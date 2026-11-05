Bộ Công an chủ trì phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

TPO - Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phim dự kiến phát sóng tập đầu vào 29/4/2027, tập cuối vào ngày 27/7/2027.

Quyết định số 2087/QĐ-TTg điều chỉnh nội dung nhiệm vụ 12 ở Phụ lục kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Cụ thể là nhiệm vụ tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, phim tài liệu, chương trình chính luận tuyên truyền về 80 năm công tác người có công với cách mạng, hướng dẫn bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các công trình ghi công liệt sĩ.

Khoảnh khắc xúc động tại Lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM).

Chính phủ quyết định bổ sung nhiệm vụ xây dựng series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ trên. Series dự kiến phát sóng tập đầu vào 29/4/2026, tập cuối vào ngày 27/7/2027.

Chiến dịch 500 ngày đêm được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - phát động ngày 2/4/2026 tại Thành cổ Quảng Trị.

Chiến dịch đặt ra mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang và hài cốt tìm kiếm, quy tập được.

Đến nay, chiến dịch đã góp phần giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ đối sánh.

Các nhiệm vụ khác gồm đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ tại những địa bàn trọng điểm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.