Khởi tố 19 đối tượng, thu giữ gần 52.000m lưới bẫy chim hoang dã

TPO - Qua tuần tra, các lực lượng ở Nghệ An phát hiện 192 vụ vi phạm liên quan đến chim hoang dã, chim di cư; khởi tố 19 đối tượng, tháo dỡ gần 52.000m lưới bẫy chim.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư trên địa bàn.

Qua 1.700 lượt tuần tra, truy quét, lực lượng chức năng phát hiện 192 vụ vi phạm. Trong đó, 106 vụ đã xác định được đối tượng vi phạm; 11 vụ bị xử lý hình sự với 19 đối tượng bị khởi tố. Ngoài ra, 81 vụ bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Giải cứu cá thể chim được sử dụng làm “chim mồi” để dẫn dụ chim hoang dã vào bẫy.

Tang vật thu giữ, tháo dỡ gồm gần 52.000m lưới bẫy chim, 31 loa phát tiếng chim, 710 cò giả cùng hàng trăm cọc tre và nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ săn bắt trái phép. Lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý các trường hợp liên quan đến chim hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm, nhiều loài chim hoang dã di cư về địa bàn kiếm ăn, trú ngụ. Lợi dụng thời điểm này, một số người sử dụng lưới, bẫy, keo dính, cò giả và loa phát tiếng chim để dẫn dụ, săn bắt trái phép.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương tổ chức tuần tra tại các khu vực chim thường tập trung, kịp thời phát hiện, tháo dỡ dụng cụ săn bắt. Công tác kiểm tra cũng được triển khai tại các chợ dân sinh, quán ăn, nhà hàng và địa điểm có nguy cơ phát sinh hoạt động mua bán, tiêu thụ chim hoang dã.

Các lực lượng tuần tra, phát hiện, thu giữ và tiêu hủy dụng cụ bẫy, bắt chim hoang dã trái phép.

Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân đã tự giác giao nộp 92 cá thể động vật hoang dã, chim di cư. Các cá thể này được bàn giao cho đơn vị chuyên môn chăm sóc, cứu hộ hoặc thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trung tá Hồ Sỹ Toàn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền cơ sở duy trì tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.