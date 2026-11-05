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Ngôi nhà mang nét Huế từ những vật liệu cũ và đồ thủ công

Thúy Hiền

TPO - Những vật liệu đã qua sử dụng được đưa vào ngôi nhà với diện mạo mới, kết hợp hoa giấy, nghệ thuật giấy bồi và các chi tiết thủ công mang dấu ấn văn hóa Huế. Công trình hướng đến một không gian sống giản dị, gần gũi và yên tĩnh.

Thay vì lựa chọn những vật liệu hoàn toàn mới, ngôi nhà được thiết kế với nhiều chất liệu và đồ vật đã qua sử dụng. Những món đồ cũ được giữ lại, sắp đặt và kết hợp trong một tổng thể mới, tiếp tục phát huy giá trị sử dụng và lưu giữ dấu ấn của thời gian.

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Cách tiếp cận này tạo nên nét riêng cho công trình, nơi vẻ đẹp không đến từ sự hoàn hảo hay đồng nhất của vật liệu mà từ những khác biệt về màu sắc, bề mặt và dấu vết sử dụng.

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Điểm đáng chú ý là việc đưa các yếu tố văn hóa Huế vào không gian nội thất. Hoa giấy Thanh Tiên, một sản phẩm thủ công truyền thống của vùng đất cố đô, xuất hiện cùng những chi tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật giấy bồi.

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Thay vì tái hiện nguyên vẹn hình ảnh một ngôi nhà Huế xưa, thiết kế sử dụng các chất liệu văn hóa quen thuộc và thể hiện chúng theo ngôn ngữ đương đại. Nhờ đó, những yếu tố truyền thống hiện diện một cách nhẹ nhàng, không khiến không gian trở nên nặng tính trang trí.

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Ánh sáng tự nhiên cũng được chú trọng trong cách tổ chức nội thất. Những khoảng nắng đi vào từng góc nhỏ, làm nổi bật bề mặt vật liệu cũ, màu sắc của đồ thủ công và sự khác biệt giữa các chất liệu.

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Sự kết hợp giữa ánh sáng, vật liệu tái sử dụng và những chi tiết thủ công tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi. Không chạy theo sự cầu kỳ, ngôi nhà hướng đến nhịp sống chậm rãi, nơi con người có thể tạm rời những bận rộn thường ngày để dành thời gian nghỉ ngơi.

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Thông qua việc tiếp tục sử dụng những món đồ cũ và đưa nghề thủ công truyền thống vào thiết kế, ngôi nhà cho thấy một cách tiếp cận gần gũi với văn hóa bản địa. Những chất liệu mang dấu ấn thời gian được kết hợp trong đời sống hiện đại, tạo nên một không gian có bản sắc riêng.

SAAN studio
#nhà phong cách Huế #vật liệu tái sử dụng #hoa giấy Thanh Tiên #nghệ thuật giấy bồi #đồ thủ công Huế #thiết kế nội thất #văn hóa Huế

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