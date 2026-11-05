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Kinh tế

EVN thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện từ ngày 1/11/2026

P.V

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – ông Nguyễn Đình Phước chủ trì cuộc họp trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện áp dụng từ tháng 11/2026; đồng thời làm rõ những tác động của lần điều chỉnh giá bán điện này.

Cùng dự có đại diện các Ban chuyên môn EVN, các khách mời là các chuyên gia kinh tế cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí.

EVN tổ chức trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện với các chuyên gia kinh tế, cơ quan báo chí
EVN tổ chức trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện với các chuyên gia kinh tế, cơ quan báo chí

Những thay đổi cơ bản

Thông tin tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện EVN Nguyễn Quốc Dũng cho biết, ngày 30/10/2026, EVN ban hành Quyết định số 1305/QĐ-EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế GTGT), áp dụng từ ngày 1/11/2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá bán lẻ điện bình quân trước đó.

Ngày 31/10/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện (chưa bao gồm thuế GTGT), áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Theo Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện EVN Nguyễn Quốc Dũng, căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, biểu giá bán lẻ điện lần này có một số thay đổi cơ bản. Đầu tiên, với nhóm khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt được cải tiến biểu giá từ 6 bậc xuống còn 5 bậc và thiết kế lại mức tiêu thụ giữa các bậc. Cụ thể, 5 bậc tiêu thụ theo quyết định mới lần lượt là: dưới 100 kWh; từ 101 – 200 kWh; từ 201 – 400 kWh; từ 401 – 700 kWh và trên 700 kWh.

Việc rút ngắn số bậc và thiết kế lại mức tiêu thụ điện do xu thế sử dụng điện có thay đổi. Đơn cử, năm 2020 bình quân 1 hộ sử dụng điện là 214 kWh/tháng, đến năm 2025 đã là 233 kWh/tháng. Với biểu giá điện mới, các khách hàng sinh hoạt có mức tiêu thụ điện đến 900kWh/tháng đều sẽ giảm tiền điện, trong đó mức giảm cao nhất là 77.900đ/tháng.

Thay đổi thứ hai là bổ sung cơ cấu biểu giá mới cho khách hàng lưu trú du lịch, trạm sạc xe điện. Thứ ba, gộp giá điện theo các cấp điện áp, gồm cao áp (trên 35kV), trung áp (trên 01kV đến dưới 35kV) và hạ áp (đến 01kV). Thứ tư, bổ sung cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sản xuất mua điện tại cấp điện áp 220kV trở lên.

Đồng thời, từ ngày 1/11, thực hiện thay đổi khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm và giờ bình thường (theo Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026) cho các đối tượng khách hàng đủ điều kiện áp dụng giá điện theo hình thức ba giá.

Góp phần kiềm chế lạm phát

Về tác động của việc giảm giá điện lần này đến doanh thu và cân đối tài chính của EVN, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước chia sẻ, để chủ động cân đối tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, trên tinh thần chấp hành nghiêm chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; với tinh thần sẵn sàng chung tay vì mục tiêu ổn kinh tế vĩ mô, đồng thời tích cực hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp; Tập đoàn luôn quán triệt việc thực hiện triệt để các giải pháp tiết kiệm tối đa chi phí.

Theo đánh giá của Cục Thống kê, việc giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% từ tháng 11/2026 sẽ giúp giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,008 điểm phần trăm, qua đó góp phần kiềm chế áp lực lạm phát, ổn định mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ và giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân; đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước phát biểu
Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước phát biểu

Liên quan đến bảo đảm nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án điện trong dài hạn, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước cho biết, nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư xây dựng của EVN và các đơn vị thành viên từ nay đến năm 2030 là rất lớn. Vì vậy, Tập đoàn cùng các đơn vị đã và đang nỗ lực làm việc với các tổ chức tín dụng quốc tế nhằm đáp ứng được điều kiện vay vốn, phục vụ nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tới.

#giá điện EVN #giảm giá điện

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