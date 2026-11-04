Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tin mới nhất vụ xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng ở Đắk Lắk

Tuấn Nguyễn
Huỳnh Thủy

TPO - 11 công trình nhà ở mọc trên đất có nguồn gốc rừng trồng trái phép ở Đắk Lắk bị đưa vào diện xử lý, yêu cầu tháo dỡ. Địa phương cũng rà soát, truy trách nhiệm cán bộ liên quan.

Xác định 11 công trình nhà ở tại khu vực vi phạm

Liên quan bài viết “Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số” đăng trên Tiền Phong ngày 30/9, UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) đã có văn bản phản hồi.

Cụ thể, văn bản thể hiện, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND phường Hòa Hiệp đã chỉ đạo rà soát hồ sơ địa chính lưu trữ, kiểm tra hiện trạng và xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất tại khu phố Phú Hòa.

Qua đối chiếu hồ sơ, theo bản đồ đo đạc năm 1995, khu vực phản ánh thuộc thửa đất số 676, tờ bản đồ số 19-C, diện tích 11.494m², loại đất rừng trồng. Đến bản đồ đo đạc năm 2010, vị trí này thuộc thửa đất số 280, tờ bản đồ số 32, diện tích 9.464m², loại đất BHK (đất bằng trồng cây hàng năm khác), tên đăng ký Nguyễn Văn Thông.

Về nguồn gốc đất, UBND phường cho biết khu vực này thuộc diện tích do UBND huyện Tuy Hòa (cũ) giao cho ông Trần Văn Bi sản xuất lâm nghiệp theo Quyết định số 73/UB ngày 4/3/1994, với diện tích 0,525ha và được Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Hòa (cũ) cấp Sổ Lâm bạ số 49.

tp-1-1420.jpg
Nhà, đường bê tông kiên cố "mọc" trên đất rừng trồng.

Ngày 4/9/2026, UBND phường đã làm việc với ông Trần Văn Bi, vợ là bà Trương Thị Phận và bà Trần Thị Thùy Vân (em gái ông Bi) để xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và thời điểm xây dựng nhà ở.

Qua rà soát hồ sơ lưu trữ từ thời kỳ UBND phường Hòa Hiệp Trung (cũ), địa phương xác định khu vực trên có 11 nhà ở, trong đó 10 công trình được xây dựng trước ngày 1/7/2025.

Đáng chú ý, trong số 11 công trình nói trên, chỉ có 3 trường hợp được UBND phường Hòa Hiệp Trung (cũ) lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, còn lại chưa xử lý.

Ban hành 9 quyết định xử phạt

Từ kết quả xác minh, UBND phường Hòa Hiệp lập biên bản và ban hành 9 quyết định xử lý vi phạm hành chính, gồm 8 trường hợp xây dựng nhà ở và 1 trường hợp làm đường bê tông trái phép.

Đối với các trường hợp đã bị xử lý trước đây, ngày 6/10/2026, UBND phường ban hành 2 thông báo yêu cầu hộ ông Trà Trọng Ngưỡng và hộ ông Lê Đức Sơn khẩn trương thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 12/10.

Tiếp đó, ngày 7/10, địa phương ban hành 8 thông báo yêu cầu các hộ dân vi phạm còn lại khẩn trương chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đến ngày 12/10, UBND phường tiếp tục ban hành 10 thông báo lần 2, yêu cầu các hộ dân khẩn trương thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 17/10. Theo địa phương, toàn bộ các thông báo đã được giao trực tiếp đến từng hộ dân.

Cùng với việc xử lý các công trình vi phạm, ngày 1/10, UBND phường ban hành Thông báo số 659/TB-UBND về việc cấm xây dựng công trình, nhà ở trái phép, không phép và cấm thực hiện các giao dịch mua bán bằng giấy viết tay; đồng thời tổ chức cắm biển thông báo công khai tại khu vực vi phạm.

UBND phường cũng ban hành công văn, đề nghị Điện lực Đông Hòa rà soát hợp đồng mua bán điện đối với các hộ dân vi phạm. Ngày 6/10, Điện lực Đông Hòa ban hành công văn, yêu cầu các hộ dân hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước ngày 21/10; quá thời hạn này, đơn vị sẽ tạm ngừng cung cấp điện và thanh lý hợp đồng.

Ngoài ra, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 7/10 về tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo phương án, trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành, phường sẽ hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án và tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

tp-2-9384.jpg
UBND phường Hoà Hiệp đã ban hành các quyết định xử phạt, buộc khắc phục hậu quả.

Rà soát, kiểm điểm trách nhiệm cán bộ qua nhiều thời kỳ

Không chỉ tập trung xử lý các công trình vi phạm, UBND phường Hòa Hiệp cho biết đang rà soát quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực này từ năm 2022 đến nay để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường tại Công văn số 1095-CV/ĐU ngày 1/10/2026 về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý và báo cáo vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất rừng trồng.

Theo UBND phường, vụ việc kéo dài qua nhiều giai đoạn, liên quan đến nhiều cán bộ, công chức từng được phân công phụ trách địa bàn, trong đó có trường hợp đã nghỉ thôi việc. Do đó, việc rà soát hồ sơ, đối chiếu tài liệu và xác minh trách nhiệm cần được thực hiện thận trọng, khách quan, bảo đảm đầy đủ căn cứ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, địa phương sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót và xem xét, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền, quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND phường Hòa Hiệp cho biết sẽ tổng rà soát việc cấp, quản lý và sử dụng Sổ Lâm bạ trên toàn địa bàn. Bộ phận địa chính được giao chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ giao đất lâm nghiệp, xác định chính xác ranh giới, diện tích, chủ sử dụng và những biến động pháp lý qua các thời kỳ. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý các hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô mua bán bằng giấy viết tay trái quy định.

Đối với vấn đề an sinh xã hội, UBND phường nhìn nhận một số hộ dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ khả năng mua đất ở có đầy đủ giấy tờ pháp lý nên lựa chọn những thửa đất giá thấp, vay mượn tiền để xây dựng nhà cấp 4 làm nơi ở.

Theo địa phương, qua quá trình làm việc, nhiều hộ dân nhận thức được việc làm của mình không đúng quy định, bày tỏ chấp hành việc xử phạt nhưng mong muốn cơ quan chức năng xem xét hoàn cảnh thực tế của từng gia đình.

Trên cơ sở đó, UBND phường sẽ tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để có hướng xử lý toàn diện, bảo đảm vừa giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, vừa giải quyết phù hợp các vấn đề an sinh chính đáng của người dân.

UBND phường Hòa Hiệp khẳng định quản lý đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; việc xử lý vi phạm được thực hiện trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, kiên quyết, khách quan, không né tránh và không hợp thức hóa sai phạm.

Liên quan đến bài viết trên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và UBND phường Hòa Hiệp để kiểm tra toàn diện. Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đo đạc các công trình vi phạm, rà soát hồ sơ pháp lý, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương qua các thời kỳ, từ năm 2022 đến nay.

Xem thêm

#Đắk Lắk #đất rừng #xây dựng trái phép #tháo dỡ công trình #khu dân cư trái phép #trách nhiệm cán bộ

Cùng chuyên mục

Liên tục để mất rừng, Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu

Liên tục để mất rừng, Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu

TPO - Sau khi liên tục xảy ra các vụ mất rừng ở các xã Ia Mơ và Ia Pia (đều thuộc tỉnh Gia Lai), lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nếu chưa thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao.

Chủ quán cơm ‘chặt chém’ đăng lời xin lỗi khách hàng và người dân Quảng Ngãi

Chủ quán cơm ‘chặt chém’ đăng lời xin lỗi khách hàng và người dân Quảng Ngãi

TPO - Quán cơm Bà Chín (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) bị xử phạt hơn 8,2 triệu đồng vì vi phạm quy định về giá. Phía quán cơm cũng đăng tải lời xin lỗi gửi đến khách hàng và người dân Quảng Ngãi vì thông tin vụ việc "làm phiền lòng mọi người", mong được cải thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

Suối ở Sơn La đen kịt, bốc mùi hôi mỗi mùa cà phê

Suối ở Sơn La đen kịt, bốc mùi hôi mỗi mùa cà phê

TPO - Cứ đến mùa sơ chế cà phê, nhiều đoạn suối chảy qua các khu dân cư ở Sơn La lại xuất hiện tình trạng nước đen đục, bốc mùi khó chịu. Tình trạng kéo dài nhiều năm khiến người dân bức xúc, kiến nghị chính quyền kiểm tra, xử lý.

'Đá bóng trách nhiệm' vụ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình?

'Đá bóng trách nhiệm' vụ trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình?

TPO - Việc người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư, Ninh Bình được phát hiện, yêu cầu xử lý từ tháng 11/2025, nhưng đến nay chính quyền địa phương và chủ đầu tư chưa giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, diện tích trồng dứa còn có dấu hiệu tiếp tục mở rộng.

Người dân ở Tuyên Quang khổ sở vì sống gần mỏ đá

Người dân ở Tuyên Quang khổ sở vì sống gần mỏ đá

TPO - Gần 9 năm qua, người dân thôn Nà Tèn, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang phản ánh nhà cửa rung lắc mỗi khi mỏ đá nổ mìn, tường xuất hiện vết nứt, bụi đá phủ mặt đường. Trong khi người dân mong muốn được kiểm tra, hỗ trợ, chính quyền xã cho biết mỏ vẫn hoạt động theo giấy phép và vừa được điều chỉnh.

Ông Đinh Văn Nơi: Xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho người bán vé số khuyết tật nhận đất tái định cư

Ông Đinh Văn Nơi: Xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho người bán vé số khuyết tật nhận đất tái định cư

TPO - Gặp người đàn ông khuyết tật bán vé số dạo đến nhận nền tái định cư phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, cho biết, sẽ xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất, đưa gia đình vào diện rà soát hỗ trợ nhà tình thương để sớm ổn định cuộc sống.

Sau khi trồng dứa. Ảnh: N.L.

Trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm

TPO - Những luống dứa xanh mướt, thẳng hàng trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) nhận được nhiều lời khen từ người dân và cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh tưởng chừng đẹp mắt, tiết kiệm ấy lại là câu chuyện về quản lý đất công, an toàn giao thông và cách ứng xử trước những sáng kiến tự phát của người dân.

Giảng viên và người làm báo giao lưu trên sân cỏ

Giảng viên và người làm báo giao lưu trên sân cỏ

Giải bóng đá “Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026” quy tụ tám đội bóng, tạo dịp giao lưu giữa giảng viên và người làm báo. Đội Báo Tiền Phong giành đồng hạng ba tại nhánh Serie A.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe