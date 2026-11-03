Cầu hơn 500 tỷ đồng cửa ngõ phía nam Đà Nẵng gấp rút thi công về đích cuối năm

TPO - Sau hơn 2 năm thi công, công trình cải tạo, nâng cấp cầu Biện (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026.
TPO - Sau khi liên tục xảy ra các vụ mất rừng ở các xã Ia Mơ và Ia Pia (đều thuộc tỉnh Gia Lai), lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nếu chưa thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao.
TPO - Quán cơm Bà Chín (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) bị xử phạt hơn 8,2 triệu đồng vì vi phạm quy định về giá. Phía quán cơm cũng đăng tải lời xin lỗi gửi đến khách hàng và người dân Quảng Ngãi vì thông tin vụ việc "làm phiền lòng mọi người", mong được cải thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
TPO - Cứ đến mùa sơ chế cà phê, nhiều đoạn suối chảy qua các khu dân cư ở Sơn La lại xuất hiện tình trạng nước đen đục, bốc mùi khó chịu. Tình trạng kéo dài nhiều năm khiến người dân bức xúc, kiến nghị chính quyền kiểm tra, xử lý.
TPO - Việc người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư, Ninh Bình được phát hiện, yêu cầu xử lý từ tháng 11/2025, nhưng đến nay chính quyền địa phương và chủ đầu tư chưa giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, diện tích trồng dứa còn có dấu hiệu tiếp tục mở rộng.
TPO - Cửa hàng xăng dầu tại Huế đã ngừng hoạt động gần một năm, nhưng vẫn có công nhân đơn vị đối tác đến khảo sát, chuẩn bị cho việc vệ sinh bồn chứa phục vụ tái kinh doanh nhiên liệu thì xảy ra vụ việc đau lòng.
TPO - Gần 9 năm qua, người dân thôn Nà Tèn, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang phản ánh nhà cửa rung lắc mỗi khi mỏ đá nổ mìn, tường xuất hiện vết nứt, bụi đá phủ mặt đường. Trong khi người dân mong muốn được kiểm tra, hỗ trợ, chính quyền xã cho biết mỏ vẫn hoạt động theo giấy phép và vừa được điều chỉnh.
TPO - Gặp người đàn ông khuyết tật bán vé số dạo đến nhận nền tái định cư phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, cho biết, sẽ xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất, đưa gia đình vào diện rà soát hỗ trợ nhà tình thương để sớm ổn định cuộc sống.
TPO - Sau gần 30 năm đất dân được sử dụng xây chợ nhưng chưa bồi thường, UBND xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng thừa nhận việc thu hồi đất trước đây không đúng quy định, song cho rằng hiện chưa có cơ sở pháp lý để khắc phục.
TPO - Một cô gái ở Đắk Lắk trên đường đến tiệm makeup để chụp ảnh cưới đã vô tình đánh rơi xấp tiền. Nam shipper nhặt được đã chủ động dừng công việc, đứng chờ người đánh rơi để trả lại.
TPO - Những luống dứa xanh mướt, thẳng hàng trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) nhận được nhiều lời khen từ người dân và cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh tưởng chừng đẹp mắt, tiết kiệm ấy lại là câu chuyện về quản lý đất công, an toàn giao thông và cách ứng xử trước những sáng kiến tự phát của người dân.
Giải bóng đá “Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026” quy tụ tám đội bóng, tạo dịp giao lưu giữa giảng viên và người làm báo. Đội Báo Tiền Phong giành đồng hạng ba tại nhánh Serie A.
TPO - Được kỳ vọng tạo hàng cây chắn gió, bảo vệ bờ biển Nghĩa An (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), nhưng sau hơn một tháng trồng, gần như toàn bộ 4.000 cây phi lao đã chết khô, chỉ còn lác đác vài cây sống.
TPO - Sau bài viết về nhân vật Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ), Báo Tiền Phong nhận được sự nhiều sự thương cảm, quan tâm, chia sẻ đối với anh.
TPO - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói đen phát sinh từ lò đốt tại Công ty TNHH Nice Power (xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), chính quyền địa phương đã kiểm tra thực tế, lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục, bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường.
TPO - Chủ đất nơi quán cơm Bà Chín hoạt động đã nộp phạt 15 triệu đồng, nhưng các công trình vi phạm trên 1.747m² đất nông nghiệp vẫn chưa được khắc phục hoàn tất. Hiện chính quyền xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi) đang rà soát toàn bộ quá trình xử lý vụ việc.
TPO - Dù đã nhiều lần được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc và điều chỉnh biện pháp thi công, nhà thầu sửa chữa cầu Sông Lô vẫn chưa xây dựng lại tiến độ đáp ứng chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ.