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Khoa học

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Kết nối quốc tế, quỹ tài trợ tạo ‘bệ đỡ’ cho khoa học công nghệ Việt

Bình Phương

Diễn đàn mở rộng kết nối hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và các nước (IRIFF 2026), sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/11 tới tại Hà Nội, là cơ hội huy động nguồn lực và gắn kết nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

Sự kiện do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tổ chức, quy tụ hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm đại diện các cơ quan quản lý, quỹ tài trợ, tổ chức khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Trong đó, có nhiều đại biểu đến từ Đức, Ba Lan, Italia, Nga, Nhật Bản, Indonesia và Lào.

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PGS. TS Đào Ngọc Chiến - Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - Cơ quan chủ trì tổ chức Diễn đàn.

Các nội dung thảo luận tại IRIFF 2026 tập trung vào những vấn đề xuyên suốt chuỗi hoạt động khoa học và công nghệ, từ phát triển nghiên cứu cơ bản, thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể đến chuyển giao, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng nghiên cứu.

Trong đó, thúc đẩy nghiên cứu cơ bản xuất sắc, phát triển nhóm nghiên cứu mạnh được đặt ra thông qua các chiến lược tài trợ, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu trong các lĩnh vực như điện tử, kỹ thuật y sinh. Đây là hướng tiếp cận nhằm nâng cao năng lực tạo lập tri thức mới, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động nghiên cứu.

Diễn đàn cũng tập trung thảo luận về vấn đề đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, tăng cường liên kết giữa “3 nhà”: Quản lý, khoa học và doanh nghiệp.

IRIFF 2026 diễn ra trong hai ngày 5 - 6/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Trong đó, cơ quan quản lý có trách nhiệm xây dựng định hướng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo điều kiện huy động các nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu. Nhà khoa học đảm nhiệm việc phát triển tri thức, nghiên cứu và kiểm chứng các giải pháp công nghệ. Doanh nghiệp là chủ thể phản ánh nhu cầu từ thị trường, tham gia đặt hàng nghiên cứu, phối hợp thử nghiệm và tiếp nhận công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, diễn đàn dành nội dung thảo luận cho nội dung “Chuyển giao và ứng dụng công nghệ chiến lược trong Sinh học, Y - Dược và Năng lượng sạch”.

Các tham luận dự kiến giới thiệu những sáng kiến hợp tác trong chuyển giao công nghệ tiên tiến như robot, vắc-xin và y sinh học, vật liệu mới, cùng các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển năng lượng trong tương lai.

Song song với việc thúc đẩy năng lực nghiên cứu và ứng dụng, vấn đề liêm chính nghiên cứu và dữ liệu mở cũng được đặt ra như một yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng và độ tin cậy của hoạt động khoa học.

Các đại biểu sẽ trao đổi về tiêu chuẩn quốc tế trong thực thi liêm chính học thuật, xây dựng khung quản lý minh bạch, đồng thời thúc đẩy văn hóa chia sẻ và sử dụng dữ liệu mở.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của IRIFF 2026 là phiên bàn tròn giữa các cơ quan tài trợ, dự kiến diễn ra ngày 6/11.

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Hợp tác quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo là một trong những định hướng hoạt động được NAFOSTED chú trọng triển khai.

Đây sẽ là dịp để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai các chương trình tài trợ khoa học, công nghệ; thảo luận cơ chế phối hợp giữa các quỹ thông qua hình thức đồng tài trợ, kêu gọi chung và chia sẻ chuyên gia.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hoạt động khảo sát thực tế tại Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) và Trường Đại học FPT.

Hoạt động này giúp các đại biểu quốc tế tìm hiểu thực tiễn tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ, kết nối giữa cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp cũng như công tác đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ tại Việt Nam.

Thông qua các hoạt động trao đổi và kết nối, IRIFF 2026 hướng tới mở rộng quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tài trợ, tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Diễn đàn cũng tạo thêm cơ hội để các bên chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ chế phối hợp nguồn lực và thúc đẩy nghiên cứu gắn với các ưu tiên phát triển.

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#IRIFF 2026 #NAFOSTED #Hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế #Tài trợ nghiên cứu khoa học #Chuyển giao công nghệ

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