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Kinh tế

USD lao dốc sau bầu cử Mỹ, bảng Anh tăng mạnh

Hồng Nhung

TPO - Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tháng sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng phiên thứ bảy liên tiếp, còn đồng yên được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục nâng lãi suất.

Biến động tiền tệ

Đồng USD giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/11, khi kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ thúc đẩy giá trái phiếu kho bạc và chứng khoán toàn cầu tăng, đồng thời kéo giá dầu và lợi suất trái phiếu đi xuống.

Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, làm dấy lên kỳ vọng Tổng thống Donald Trump sẽ gặp nhiều trở ngại hơn trong việc triển khai các chính sách quyết liệt, bao gồm thuế quan thương mại và những động thái liên quan đến xung đột Mỹ, Israel với Iran.

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Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm giá khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách kinh tế Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Ảnh: Reuters.

Theo ông Rodrigo Catril - chiến lược gia tiền tệ cấp cao tại ngân hàng Quốc gia Úc (NAB), phản ứng của thị trường, đặc biệt là đà giảm mạnh của giá dầu, phản ánh kỳ vọng rằng ông Trump sẽ không còn nhiều khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự như trước.

“Chúng ta cần lưu ý rằng những biến động của tiền tệ và thị trường nói chung có thể không nhất thiết phản ánh động lực trung hạn, mà có thể xuất phát từ việc điều chỉnh vị thế và thậm chí là phản ứng thái quá trước kết quả bầu cử giữa kỳ”, ông Catril nhận định.

Ông Rodrigo Catril cho rằng diễn biến rõ ràng hơn hiện nay là giá dầu giảm đang hỗ trợ tích cực cho tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường, cùng với xu hướng đi xuống của lợi suất trái phiếu.

USD giảm sâu, lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, giảm 0,22% xuống 101,25 điểm. Đà giảm nối tiếp mức giảm 0,34% trong phiên ngày 4/11, đồng thời đưa chỉ số này xuống mức thấp nhất kể từ ngày 30/9.

Đồng euro tăng 0,29%, lên 1,1261 USD; đồng yên Nhật tăng 0,27%, đạt 157,95 yên/USD.

Cùng chiều với đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4,5 điểm cơ bản xuống 4,847%, mức thấp nhất kể từ ngày 10/9.

Dù cục diện chính trị tại Mỹ có sự thay đổi, kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn tương đối ổn định. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 là 80,7%, cao hơn mức 77,4% của phiên trước.

Đồng bảng Anh tăng liên tiếp

Trong khi đồng USD suy yếu, đồng bảng Anh tiếp tục tăng giá, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ nâng lãi suất để kiểm soát áp lực lạm phát từ chi phí năng lượng tăng cao.

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Đồng bảng Anh tiếp tục tăng. Ảnh: Kantor Argentarii.

Đồng bảng Anh tăng 0,12%, lên 1,349 USD, đánh dấu phiên tăng thứ bảy liên tiếp và hướng tới mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 14/9.

Tuy nhiên, BOE có thể phát tín hiệu thận trọng trước kỳ vọng của nhà đầu tư về việc sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất trong năm tới.

Tại Nhật Bản, biên bản cuộc họp tháng 9 của BOJ củng cố triển vọng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong cuộc họp này, các nhà hoạch định chính sách đã nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm.

Một số thành viên hội đồng chính sách phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn. Hiện thị trường đang nghiêng mạnh về kịch bản BOJ thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 12.

Các đồng tiền khác trong khu vực cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Đồng đô la Úc tăng 0,07%, lên 0,7009 USD, trong khi đồng đô la New Zealand tăng 0,41%, đạt 0,5641 USD.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin tăng 0,22%, lên 80.357,66 USD. Ether cũng tăng 0,11%, đạt 2.419,79 USD.

Reuters

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#USD lao dốc #bầu cử giữa kỳ Mỹ #bảng Anh #đồng yên Nhật #Ngân hàng BOJ #lãi suất Fed

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