Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thuế, hải quan 'không được giấu nguồn thu để tăng thu'

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Ông Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính - cho biết Đảng ủy Bộ Tài chính đã có nghị quyết giao nhiệm vụ rất rõ ràng cho thuế và hải quan các địa phương. “Không được giảm thu, không được phản ánh không phù hợp với điều kiện kinh tế, nhưng cũng không được giấu nguồn thu để tăng thu”, bộ trưởng nói, cho rằng, sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Chiều 5/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, các ý kiến của đại biểu đều rất tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn, sẽ được cơ quan soạn thảo phối hợp nghiên cứu tiếp thu đầy đủ.

tp_511ngovantuan-204.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Như Ý.

Bộ trưởng Tài chính cho biết trong quá trình xây dựng dự thảo luật, cơ quan soạn thảo đã cố gắng thể hiện 4 nguyên tắc cơ bản.

Đầu tiên, là thể chế hóa kịp thời các quy định mới của Đảng trong quản lý ngân sách, đầu tư, như: Kết luận 18 Hội nghị Trung ương 2, Nghị quyết 79 Hội nghị Trung ương 3 và Kết luận 106 Hội nghị Trung ương 4.

Thứ hai, theo bộ trưởng, là quán triệt nguyên tắc mọi khoản chi, chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước đều phải được đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội theo Kết luận 18.

Ông Tuấn cho biết, để đáp ứng nhu cầu phát triển tổng vốn đầu tư trong thời gian tới dự kiến tăng khoảng 2,21 lần so với giai đoạn trước, trong đó, riêng đầu tư công phải huy động tăng 2,6 lần so với giai đoạn trước.

“Đầu tư công của ngân sách Trung ương theo kế hoạch 5 năm phải huy động khoảng 3,8 triệu tỷ đồng, và của địa phương là 4,42 triệu tỷ đồng”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nói và nhấn mạnh rằng, phải nâng hiệu quả sử dụng vốn lên gấp 2 lần so với giai đoạn trước, vì thế phải thực hiện “nguyên tắc đánh giá hiệu quả xuyên suốt”.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu thêm, bên cạnh việc huy động vốn cho đầu tư phát triển, phải đảm bảo nguồn vốn củng cố an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội.

Nguyên tắc thứ ba, theo bộ trưởng, là đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh tài chính quốc gia, đặc biệt là hạn mức vay, bội chi ngân sách Nhà nước phải đảm bảo trong hạn mức Quốc hội giao.

Nguyên tắc thứ tư, là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính. Đảm bảo vai trò dẫn dắt của ngân sách Trung ương nhưng đảm bảo tính chủ động của ngân sách địa phương và phân quyền mạnh mẽ theo nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm".

Về một số vấn đề cụ thể, trong đó có ý kiến đại biểu nêu dự toán ngân sách phải sát thực tiễn, theo bộ trưởng, trong giải trình tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ông đã có trao đổi.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, vấn đề này có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chính, do công tác phân tích dự báo chưa theo kịp diễn biến của tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

Thông tin rằng, đối với phương án năm 2027 trình Quốc hội, dự toán thu ngân sách chỉ tăng khoảng 9,1% so với ước thực hiện năm 2026, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết yêu cầu tăng trưởng vẫn phải đảm bảo trên 10% và lạm phát ở mức 4,5%.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Tài chính đã có nghị quyết giao nhiệm vụ rất rõ ràng cho thuế và hải quan các địa phương. “Không được giảm thu, không được phản ánh không phù hợp với điều kiện kinh tế, nhưng cũng không được giấu nguồn thu để tăng thu”, Bộ trưởng Tài chính nói và cho biết sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Xem thêm

#Bộ trưởng Tài chính #Ngô Văn Tuấn #Ngân sách

Cùng chuyên mục

EVN thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện từ ngày 1/11/2026

EVN thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện từ ngày 1/11/2026

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – ông Nguyễn Đình Phước chủ trì cuộc họp trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện áp dụng từ tháng 11/2026; đồng thời làm rõ những tác động của lần điều chỉnh giá bán điện này.

Bí kíp săn vé tặng Live concert 'Bay về phía mặt trời' tại NCB

Bí kíp săn vé tặng Live concert 'Bay về phía mặt trời' tại NCB

Sở hữu sớm những cặp vé Live concert “Bay về phía mặt trời” – đêm nhạc kỷ niệm 25 năm sự nghiệp của Divo Tùng Dương tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình – được Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) dành tặng riêng khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền với khoản tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng.

Chấm điểm giải ngân đầu tư công: Điểm số không chỉ để xếp loại

Chấm điểm giải ngân đầu tư công: Điểm số không chỉ để xếp loại

TPO - Lần đầu công bố kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, có 20 đơn vị được xếp loại rất tốt, trong khi 5 đơn vị thuộc nhóm chưa tốt. Kết quả này không chỉ tạo thêm sức ép về tiến độ mà còn đặt ra yêu cầu điều chuyển vốn sang dự án có khả năng thực hiện tốt hơn.

Đột biến sang tay hơn 100 triệu cổ phiếu chứng khoán

Đột biến sang tay hơn 100 triệu cổ phiếu chứng khoán

TPO - VN-Index tiếp tục tăng hơn 7 điểm trong phiên 5/11, giữ được sắc xanh sau nhịp hồi phục mạnh trước đó. Đáng chú ý, cổ phiếu VIX ghi nhận thanh khoản đột biến với 105 triệu đơn vị được sang tay, riêng nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 33 triệu cổ phiếu.

Tăng lương từ tháng 7 thì phải dự toán ngân sách ngay đầu năm

Tăng lương từ tháng 7 thì phải dự toán ngân sách ngay đầu năm

TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, muốn tăng lương từ tháng 7, dự toán ngân sách ngay từ đầu năm phải xác định rõ mức tăng và tổng kinh phí thực hiện. Theo đại biểu, thời điểm chi trả không phải căn cứ để quyết định có đưa khoản chi vào dự toán hay không.

Dấu ấn bà Mai Kiều Liên và Vinamilk tại hội nghị thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Dấu ấn bà Mai Kiều Liên và Vinamilk tại hội nghị thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Ngày 3/11, tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra ở TP.HCM, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên đón nhận hai danh hiệu của Fortune dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Bà tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất Châu Á năm thứ ba liên tiếp, trong khi Vinamilk duy trì vị thế trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

"Việt Nam đã sẵn sàng": Viettel và con đường vào chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu

"Việt Nam đã sẵn sàng": Viettel và con đường vào chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu

Hàng không được xem là một trong những chuỗi cung ứng khó tham gia nhất thế giới. Tại Diễn đàn Công nghiệp Hàng không Việt Nam (VAF 2026), Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel khẳng định: Việt Nam đã sẵn sàng. Đằng sau tuyên bố ấy là một định hướng rõ ràng: làm chủ năng lực trước, tham gia trực tiếp chuỗi cung ứng, và kéo theo cả cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

SHB và Vietravel hợp tác toàn diện, mở rộng kết nối tài chính – du lịch

SHB và Vietravel hợp tác toàn diện, mở rộng kết nối tài chính – du lịch

Ngày 04/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel ký kết thỏa thuận hợp tác, hướng tới phát triển các giải pháp tài chính số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, kết nối hệ sinh thái khách hàng và đối tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và trải nghiệm của du khách.

Từ quy hoạch đến thực tiễn phát triển đô thị

Từ quy hoạch đến thực tiễn phát triển đô thị

TPO - Đô thị hóa là con đường tất yếu của phát triển kinh tế. Nhưng đô thị hóa không đơn giản là mở rộng địa giới, tăng diện tích đất xây dựng, xây thêm nhà cao tầng hay làm thêm đường sá. Điều quan trọng là tổ chức không gian dân cư, sản xuất, dịch vụ và hạ tầng sao cho người dân có việc làm, có nhà ở phù hợp, đi lại thuận tiện và được sống trong môi trường tốt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe