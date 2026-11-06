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Thách thức lớn nhất hiện nay của dự án giao thông trọng điểm APEC 2027

Nhật Huy

TPO - Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt của đảo Phú Quốc (An Giang), hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường, đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm gồm tuyến tàu điện nhẹ, đường ĐT.975 và Đại lộ APEC, chậm nhất ngày 30/6/2027 phải hoàn thành. Đây là 3 tuyến giao thông quan trọng, kết nối sân bay Phú Quốc với khu vực Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC.

Chủ đầu tư Dự án tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc cho biết, hiện duy trì 7 mũi thi công, tập trung làm nền đường, nhà ga, cầu, hầm và lắp đặt đường ray.

“Thách thức lớn nhất của dự án là tiến độ gấp, trong khi quá trình thi công chịu ảnh hưởng bởi thời tiết biển đảo mưa, nắng thất thường. Bên cạnh đó, mặt bằng được phân chia thành nhiều đoạn, nên phải tổ chức thi công phù hợp để đáp ứng yêu cầu tiến độ”, ông Nguyễn Tất Đạt - Chỉ huy trưởng gói thầu lắp đặt đường ray dự án LRT - cho biết.

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Hiện công trường dự án LRT duy trì 7 mũi thi công với khoảng 1.300 công nhân.

Sau gần một năm thi công, tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc có 4/6 nhà ga đạt tiến độ khoảng 60% khối lượng; gần 10 km đường ray đã được lắp đặt. Ở hạng mục cầu, hầm, các nhà thầu đã hoàn thành cọc, mố trụ cầu và 16/21 dầm hộp.

Đối với kết cấu nền đường, lớp đá dăm gia cố xi măng đã triển khai 10/14km, lớp bê tông C35 đạt 9,9/14km.

Theo kế hoạch, kết cấu hầm và dầm hộp dự kiến hoàn thành trong tháng 12; công tác lắp đặt đường ray hoàn thành trong tháng 2/2027, hướng tới vận hành thử nghiệm vào tháng 6/2027.

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Dự án LRT và ĐT.975 tăng tốc thi công.

Cạnh đó, công trường thi công nâng cấp, mở rộng đường ĐT.975 và Đại lộ APEC cũng tổ chức thi công rầm rộ, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt. Các đơn vị phải huy động nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để vừa bảo đảm tiến độ, vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng công trình.

Đối với đường ĐT.975, các đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành thảm bê tông nhựa trái tuyến trước ngày 28/2/2027, phấn đấu hoàn thiện toàn tuyến trước ngày 30/4/2027. Tuyến đường dài hơn 19 km, lộ giới 62 m, quy mô lên đến 10 làn xe, nối sân bay với trung tâm hội nghị.

Tại Đại lộ APEC, công trường tập trung thi công nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/4/2027. Đại lộ dài khoảng 3km, là tuyến đường nghi lễ dẫn vào cụm Trung tâm Hội nghị APEC.

Ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group - cho biết, từ cuối tháng 5 Phú Quốc bắt đầu bước vào mùa mưa khiến điều kiện thi công trở nên khó khăn hơn. Do đó, tập đoàn đã huy động nhân lực từ nhiều địa phương trên cả nước để đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường chính và đường gom; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng.

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Hàng trăm công nhân cùng hàng chục máy móc siêu trọng thi công tại công trường dự án Đại lộ APEC.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, các dự án vẫn đang bám sát mục tiêu tiến độ đề ra. Địa phương cam kết hoàn thành toàn bộ các công trình phục vụ APEC trước ngày 30/6/2027.

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#Phú Quốc #APEC 2027 #LRT Phú Quốc #đường ĐT.975 #Đại lộ APEC #giao thông Phú Quốc #An Giang

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