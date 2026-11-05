Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Nhà phố 60 m² từ 2,5 tỷ đồng vốn ban đầu: Lời giải trọn vẹn cho bài toán an cư và khởi nghiệp bên vịnh di sản

P.V

Với cấu trúc phân tầng thông minh và mức vốn tự có từ 2,5 tỷ đồng, nhà phố liền kề 60 m² tại Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến một địa chỉ an cư và khởi nghiệp vững bền bên vịnh di sản.

Hai “thế giới” đối lập trên cùng một địa chỉ, tổng diện tích 190 m2

Với người mua để ở, một căn nhà phố sẽ mang tới nhiều thay đổi cho cuộc sống gia đình. Con trẻ có phòng riêng để học tập, cha mẹ có góc làm việc tĩnh tại, cả nhà có thêm một mặt bằng kinh doanh mới. Những giá trị ấy hiện diện trong từng ngày sử dụng, giúp quyết định mua nhà gắn liền với kế hoạch dài hạn.

Khi áp dụng mô hình sống kết hợp kinh doanh, nhà phố liền kề 60 m2 tại Vinhomes Global Gate Hạ Long lập tức phát huy hiệu quả. Kiến trúc nhiều tầng giúp nâng tổng diện tích sàn sử dụng của ngôi nhà lên tới 190 m², xóa bỏ định kiến chật chội của nhà ống truyền thống, cho phép gia chủ phân bổ hai thế giới đối lập trên cùng một địa chỉ. Bên dưới là nhịp giao thương nhộn nhịp, còn bên trên là chốn nghỉ ngơi yên tĩnh cho gia đình.

Thiết kế 190 m² sàn và trần cao 4,2 m mở ra không gian vừa ở vừa kinh doanh linh hoạt.
Thiết kế 190 m² sàn và trần cao 4,2 m mở ra không gian vừa ở vừa kinh doanh linh hoạt.

Ở tầng trệt, tỷ lệ không gian được tính toán có chủ đích cho việc đón tiếp. Mặt tiền rộng 5 m tạo tầm nhìn nhận diện sáng rõ từ ngoài đường lớn. Trần nhà cao tới 4,2 m mang lại độ thoáng hiếm thấy, khiến không gian khi bước vào không bị cảm giác tù túng.

Gia chủ có thể tùy biến tầng này thành văn phòng tư vấn thiết kế, studio chụp ảnh, tiệm bánh hay quán cà phê. Khoảng diện tích đủ rộng để bố trí bàn quầy, sảnh tiếp khách và kho hàng gọn gàng, đồng thời mở một luồng di chuyển độc lập dẫn thẳng lên các tầng trên.

Càng lên cao, tính riêng tư càng được bảo toàn nguyên vẹn. Tầng hai là tâm điểm sum vầy với gian bếp ấm cúng và phòng khách rộng rãi cho cả nhà. Tầng ba và tầng bốn dành trọn cho các phòng ngủ master, góc học tập của con hoặc phòng làm việc cá nhân.

Khi kinh doanh tại nhà, quãng đường “đi làm” mỗi sáng thu gọn lại đúng bằng một nhịp cầu thang. Không còn cảnh kẹt xe hàng giờ ngoài phố, chủ nhân vừa có thời gian chuẩn bị bữa điểm tâm cho con, vừa thong thả bước xuống mở cửa đón khách đúng giờ hẹn

Giá trị sống được bồi đắp từ cảnh quan xanh và tiện ích hiện đại đang thành hình

Giá trị của nhà phố Vinhomes Global Gate Hạ Long không dừng lại sau cánh cửa chính. Cách gia đình sử dụng tài sản còn gắn liền với môi trường sống xung quanh. Chọn Vịnh Bình Minh 1, gia chủ sẽ “sở hữu” thêm không gian xanh rộng lớn với 12 công viên nội khu rợp bóng cây. Trẻ nhỏ có sân chơi an toàn, người lớn tuổi có lối dạo bộ thư thả mỗi chiều.

Ở Thiên Đường Nhiệt Đới 1, các gia đình sẽ tận hưởng nhịp sống năng động với 11 công viên nội khu rực rỡ phong cách miền nhiệt đới. Những công viên điểm nhấn như Seagull, phố thương mại Family Town hay Chilltown mang tới không gian vận động, vui chơi và ẩm thực ngoài trời.

Tùy theo nếp sống gia đình hoặc mô hình dịch vụ muốn mở, người mua có thể chọn vị trí căn phù hợp tại Vịnh Bình Minh 1 hoặc Thiên Đường Nhiệt Đới 1 để đón đúng nhu cầu của mình.

Chuỗi công viên nội khu mở rộng không gian vận động, nâng cao chất lượng sống mỗi ngày
Chuỗi công viên nội khu mở rộng không gian vận động, nâng cao chất lượng sống mỗi ngày

Ở quy mô toàn siêu đô thị, sức sống giao thương sẽ gia tăng khi các công trình quy mô lớn như Vincom Mega Mall Nhà ga Hạ Long và quần thể giải trí VinWonders 81 ha dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Những điểm đến này thu hút lượng lớn du khách và cư dân các vùng lân cận ghé thăm, vui chơi giải trí, trực tiếp tạo ra dòng khách tiêu dùng thường xuyên cho các dãy nhà phố.

Lộ trình hoàn thiện các tiện ích từ 2026-2028 là bảo chứng cho tiềm năng khai thác bền vững của nhà phố.
Lộ trình hoàn thiện các tiện ích từ 2026-2028 là bảo chứng cho tiềm năng khai thác bền vững của nhà phố.

Một kế hoạch an cư bền vững được nâng đỡ bởi một bài toán tài chính vừa tầm. Khởi điểm từ vốn tự có 2,5 tỷ đồng cho căn liền kề 60 m² xây thô, người mua có thể tự tin xác định lộ trình sở hữu ngôi nhà bên vịnh nhờ gói hỗ trợ vay tới 70% từ Vinhomes.

Lợi ích của phương án này nằm ở mức lãi suất thực trả được cố định 4,5%/năm trong suốt 24 tháng. Mọi biến động thị trường vượt mức cam kết đều do chủ đầu tư chi trả, giúp gia đình hoàn toàn chủ động ngân sách và triệt tiêu nỗi lo lãi thả nổi.

Tùy theo kế hoạch dòng tiền riêng, khách hàng cũng có thể linh hoạt lựa chọn gói lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, hoặc gói 9%/năm cho hành trình dài hạn 60 tháng.

Khoảng đệm tài chính 18 - 60 tháng đóng vai trò như một van an toàn dòng tiền. Nhờ chi phí vốn được xác định rõ, chủ nhân vừa thảnh thơi giữ lại nguồn tiền mặt để trang hoàng tổ ấm, vừa có thêm nguồn lực vận hành cửa hàng kinh doanh khi các đại tiện ích vận hành.

Một căn nhà được chọn kỹ từ đầu sẽ bền bỉ đồng hành qua từng bước ngoặt của đời người. Hôm nay là tổ ấm an cư và nơi khởi đầu sự nghiệp, mai này trở thành của để dành trao gửi thế hệ kế tiếp. Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, nhà phố liền kề 60 m² trao trọn quyền an cư và khai thác sinh kế cho gia chủ trên một tài sản duy nhất.

#Vinhomes Global Gate Hạ Long

Cùng chuyên mục

Ngôi nhà mang nét Huế từ những vật liệu cũ và đồ thủ công

Ngôi nhà mang nét Huế từ những vật liệu cũ và đồ thủ công

TPO - Những vật liệu đã qua sử dụng được đưa vào ngôi nhà với diện mạo mới, kết hợp hoa giấy, nghệ thuật giấy bồi và các chi tiết thủ công mang dấu ấn văn hóa Huế. Công trình hướng đến một không gian sống giản dị, gần gũi và yên tĩnh.

Khi chuẩn mực trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Khi chuẩn mực trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa trên chất lượng thực và năng lực tạo giá trị bền vững, chuẩn mực ngày càng trở thành nền tảng định hình cách doanh nghiệp phát triển sản phẩm, tổ chức vận hành và xây dựng lợi thế dài hạn. Từ chất lượng được hiện thực hóa ở từng dự án đến khả năng duy trì sự nhất quán trên toàn hệ sinh thái sản phẩm, hành trình nâng chuẩn cũng chính là quá trình doanh nghiệp chuyển hóa những chuẩn mực thành năng lực cốt lõi, từ đó tạo ra giá trị ở quy mô ngày càng lớn.

The Harbor Skyline: Dấu ấn mới của MIK Group tại thành phố Cảng

The Harbor Skyline: Dấu ấn mới của MIK Group tại thành phố Cảng

Ngày 4/11/2026, MIK Group chính thức động thổ dự án The Harbor Skyline tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Với quy mô gần 50ha, dự án được phát triển theo mô hình thành phố cao tầng trên đảo, đồng thời đánh dấu lần đầu dòng căn hộ cao tầng I Series của MIK Group hiện diện tại thành phố Cảng.

Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Địa ốc 24H: Ninh Bình đấu giá 360 lô đất 'vàng’; 35.000 căn chung cư được mở bán tại Hà Nội năm sau

TPO - 35.000 căn chung cư có thể được mở bán tại Hà Nội năm sau; Người có tiền mặt bắt đầu săn bất động sản giá tốt; Ninh Bình đấu giá 360 lô đất 'vàng’, giá khởi điểm cao nhất 95 triệu đồng/m²; 3.790 căn hộ bỏ trống ở Thủ Thiêm có giá khởi điểm gần 18.300 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 4/11.

Nhà 3 tầng mang dáng dấp phố xưa với mái ngói đỏ và cửa vòm

Nhà 3 tầng mang dáng dấp phố xưa với mái ngói đỏ và cửa vòm

TPO - Giữa không gian đô thị hiện đại của TP.HCM, ngôi nhà ba tầng gợi nhắc kiến trúc phố xưa qua mái ngói đỏ, cửa vòm, lam gỗ và sân lát gạch tàu. Những vật liệu quen thuộc được kết hợp với cách tổ chức không gian thông thoáng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đương đại.

'Treo' sổ hồng cư dân, chủ đầu tư có bị cấm làm dự án mới?

'Treo' sổ hồng cư dân, chủ đầu tư có bị cấm làm dự án mới?

TPO - Chuyên gia đề xuất không giao dự án mới đối với những chủ đầu tư "chây ì", chậm làm thủ tục để cơ quan nhà nước cấp sổ hồng cho người dân là chế tài cần thiết để nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp, song phải phân định rõ nguyên nhân chậm cấp sổ, tránh đẩy rủi ro về phía người dân.

Emeralda Resort Tam Cốc giành Giải Vàng ‘VMARK Hospitality · F&B Excellence Award 2026’

Emeralda Resort Tam Cốc giành Giải Vàng ‘VMARK Hospitality · F&B Excellence Award 2026’

Tựa như một biệt phủ vương giả ẩn mình giữa non nước Ninh Bình, Emeralda Resort Tam Cốc đã ghi dấu ấn với Giải Vàng (Gold Award) tại VMARK Hospitality · F&B Excellence Award 2026. Lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Bắc Bộ, dự án mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa và di sản, đồng thời khẳng định giá trị của sự giao thoa giữa bản sắc địa phương, thiên nhiên và tiêu chuẩn nghỉ dưỡng đương đại.

Lý giải sức hút của tổ hợp căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng

Lý giải sức hút của tổ hợp căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng

Những dự án nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, sở hữu vị trí đắc địa bên dòng sông biểu tượng của Đà Nẵng. Với tầm nhìn khoáng đạt cùng khả năng kết nối thuận tiện tới khu vực trung tâm tạo nên lợi thế khác biệt, góp phần gia tăng sức hút của dự án trên thị trường căn hộ cao cấp tại thành phố biển.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe