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Nhà cháy rụi, vợ chồng người Khơ mú nhận sự sẻ chia ấm lòng

Thu Hiền

TPO - Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn, gia đình anh Cụt Văn Khăm ở xã Nhôn Mai (Nghệ An) đối mặt với muôn vàn khó khăn. Giữa lúc chật vật sau biến cố, sự chung tay của công an, chính quyền và bà con địa phương đã tiếp thêm hơi ấm, giúp gia đình vững lòng vượt qua hoạn nạn.

Chung tay dọn đống đổ nát sau hỏa hoạn

Những gì còn lại sau vụ cháy rạng sáng 28/10 tại nhà anh Cụt Văn Khăm, trú bản Phia Òi, xã miền núi Nhôn Mai (Nghệ An), là những mảng vật liệu cháy đen, đồ đạc hư hỏng nằm ngổn ngang. Ngôi nhà từng là nơi che mưa, che nắng của cả gia đình nay chỉ còn lại dấu tích sau ngọn lửa dữ.

Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Với một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đây là mất mát lớn, đẩy cuộc sống vốn đã chật vật vào tình cảnh càng thêm khó khăn. Sau biến cố, nỗi lo trước mắt không chỉ là tài sản mất trắng mà còn là chỗ ở, sinh hoạt và việc chăm lo cho các con trong những ngày tới.

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Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nhôn Mai cùng các lực lượng hỗ trợ gia đình anh Cụt Văn Khăm khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.

Nắm bắt hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nhôn Mai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đến hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. Không quản ngại vất vả, mọi người cùng thu gom những vật dụng còn sót lại, vận chuyển vật liệu hư hỏng, dọn dẹp đống đổ nát và vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng.

Giữa ngổn ngang những gì còn lại sau đám cháy, từng đôi tay cùng góp sức. Người thu dọn, người vận chuyển, người phân loại những vật dụng có thể tận dụng. Công việc tuy không thể bù đắp những mất mát đã xảy ra, nhưng giúp gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng sau biến cố.

Không chỉ hỗ trợ ngày công, Công an xã Nhôn Mai còn trao tặng gia đình tiền mặt và một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Những phần quà được trao đúng lúc, khi gia đình đang cần sự giúp đỡ nhất, góp phần san sẻ khó khăn trước mắt.

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Ngôi nhà của gia đình anh Cụt Văn Khăm ở bản Phia Òi, xã Nhôn Mai bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy.

“Gia đình tôi gặp hỏa hoạn, nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn nên rất khó khăn. Được cán bộ công an, chính quyền và bà con đến giúp dọn dẹp, hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm, gia đình tôi rất cảm động. Sự quan tâm ấy giúp chúng tôi có thêm động lực để cố gắng vượt qua giai đoạn này”, anh Khăm xúc động chia sẻ.

Ấm tình người nơi bản nghèo

Nhôn Mai là xã miền núi, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn. Với những gia đình thu nhập bấp bênh, một biến cố như hỏa hoạn có thể cuốn đi thành quả tích góp sau nhiều năm, khiến việc ổn định cuộc sống trở thành hành trình đầy gian nan.

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Lực lượng công an thu dọn đống đổ nát, vận chuyển vật liệu hư hỏng.

Bởi vậy, sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng công an, chính quyền địa phương và bà con có ý nghĩa thiết thực đối với gia đình gặp nạn. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần để người dân có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua nghịch cảnh.

Trung tá Lô Tú Tài, Trưởng Công an xã Nhôn Mai, cho biết, việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn và những sự cố bất ngờ là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi của lực lượng công an với nhân dân. Qua đó, góp phần giúp các gia đình gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Sau vụ cháy, con đường ổn định nơi ở, khôi phục cuộc sống của gia đình anh Khăm vẫn còn nhiều trở ngại. Mái nhà mới chưa thể dựng lên trong ngày một ngày hai, những thiệt hại về tài sản cũng cần thời gian để khắc phục.

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Công an xã Nhôn Mai trao quà tặng gia đình anh Khăm.

Thế nhưng, giữa những mất mát ấy, vợ chồng người Khơ mú đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ những người xung quanh. Những bàn tay cùng chung sức dọn dẹp đống đổ nát, những phần quà trao đi và sự động viên chân thành đã trở thành điểm tựa để gia đình thêm vững lòng.

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#cháy nhà Nhôn Mai #Cụt Văn Khăm #người Khơ mú #Công an Nhôn Mai #hỏa hoạn Nghệ An #hỗ trợ gia đình #tương thân tương ái

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