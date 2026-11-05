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Thực hiện lời hứa, ông Đinh Văn Nơi trao tiền xây nhà cho người bán vé số khuyết tật

Nhật Huy

TPO - Ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc vừa đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà cho gia đình anh Doãn Ngọc Cao - người khuyết tật bán vé số dạo được ông Nơi hứa xem xét hỗ trợ tại buổi trao nền tái định cư phục vụ các công trình APEC 2027 mới đây.

Ngày 5/11, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, anh Doãn Ngọc Cao (SN 1982, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho biết, rất bất ngờ và vui mừng khi được lãnh đạo địa phương quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở.

Theo anh Cao, sáng cùng ngày, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc đã đến thăm hỏi, trao tặng gia đình anh 70 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương.

"Được hỗ trợ kinh phí xây nhà, gia đình tôi rất vui và xúc động. Gia đình sẽ cố gắng sắp xếp để sớm khởi công dựng nhà trên nền tái định cư để có chỗ ở ổn định", anh Cao nói.

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Ông Đinh Văn Nơi thăm hỏi, động viên anh Doãn Ngọc Cao - người đàn ông khuyết tật bán vé số ở Phú Quốc. (Ảnh: Thiên Sơn)

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 1/11, tại Khu tái định cư An Thới (Phú Quốc), anh Doãn Ngọc Cao ngồi trên chiếc xe ba bánh, phía sau cắm những xấp vé số để bán dạo. Anh vừa tranh thủ mưu sinh, vừa chờ đến lượt nhận nền tái định cư khi nhường đất cho các dự án APEC 2027.

Trên đường vào dự lễ, đoàn lãnh đạo địa phương nhìn thấy anh Cao nên dừng lại thăm hỏi. Sau khi nghe anh Cao kể về tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, ông Đinh Văn Nơi giao các đơn vị liên quan tìm phương án ghi nợ tiền sử dụng đất đối với nền tái định cư, xem xét hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, để gia đình ổn định chỗ ở trước mắt.

Hơn 20 năm trước, một biến cố khiến đôi chân anh Cao bị thương tật, không thể đi lại bình thường. Từ đó, chiếc xe ba bánh trở thành phương tiện mưu sinh, theo anh khắp các nẻo đường bán vé số nuôi hai con khôn lớn. Mảnh đất hơn 84m² của gia đình anh tại Khu 7 Bãi Đất Đỏ nằm trong diện thu hồi để triển khai các công trình phục vụ APEC 2027.

“Việc bán vé số cũng thất thường, những ngày mưa gió, tôi bán được ít hơn do khó di chuyển đến nhiều nơi để bán. Vì vậy, việc xoay xở tài chính để xây nhà hiện cũng khá khó khăn”, anh Cao chia sẻ. Dù vậy, anh rất vui khi được bố trí nơi ở mới gần khu dân cư cũ, thuận tiện cho việc đi lại và tiếp tục mưu sinh.

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#Phú Quốc #người bán vé số khuyết tật #hỗ trợ xây nhà tình thương #70 triệu đồng #tái định cư An Thới #APEC 2027 #ông Đinh Văn Nơi #An Giang

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