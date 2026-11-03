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Liên tục để mất rừng, Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu

Tiền Lê

TPO - Sau khi liên tục xảy ra các vụ mất rừng ở các xã Ia Mơ và Ia Pia (đều thuộc tỉnh Gia Lai), lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nếu chưa thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao.

Ngày 3/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra trên địa bàn các xã Ia Mơ và Ia Pia (đều thuộc tỉnh Gia Lai).

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp tại hai địa phương này, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật và phá rừng theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi xâm hại tài nguyên rừng, không để hình thành các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái phép.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nếu chưa thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao.

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Một vụ vận chuyển trái phép trên địa bàn xã Ia Mơ.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vụ phá rừng trái pháp luật tại Ia Pia và Ia Mơ, bảo đảm đúng quy định.

Đối với chính quyền cơ sở, UBND các xã Ia Pia và Ia Mơ phải tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Thời gian gần đây địa bàn xã Ia Mơ và xã Ia Pia liên tục xảy ra các vụ mất rừng, vận chuyển lâm sản trái phép. Điển hình, ngày 8/10, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp, phát hiện xe ô tô tải biển số 81C-171.47 do Trần Văn Được điều khiển trên Tỉnh lộ 675 hướng từ xã UBND xã Ia Mơ về UBND xã Ia Pia, trên xe chở khoảng 10-12 tấn gỗ, củi không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

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Xe gỗ biển số 81C-171.47.

Bước đầu đối tượng khai nhận, số gỗ, củi trên do Đinh Thanh Dũng (SN 1988, trú xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) kết hợp với Được, rồi thuê một số đối tượng khai thác trái phép rừng tự nhiên tại lâm phần Trạm quản lý bảo vệ rừng số 08 - Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai (địa phận do UBND xã Ia Mơ quản lý).

Sau khi khai thác gỗ rừng tự nhiên, các đối tượng vận chuyển đi bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai để làm củi đốt phục vụ sản xuất.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác ban đầu xác định số gốc cưa hạ 451 gốc cưa có đường kính trung bình từ 10-40cm (dầu, cà chít, cám…).

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#quản lý rừng #Gia Lai #phá rừng trái phép #Ia Mơ #Ia Pia #kiểm lâm #khai thác gỗ #lâm tặc #vận chuyển lâm sản #kỷ luật #kiểm điểm

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