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Học sinh tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên: Hàng xóm xót xa cậu bé ngoan, học giỏi

Thanh Phong - Minh Vy

TPO - “Ngày nào chúng tôi cũng gặp cháu, hôm thì bố mẹ đưa đi học, có khi cháu chơi ngoài ngõ… Cháu rất lễ phép, ngoan ngoãn và chỉ biết đến học hành thôi”, những người hàng xóm nghẹn ngào kể về nam sinh P.A.K. (SN 2015), nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội).

Sáng 6/11, nhiều người thân, hàng xóm và phụ huynh có con em đang theo học tại Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội) đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình anh P.V.H, bố em P.A.K. - nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra vào trưa 5/11.

Không khí trong con ngõ nơi gia đình em K. sinh sống trở nên trầm lắng. Những người hàng xóm vốn quen mặt, thân tình với gia đình nay đều bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của cậu bé.

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Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình.

Một người hàng xóm cho biết, ngay khi nghe tin dữ, mọi người đều bủn rủn chân tay, không thể tin sự việc lại xảy ra với một đứa trẻ ngoan ngoãn như K.

“Từ chiều hôm qua, tôi đã ở bệnh viện cùng gia đình, đến khi đưa cháu về nhà tang lễ. Chồng tôi ở nhà thì sang dọn dẹp, giúp đỡ gia đình. Mọi người trong xóm ai cũng thương cháu, chỉ mong có thể làm điều gì đó để san sẻ với bố mẹ cháu lúc này”, người phụ nữ chia sẻ.

Theo những người hàng xóm, K. là con thứ hai trong gia đình, hiện học lớp 6. Trên em còn một chị gái đang học lớp 9. Cả hai chị em đều học từ cấp 1 trường Kim Liên. Trong mắt mọi người, hai chị em đều ngoan ngoãn, chăm chỉ và học giỏi.

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Ông H. (bố K.) đau xót khi nghe tin con gặp nạn.

Bà Hoa – hàng xóm cho biết, con ngõ nơi cháu K. sinh sống cùng gia đình có vài hộ dân và mọi người sống rất tình cảm. Khi nhà ai có việc là lại cùng nhau giúp đỡ.

“Thường ngày vẫn hay gặp cậu bé. K. ngoan ngoãn, học giỏi. Khi biết tin những người sống trong ngõ ai cũng đau buồn”, bà Hoa nói.

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Bà Hoa cho biết thường ngày gặp cháu K. Vụ việc xảy ra khiến ai cũng xót xa.

Tôi nghe tin mà xót xa quá

Chị Thảo, người bán hàng gần 20 năm ở đầu ngõ, cho biết hằng ngày chị vẫn thường xuyên gặp vợ chồng anh H. thay nhau đưa đón hai con đi học.

“Gia đình anh chị ấy hiền lành, sống tình cảm. Hai cháu đều ngoan. Ngày nào chúng tôi cũng nhìn thấy cháu K., khi thì bố mẹ đưa đi học, lúc lại thấy cháu chơi ngoài ngõ. Cháu rất lễ phép, ít nói và chỉ biết đến học hành”, chị Thảo kể.

Theo chị Thảo, gia đình K. sống hòa thuận, chưa bao giờ xảy ra chuyện to tiếng hay mâu thuẫn với hàng xóm. Bởi vậy, khi nghe tin cậu bé gặp nạn, những người sống trong khu phố đều bàng hoàng, xót xa.

“Tôi nghe tin về cháu mà thương quá. Không hiểu sao chuyện đau lòng lại xảy đến với cháu và gia đình. Cả con ngõ hôm nay chẳng ai còn tâm trí buôn bán, mọi người chỉ hỏi thăm, động viên và mong gia đình sớm vượt qua cú sốc quá lớn này”, chị Thảo nghẹn ngào.

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7 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường vào trưa 5/11.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 12h ngày 5/11, một vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (cơ sở mới được chuyển đến trong thời gian chờ thi công xây dựng cơ sở cũ), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn và bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 13h đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

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#Trường THCS Kim Liên #Cháy trường học #Hỏa hoạn #Tử vong #Cứu nạn #cứu hộ

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