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Nhà thơ Phan Cung Việt qua đời

Ngọc Ánh

TPO - Vì tuổi cao bệnh nặng, nhà thơ Phan Cung Việt, nguyên phóng viên Báo Tiền Phong qua đời lúc 9h19 ngày 2/11, hưởng thọ 82 tuổi.

Theo thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, vì tuổi cao sức yếu, nhà thơ Phan Cung Việt đã qua đời lúc 9h19 ngày 2/11, hưởng thọ 82 tuổi.

Lễ nhập quan diễn ra lúc 7h15 ngày 7/11, lễ viếng từ 7h30-9h cùng ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị (Bạch Đằng, Hà Nội). Nhà thơ được an táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Nhà thơ Phan Cung Việt sinh năm 1945, quê quán Hà Tĩnh, vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991.

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Chân dung nhà thơ Phan Cung Việt.

Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, từng làm phóng viên chiến trường ở Quảng Trị 1972 và một số chiến trường khác.

Ông có một số tác phẩm tiêu biểu như Lên chùa (tập truyện ngắn), Gió giữa hai người (thơ), Tòa Thánh (tập truyện ngắn), Người đẹp xuống ga Thạch Gia Trang (tập truyện ngắn), Âm bản (truyện ngắn)... Ông cũng có nhiều tác phẩm phê bình văn học đã được xuất bản.

Ông đã đạt được Giải thưởng Thơ hay Báo Nhân dân năm 1989), Thơ tình Tạp chí Phụ nữ Xô viết (1970).

Nhà thơ Phan Cung Việt nhiều năm là phóng viên Ban Văn nghệ của Báo Tiền Phong. Ông công tác tại báo cho đến khi nghỉ hưu.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh (đã mất) - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - từng nhận xét nhà thơ Phan Cung Việt là người giàu tình cảm. Trong sáng tác, ông được nhà thơ Dương Kỳ Anh nhận xét là "viết nhiều, viết khỏe".

"Phan Cung Việt không chỉ là nhà thơ. Anh còn là nhà báo theo nghĩa đúng nhất của từ này. Anh đã viết hàng trăm bài báo với ngòi bút sắc sảo, có uy tín một thời. Anh cũng là cán bộ đoàn năng động, nhiều năm làm Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Báo Tiền Phong", nhà thơ Dương Kỳ Anh viết.

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