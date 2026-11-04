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Địa ốc

The Harbor Skyline: Dấu ấn mới của MIK Group tại thành phố Cảng

PV

Ngày 4/11/2026, MIK Group chính thức động thổ dự án The Harbor Skyline tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Với quy mô gần 50ha, dự án được phát triển theo mô hình thành phố cao tầng trên đảo, đồng thời đánh dấu lần đầu dòng căn hộ cao tầng I Series của MIK Group hiện diện tại thành phố Cảng.

Dấu ấn từ dòng sản phẩm chủ lực

Sau hơn một thập kỷ phát triển, MIK Group đã tạo được dấu ấn trên thị trường bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên và nhiều địa bàn trọng điểm khác. Trong lĩnh vực nhà ở cao tầng, M Series và I Series là hai dòng căn hộ được MIK Group phát triển theo những phân khúc và nhu cầu sống khác nhau.

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MIK Group chính thức động thổ dự án gần 50ha tại Vũ Yên - Hải Phòng

Nếu M Series tập trung vào phân khúc hạng sang, đề cao bản sắc riêng và trải nghiệm cá nhân hóa, thể hiện qua The Matrix One và The Magnolia, thì I Series hướng đến phân khúc căn hộ cao cấp. Dòng căn hộ này ghi dấu qua các dự án tiêu biểu như Imperia Smart City, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Ocean City, Imperia Sky Park, Imperia Sensa Park… Qua nhiều năm phát triển, I Series đã trở thành dòng căn hộ chủ lực của MIK Group, chiếm khoảng 70-80% tổng quy mô căn hộ cao tầng của doanh nghiệp. Đến nay, MIK Group đã đưa ra thị trường khoảng 17.000 căn hộ thuộc I Series và dự kiến tiếp tục phát triển khoảng 200.000 căn trong giai đoạn tới.

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Các phương tiện thi công đồng loạt nổ máy, đánh dấu lễ động thổ dự án

Các dự án thuộc I Series được MIK Group chú trọng ở từng khâu từ quy hoạch, thiết kế kiến trúc, thi công đến quản lý sau bàn giao. Qua mỗi năm, doanh nghiệp tiếp tục cải tiến thiết kế, nâng cao chất lượng và trải nghiệm không gian sống theo tinh thần All New Standard. Cách bố trí căn hộ, cảnh quan và tiện ích được tính toán để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế của cư dân. MIK Group cũng hợp tác với các đối tác quốc tế, vận dụng những tiêu chuẩn hiện đại, đồng thời bảo đảm sự phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa phương. Quá trình triển khai I Series tại nhiều thị trường giúp MIK Group có thêm kinh nghiệm để tiếp tục phát triển dòng căn hộ này tại những địa bàn mới, trong đó có Hải Phòng.

Thành phố cao tầng trên đảo - trải nghiệm sống mới tại Hải Phòng

Hải Phòng là bước tiếp theo trong hành trình mở rộng của MIK Group. Là một trong những trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc, thành phố Cảng có thế mạnh về công nghiệp, cảng biển và logistics. Những năm gần đây, hạ tầng giao thông và các khu vực đô thị cũng được đầu tư mở rộng, kéo theo nhu cầu nhà ở ngày càng đa dạng. Người dân ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng sống và những tiện ích phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

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Phối cảnh dự án The Harbor Skyline

Tại Hải Phòng, đảo Vũ Yên có lợi thế về vị trí, quỹ đất và cảnh quan sông nước, tạo điều kiện phát triển những khu đô thị quy mô lớn. MIK Group lựa chọn địa điểm này để phát triển mô hình thành phố cao tầng The Harbor Skyline lấy cảm hứng từ những đô thị cảng quốc tế như Yokohama (Nhật Bản), Harbour City (Hong Kong) và One Sydney Harbour (Australia), đồng thời chắt lọc những yếu tố phù hợp với bản sắc của thành phố Cảng.

Thực tế, phần lớn các dự án nhà ở cao tầng tại Hải Phòng hiện nay được phát triển theo mô hình chung cư riêng lẻ, hệ tiện ích chủ yếu phục vụ cư dân trong từng tòa nhà hoặc phạm vi dự án. The Harbor Skyline mang đến một mô hình quy mô hơn - thành phố cao tầng trên đảo với nhà ở, cảnh quan, tiện ích và các khu vực sinh hoạt cộng đồng được quy hoạch đồng bộ. Mô hình này mở ra trải nghiệm sống mới cho người dân đất Cảng với hệ tiện ích đa dạng và không gian sinh hoạt rộng mở hơn.

Dự án phát triển nhiều loại hình căn hộ từ studio, 1 phòng ngủ +, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến duplex và penthouse, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Mặt bằng căn hộ được nghiên cứu kỹ lưỡng, chú trọng cách bố trí các khu vực chức năng, tối ưu công năng sử dụng và khả năng đón ánh sáng tự nhiên. Hệ tiện ích nội khu kết hợp cảnh quan xanh và các khu sinh hoạt chung, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, vui chơi và kết nối cộng đồng. Cư dân cũng có thể tiếp cận hệ thống tiện ích của khu đô thị Royal Island, mở rộng lựa chọn trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày.

Với lợi thế được bao bọc bởi sông Cấm, sông Ruột Lợn và sông Bạch Đằng, The Harbor Skyline khai thác cảnh quan mặt nước và không gian xanh của đảo Vũ Yên. MIK Group cũng chú trọng đưa tinh thần đất Cảng cởi mở, phóng khoáng, hình thành từ lịch sử giao thương và đời sống gắn bó với sông nước, biển cả, vào không gian sống của dự án.

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Ông Nguyễn Dũng Minh - TGĐ MIK Home chia sẻ về định hướng phát triển của dự án The Harbor Skyline

Chia sẻ về dự án, ông Nguyễn Dũng Minh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh BĐS MIK Home cho biết: “Khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng không gian sống, hệ thống tiện ích và những trải nghiệm trong đời sống hàng ngày. Với The Harbor Skyline, chúng tôi mong muốn mang đến một không gian sống hiện đại, phóng khoáng, nơi cư dân được tận hưởng hệ tiện ích đa dạng và hình thành một cộng đồng gắn kết. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới tại đảo Vũ Yên”.

The Harbor Skyline đánh dấu lần đầu MIK Group đưa I Series đến Hải Phòng, tiếp nối quá trình mở rộng dòng căn hộ này tại các thị trường trọng điểm. Với mô hình thành phố cao tầng trên đảo và hệ tiện ích được quy hoạch trong một tổng thể, dự án góp thêm một lựa chọn nhà ở cao cấp, đồng thời mang đến trải nghiệm sống khác biệt cho thị trường Hải Phòng.

#The Harbor Skyline #MIK Group #Hải Phòng #dự án

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