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Hoa hậu

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Chấm mặt mộc 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước chung kết

Duy Nam - Trọng Tài - Huy Lê

TPO - Sáng 5/11, buổi chấm mặt mộc thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

Trước đêm chung kết, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào vòng thi trực diện lần thứ hai trước 10 giám khảo cùng đại diện ban cố vấn và ban tổ chức. Đây là dịp để các cô gái thể hiện tư duy, bản lĩnh và quan điểm cá nhân, giúp Ban giám khảo có thêm cơ sở đánh giá sự trưởng thành của từng thí sinh trước đêm chung kết.

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Quang cảnh buổi thi chấm mặt mộc lần hai. Ảnh: Trọng Tài.

Vì sao phải chấm mặt mộc lần hai?

Tại buổi chấm mặt mộc, Ban tổ chức, Ban giám khảo có những đánh giá trực diện về 25 thí sinh. Các thành viên chấm mặt mộc gồm nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban cố vấn cuộc thi, các giám khảo Đặng Thái Huyền, Đỗ Mỹ Linh, Lê Thanh Hòa.

Chấm mặt mộc hai lần là quy trình bắt buộc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Lần thứ nhất (thi trực quan) được tổ chức trước Chung khảo, giúp Ban giám khảo đánh giá trực tiếp vẻ đẹp tự nhiên và tiềm năng ban đầu của các thí sinh. Lần thứ hai (thi trực diện) diễn ra trước Chung kết, nhằm tái kiểm tra tính nhất quán của nhan sắc tự nhiên sau quá trình đồng hành và rèn luyện.

Quy trình chấm mặt mộc thí sinh được thực hiện nghiêm ngặt và chuyên nghiệp. Trước khi vào thi, thí sinh phải tẩy trang hoàn toàn dưới sự hỗ trợ của ê-kíp chuyên môn. Thí sinh không được phép dùng son, kẻ mắt, kem nền hay lông mi giả. 25 thí sinh mặc trang phục được Ban tổ chức quy định, đeo số báo danh, đảm bảo tính đồng bộ và khách quan.

Tại buổi chấm, mỗi thí sinh gặp gỡ trực tiếp giám khảo trong không gian tĩnh, ánh sáng tự nhiên. Mỗi cuộc đối thoại kéo dài khoảng 3-5 phút. Ban giám khảo sẽ đánh giá gương mặt mộc, phong thái, cách giao tiếp và khả năng trình bày suy nghĩ. Các giám khảo đánh giá độc lập, không trao đổi suốt buổi thi để đảm bảo công tâm tuyệt đối.

Chấm mặt mộc là điểm đặc trưng, bản sắc, làm nên uy tín của Hoa hậu Việt Nam. Điều này thể hiện sự công tâm trong việc chọn ra đại diện xứng đáng cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt.

Việc chấm mặt mộc cũng thể hiện quy định chấm thi nghiêm ngặt của cuộc thi. Hoa hậu Việt Nam yêu cầu thí sinh phải có vẻ đẹp tự nhiên, không qua phẫu thuật thẩm mỹ. Điều này được quy định rõ trong thể lệ cuộc thi.

Nếu có nghi vấn về sự thay đổi trên gương mặt từ vòng sơ khảo đến các vòng sau, Ban giám khảo và Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra lại hồ sơ nhân trắc học, ảnh lưu trữ, phỏng vấn và có thể yêu cầu thí sinh giải trình.

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Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo trong phần thi chấm mặt mộc. Ảnh: Trọng Tài.

Đỗ Mỹ Linh "làm khó" thí sinh

Với vai trò giám khảo, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục “làm khó” thí sinh với những câu hỏi gợi mở và phần hỏi sâu từ chính câu trả lời của các cô gái. Qua đó, cô tìm hiểu cách thí sinh nhìn nhận vấn đề, bảo vệ quan điểm và ứng xử trước những tình huống đòi hỏi sự bình tĩnh, linh hoạt.

Phạm Lê Ái Linh cho biết cô bước vào vòng thi trực diện lần thứ hai với tâm lý bớt hồi hộp hơn những lần trước. Tuy nhiên, cô tự đánh giá phần trả lời lần này chưa tốt như mong đợi.

Theo Ái Linh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh yêu cầu cô lựa chọn top 3 theo đánh giá cá nhân. Đây là câu hỏi khiến cô phải cân nhắc. “Tôi đưa ra những cái tên mình cảm thấy phù hợp, nhưng chỉ chọn hai người. Vị trí còn lại, tôi xin để ban tổ chức và ban giám khảo quyết định”, Ái Linh chia sẻ.

Câu hỏi khiến Ái Linh ấn tượng nhất là cô từng muốn bỏ cuộc hay chưa. Thí sinh thừa nhận đã nghĩ đến việc dừng lại khi mới bước vào vòng chung kết. Lịch quay truyền hình thực tế, việc thức khuya, dậy sớm khiến cô chưa kịp thích nghi, có lúc mệt mỏi và không giữ được tinh thần vui vẻ khi tham gia hoạt động.

“Tôi từng muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn lại, tôi đã cố gắng được một tuần, trong khi vòng chung kết chỉ kéo dài một tháng. Tôi tự hỏi tại sao những tuần còn lại mình không cố gắng được”, cô nói.

Nguyễn Thị Thúy Linh cho biết cô chuẩn bị từ hôm trước cho vòng thi trực diện lần hai. Dù đã trải qua phần phỏng vấn trước đó, thí sinh vẫn hồi hộp khi đối diện ban giám khảo ở chặng cuối cuộc thi. “Tôi còn run hơn lần đầu vì lần này đã ở vòng chung kết. Với tôi, đây là buổi thi rất quan trọng”, Thúy Linh chia sẻ.

Thúy Linh cho biết Hoa hậu - giám khảo Đỗ Mỹ Linh hỏi cô về gia đình, công việc của bố mẹ và các chị em. Những câu hỏi gần gũi giúp cô có dịp chia sẻ thêm về hoàn cảnh sống và những người thân của mình.

Ở những ngày cuối, Thúy Linh muốn giữ tinh thần bình tĩnh, tránh tự tạo thêm áp lực về kết quả. “Tôi nghĩ mình đã chiến thắng chính mình. Tôi muốn bước vào đêm chung kết với tâm thế bình thản”, cô chia sẻ.

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Phần thi giúp ban giám khảo có thêm cơ sở đánh giá sự trưởng thành của từng thí sinh trước đêm chung kết. Ảnh: Trọng Tài.

Trần Xuân Khánh Linh cho biết trong buổi chấm mặt mộc lần hai, cô hồi hộp, áp lực hơn cả vòng chung khảo. Khi được hỏi về những người bạn thân thiết trong hành trình Hoa hậu Việt Nam, những điều học hỏi được sau cuộc thi và mong muốn Ban tổ chức, Ban giám khảo thay đổi điều gì ở mùa giải tiếp theo, cô đã chia sẻ về trải nghiệm của mình.

Trong các câu hỏi, Khánh Linh cho biết cảm thấy khó trả lời nhất là câu hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi cô yêu cầu thí sinh lựa chọn top 5 và top 3 yêu thích. Lý do là có quá nhiều thí sinh nổi bật, khiến cô khó đưa ra lựa chọn.

Khánh Linh nói cô bất ngờ khi nữ giám khảo hỏi về những người bạn thân thiết trong hành trình Hoa hậu Việt Nam. Đây cũng là câu hỏi khiến cô cảm thấy thú vị bởi Mỹ Linh từng có trải nghiệm tham gia cuộc thi và có những người chị, người bạn gắn bó từ hành trình ấy.

Trước việc tên mình xuất hiện trong nhiều bảng dự đoán, bình chọn trên các diễn đàn và mạng xã hội, Khánh Linh bày tỏ niềm vui và sự biết ơn trước tình cảm của khán giả. Tuy nhiên, cô khẳng định đây không phải lý do để bản thân ngừng nỗ lực mà càng có thêm động lực cố gắng, nhằm thể hiện tốt nhất trong đêm chung kết.

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