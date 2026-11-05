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Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương, dâng hoa Bồ tát Thích Quảng Đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngô Tùng

TPO - Sáng 5/11, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng đoàn dâng hương, dâng hoa là Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Tham dự đoàn còn có các chư vị giáo phẩm, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành và tăng ni, Phật tử tiêu biểu tham dự.

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Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.
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Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cùng các lãnh đạo Giáo hội dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.

Tại Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (phường Xuân Hòa), chư tôn đức thành kính dâng hương, tụng kinh tưởng niệm, tri ân công đức của Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo đã hy sinh vì sự trường tồn của Phật giáo, hòa bình và thống nhất cho đất nước, an lạc cho chúng sinh.

Tại địa điểm này (giao lộ Cách mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, trước năm 1975 là giao lộ Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt), vào ngày 11/6/1963, Bồ tát Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu thân để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài của Việt Nam, người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

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Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diễn ra trong 3 ngày 5-7/11 tại TPHCM với phương châm Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 có sự tham dự của gần 2.000 đại biểu.

Đại hội diễn ra đúng dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập (1981-2026).

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#Đại hội Phật giáo toàn quốc #dâng hương #tưởng niệm #Bồ tát Thích Quảng Đức #Chủ tịch Hồ Chí Minh #lễ kỷ niệm #chư tôn đức

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