Xây nền khu tái định cư 44 tỷ đồng bằng đá hộc, rễ cây?

TPO - Dự án khu tái định cư 44 tỷ đồng tại TP Huế xuất hiện tình trạng san nền lẫn nhiều đá hộc, đá tảng, rễ cây, làm dấy lên lo ngại về chất lượng công trình.

Bất thường vật liệu san nền

Khởi công vào tháng 6/2026, dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Cường Xuyên (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) có tổng mức đầu tư hơn 44,8 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua khu vực phía nam TP. Huế.

Khu tái định cư Phú Cường Xuyên giai đoạn thi công.

Dự án có diện tích khoảng 2,5ha, quy hoạch 23 lô đất tái định cư cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Gói thầu số 14A do Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Tuy nhiên, theo phản ánh mới đây của người dân và bạn đọc liên quan những dấu hiệu bất thường về vật liệu thi công dự án, qua kiểm tra hiện trường, phóng viên ghi nhận trên công trường xuất hiện vô số đá hộc, đá tảng kích thước ước tính từ vài chục centimet đến trên 0,5-1m. Đáng chú ý, trong vật liệu san nền còn lẫn rễ cây, tạp chất.

Vô số đá hộc, đá tảng có kích thước lớn được đưa vào khu vực san nền.

Vật liệu san lấp lẫn rễ cây, tạp chất.

Tại nhiều vị trí, những khối đá lớn đã được máy móc san gạt, lu lèn chặt xuống nền công trình và “nhấn chìm” vào các hố thấp, sau đó tiếp tục phủ bằng những lớp vật liệu mới. Máy ủi cũng được ghi nhận san gạt hỗn hợp đất đồi lẫn đá tảng, đá hộc để tạo mặt bằng cho phương tiện lu lèn các lớp tiếp theo.

Tìm hiểu của phóng viên, theo yêu cầu kỹ thuật hiện nay đối với vật liệu đất đắp, kích thước hạt lớn nhất thông thường được quy định không quá 100mm trong khu vực tác dụng của nền và 150mm ở phần dưới khu vực tác dụng. Đá mồ côi quá cỡ phải được loại bỏ trước khi đắp.

Những tảng đá lớn bị san gạt xuống các vị trí trũng thấp trong khu vực thi công.

Các lớp vật liệu san lấp mới lẫn rễ cây được đổ đè phủ lên trên lớp nền lổn nhổn đá hộc, đá tảng.

Việc sử dụng đá quá cỡ, đá mồ côi, vật liệu lẫn tạp chất hữu cơ có thể gây khó khăn cho quá trình đầm chặt, tạo khoảng rỗng, dẫn đến nguy cơ lún không đều, ảnh hưởng ổn định nền. Những khối đá lớn bị vùi sâu dưới nền móng khu tái định cư còn gây khó khăn cho người dân khi đào móng xây dựng nhà ở sau này.

Yêu cầu đào nền kiểm tra

Ngoài vấn đề vật liệu, quá trình thi công còn ảnh hưởng về giao thông. Ghi nhận tại vị trí tiếp giáp đường thôn Phú Cường Xuyên (nhánh Quốc lộ 1 đến Bệnh viện Chân Mây), công trường chưa được rào chắn đầy đủ, bùn đất tràn ra mặt đường. Có thời điểm, đất bùn còn theo bánh xe phương tiện thi công loang ra cả Quốc lộ 1. Nhiều trụ điện chưa được di dời khỏi khu vực dự án, trong khi mặt bằng bên dưới lại đang san gạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vận hành lưới điện.

Máy ủi đang san gạt hỗn hợp đất, đá hộc, đá tảng tạo mặt nền.

Bùn đất từ công trường tràn ra tuyến đường thôn Phú Cường Xuyên dẫn vào Bệnh viện Chân Mây, công trình có rào chắn cũng như không.

Phóng viên đã liên hệ ông Đặng Phúc Hiền - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế, đề nghị cung cấp thông tin về nguồn gốc, tiêu chuẩn và căn cứ sử dụng vật liệu san nền. Tuy nhiên, ông Hiền tìm cách thoái thác và đề nghị ra công trường tìm hiểu, dù những dấu hiệu thực địa đã được ghi nhận và phản ánh cụ thể.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế cho biết, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực tuy trực thuộc đơn vị này nhưng lâu nay hoạt động như một ban độc lập nên không thể cung cấp thông tin. Từ cuối tháng 10 vừa qua, phóng viên cũng từng đề nghị Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp cung cấp quyết định đầu tư dự án do ban này ký, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản liên quan.

Nhiều trụ điện chưa được di dời ra khỏi khu vực dự án, tiềm ẩn nguy hiểm.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu kiểm tra làm rõ chất lượng vật liệu.

Phản ánh sự việc đến ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế, vị này ghi nhận thông tin, đồng thời cho biết sẽ yêu cầu các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường.

Đặc biệt, với trường hợp đá hộc, đá tảng, đá mồ côi, đất san lấp kém chất lượng, không đảm bảo kích thước hạt phù hợp, có dấu hiệu bị vùi lấp sâu dưới các lớp nền hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, ông Minh cho biết sẽ yêu cầu Sở Xây dựng TP. Huế thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức đào lên để kiểm tra, xác nhận chất lượng công trình nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.