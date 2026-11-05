Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để Hải Phòng quảng bá văn hóa, du lịch

TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng Hải Phòng được lựa chọn đăng cai vòng Chung khảo, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn, có ý nghĩa để thành phố quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và sức hấp dẫn đến đông đảo công chúng, bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Cơ hội lớn để quảng bá mảnh đất, con người Hải Phòng

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - khẳng định thành phố Hải Phòng được lựa chọn đăng cai vòng Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn, có ý nghĩa để thành phố quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và sức hấp dẫn đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Theo ông Vũ Đình Tiến, điều đặc biệt của Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là đêm trình diễn và các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn. Mà cuộc thi còn là hành trình dài trải nghiệm của thí sinh tại Hải Phòng.

Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng trao đổi với Báo Tiền Phong. Ảnh: Quốc Nam.

Nổi bật là hoạt động trải nghiệm không gian Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, khám phá Khu di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các thí sinh có chuyến tham quan, ngắm vịnh Lan Hạ và trải nghiệm không gian du lịch cộng đồng Việt Hải thuộc Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà.

Hay các hoạt động nhân ái tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng, hoạt động tri ân tại Trung tâm điều dưỡng người có công tại Đồ Sơn. Bên cạnh đó, thí sinh còn tham gia hoạt động bảo vệ môi trường như dọn dẹp bãi biển, trồng rừng ngập mặn tại Đồ Sơn...

Qua hành trình trải nghiệm, tìm hiểu di sản, khám phá văn hóa, lịch sử, đời sống cộng đồng và tham quan những danh thắng, du lịch, cuộc thi đã góp phần giới thiệu một Hải Phòng giàu truyền thống lịch sử, có chiều sâu văn hóa, năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng, riêng có của vùng đất và con người thành phố Cảng.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam tham quan, trải nghiệm không gian Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đặc biệt, Đồ Sơn với cảnh quan biển, không gian du lịch, văn hóa và các điều kiện tổ chức sự kiện quy mô lớn sẽ là điểm nhấn quan trọng, góp phần giới thiệu hình ảnh một Hải Phòng không chỉ là trung tâm công nghiệp, cảng biển mà còn là thành phố du lịch, thành phố của những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Qua đó, công chúng có góc nhìn về một Hải Phòng với diện mạo toàn diện hơn, vừa giàu bản sắc, nghĩa tình, mến khách, vừa năng động, sáng tạo, hội nhập và sẵn sàng tổ chức những sự kiện tầm vóc quốc gia.

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng nhấn mạnh thông qua Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, thành phố kỳ vọng nhiều giá trị được lan tỏa. Đó là hình ảnh và thương hiệu điểm đến Hải Phòng, đưa các địa danh, di sản, cảnh quan, sản phẩm du lịch của thành phố đến gần hơn với du khách. Kết nối văn hóa với du lịch, biến sự quan tâm của công chúng dành cho cuộc thi thành nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm và quay trở lại Hải Phòng.

Bên cạnh đó, sự kiện sẽ thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại và công nghiệp văn hóa, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và các chủ thể sáng tạo tham gia vào chuỗi giá trị du lịch, văn hóa của thành phố.

Các thí sinh Hoa hậu tham quan, ngắm vịnh Lan Hạ và trải nghiệm không gian du lịch cộng đồng Việt Hải, tại Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng). Ảnh: Quốc Nam.

Dấu mốc truyền thông, xúc tiến văn hóa, du lịch Hải Phòng

Một giá trị quan trọng mà thành phố hướng tới là lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, không chỉ có vẻ đẹp về hình thể mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước.

Đây cũng là những giá trị phù hợp với định hướng xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện, giàu bản sắc, nhân văn và khát vọng vươn lên.

Ông Vũ Đình Tiến nhấn mạnh thành phố không chỉ mong muốn Hoa hậu Việt Nam 2026 để lại dấu ấn trong những ngày diễn ra cuộc thi, mà kỳ vọng đây là dấu mốc truyền thông, xúc tiến văn hóa và du lịch có sức lan tỏa lâu dài.

Qua đó, góp phần khẳng định Hải Phòng là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, giàu bản sắc, có năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch trở thành những lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

Các thí sinh trải nghiệm trang phục áo dài trong không gian Di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng cũng nhận định TP Hải Phòng sau hợp nhất là “hệ sinh thái du lịch kép” độc đáo, hấp dẫn. Sự bổ sung và cộng hưởng hoàn hảo giữa hai vùng đất Hải Phòng (cũ) có thế mạnh về tài nguyên tự nhiên, đô thị cảng, du lịch biển đảo, kết cấu hạ tầng. Trong khi Hải Dương (cũ) có thế mạnh về tài nguyên du lịch văn hóa lịch sử, văn hóa nông nghiệp, sinh thái nông thôn và làng nghề.

Thành phố sở hữu 2 Di sản thế giới được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà gắn liền với Vịnh Hạ Long và Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đây là lợi thế mà không nhiều địa phương có được.

Ông cho rằng sự kết hợp này mang đến cho du khách Một hành trình - Đa trải nghiệm, kết nối phía Đông (biển - đô thị cảng - nghỉ dưỡng) với phía Tây (văn hóa lịch sử - địa linh nhân kiệt - văn minh nông nghiệp), là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng các tour liên kết Đông - Tây độc đáo mang lại nhiều giá trị trải nghiệm cho du khách.