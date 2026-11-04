Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Liên tục để mất rừng, lãnh đạo ban quản lý rừng và hạt kiểm lâm xin 'rút kinh nghiệm'

Tiền Lê

TPO - Sau khi xảy ra vụ hơn 8,8 ha rừng bị phá ở xã Ia Pia, 538 cây rừng bị cưa hạ ở xã Ia Mơ, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông tổ chức họp, tự phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ngày 4/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, đã báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý các vụ phá, khai thác rừng trái phép xảy ra tại xã Ia Pia và xã Ia Mơ, đều thuộc tỉnh Gia Lai.

Được biết, vụ việc tại xã Ia Mơ đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự về "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản". Theo đó, qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 538 cây rừng bị cưa hạ, chỉ còn lại gốc thuộc tiểu khu 1003, lâm phần do Trạm Bảo vệ rừng số 8 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và Ban Quản lý dự án thủy lợi 7; cùng tiểu khu 998 do UBND xã Ia Mơ quản lý. Cây bị chặt hạ gồm dầu, cà chít, kơ nia, chiêu liêu, cám, trâm, phượng rừng, thầu tấu.

tien-phong.png
Hiện trường một vụ khai thác lâm sản trái phép ở Ia Mơ.

Đối với các vụ phá rừng trái phép tại xã Ia Pia, qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định tổng diện tích rừng bị phá trái phép là 8,8 ha tại các tiểu khu 948, 949, thuộc diện tích rừng sản xuất.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 23/3, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông đã khởi tố các vụ án hình sự về tội "Hủy hoại rừng".

Liên quan tới vụ việc trên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai đã tổ chức họp tập thể lãnh đạo Ban, kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 1003 mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Theo đó, đối với lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai tự phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng; Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 8 kiểm điểm rút kinh nghiệm; khiển trách Phó Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng phụ trách địa bàn xã Ia Mơ; cảnh cáo viên chức, trực tiếp phụ trách tiểu khu 1003.

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông cũng đã tổ chức họp toàn thể công chức đơn vị để tiến hành làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý.

Cụ thể, tập thể Ban lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, trước hết với vai trò là thủ trưởng đơn vị, xin nghiêm túc kiểm điểm trước Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Tại cuộc họp, tập thể Hạt Kiểm lâm có 100% ý kiến thống nhất phê bình kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước Ban lãnh đạo và tập thể đơn vị đối với 5 công chức kiểm lâm làm việc tại địa bàn xã Ia Mơ; yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao đối với địa bàn phụ trách.

Do các vụ việc đang được cơ quan điều tra thụ lý nên Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân liên quan. Có kết quả điều tra, Sở sẽ xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Xem thêm

#phá rừng #khai thác lâm sản #trái phép #Ia Pia #Ia Mơ #Gia Lai #gỗ lậu #lâm tặc #bảo vệ rừng #kiểm điểm #kỷ luật

Cùng chuyên mục

Chủ quán cơm ‘chặt chém’ đăng lời xin lỗi khách hàng và người dân Quảng Ngãi

Chủ quán cơm ‘chặt chém’ đăng lời xin lỗi khách hàng và người dân Quảng Ngãi

TPO - Quán cơm Bà Chín (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) bị xử phạt hơn 8,2 triệu đồng vì vi phạm quy định về giá. Phía quán cơm cũng đăng tải lời xin lỗi gửi đến khách hàng và người dân Quảng Ngãi vì thông tin vụ việc "làm phiền lòng mọi người", mong được cải thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

Suối ở Sơn La đen kịt, bốc mùi hôi mỗi mùa cà phê

Suối ở Sơn La đen kịt, bốc mùi hôi mỗi mùa cà phê

TPO - Cứ đến mùa sơ chế cà phê, nhiều đoạn suối chảy qua các khu dân cư ở Sơn La lại xuất hiện tình trạng nước đen đục, bốc mùi khó chịu. Tình trạng kéo dài nhiều năm khiến người dân bức xúc, kiến nghị chính quyền kiểm tra, xử lý.

'Đá bóng trách nhiệm' vụ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình?

'Đá bóng trách nhiệm' vụ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình?

TPO - Việc người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư, Ninh Bình được phát hiện, yêu cầu xử lý từ tháng 11/2025, nhưng đến nay chính quyền địa phương và chủ đầu tư chưa giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, diện tích trồng dứa còn có dấu hiệu tiếp tục mở rộng.

Người dân ở Tuyên Quang khổ sở vì sống gần mỏ đá

Người dân ở Tuyên Quang khổ sở vì sống gần mỏ đá

TPO - Gần 9 năm qua, người dân thôn Nà Tèn, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang phản ánh nhà cửa rung lắc mỗi khi mỏ đá nổ mìn, tường xuất hiện vết nứt, bụi đá phủ mặt đường. Trong khi người dân mong muốn được kiểm tra, hỗ trợ, chính quyền xã cho biết mỏ vẫn hoạt động theo giấy phép và vừa được điều chỉnh.

Ông Đinh Văn Nơi: Xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho người bán vé số khuyết tật nhận đất tái định cư

Ông Đinh Văn Nơi: Xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho người bán vé số khuyết tật nhận đất tái định cư

TPO - Gặp người đàn ông khuyết tật bán vé số dạo đến nhận nền tái định cư phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, cho biết, sẽ xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất, đưa gia đình vào diện rà soát hỗ trợ nhà tình thương để sớm ổn định cuộc sống.

Sau khi trồng dứa. Ảnh: N.L.

Trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm

TPO - Những luống dứa xanh mướt, thẳng hàng trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) nhận được nhiều lời khen từ người dân và cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh tưởng chừng đẹp mắt, tiết kiệm ấy lại là câu chuyện về quản lý đất công, an toàn giao thông và cách ứng xử trước những sáng kiến tự phát của người dân.

Giảng viên và người làm báo giao lưu trên sân cỏ

Giảng viên và người làm báo giao lưu trên sân cỏ

Giải bóng đá “Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026” quy tụ tám đội bóng, tạo dịp giao lưu giữa giảng viên và người làm báo. Đội Báo Tiền Phong giành đồng hạng ba tại nhánh Serie A.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe