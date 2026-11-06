Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Bước lùi của Tổng thống Mỹ Trump chưa chắc có lợi cho Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể tạo lợi thế cho Trung Quốc trong đàm phán thương mại với Washington. Tuy nhiên về lâu dài, người kế nhiệm Tổng thống Donald Trump có thể không dễ thỏa hiệp với Bắc Kinh như vậy.

trump.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại quốc yến ở Nhà Trắng ngày 24/9. (Ảnh: Reuters)

Theo một số nhà phân tích chính trị, thất bại của đảng Cộng hòa vừa qua sẽ khiến ông Trump tránh làm xáo trộn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh với Bắc Kinh. Điều đó có thể mang lại cho Trung Quốc lợi thế trong các cuộc đàm phán dự kiến nối lại vào cuối tháng này.

Một số nhà phân tích Trung Quốc và phương Tây nhận định, cục diện chính trị chia rẽ tại Washington cũng tạo thêm không gian để Bắc Kinh củng cố nội lực và đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại, trước khi một chính quyền Mỹ có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc có thể lên nắm quyền.

“Người Trung Quốc rất thực tế và hiểu rằng một tổng thống mới có thể rất khác ông Trump”, ông Chen Weizhong, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết.

“Nhưng nếu chúng ta có thể duy trì thêm 2 năm ổn định thì đó đã là điều tốt với Trung Quốc... Càng có nhiều thời gian, chúng ta càng có thể chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc đối đầu cuối cùng về vấn đề Đài Loan hoặc có thể là một cuộc chiến thương mại khác”, ông Chen nói thêm. Ông Thẩm đang làm việc tại Viện Quản trị Toàn cầu, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh.

Tuy nhiên, các nhà phân tích khác cho rằng 2 năm tới có thể không phải là khoảng thời gian thuận buồm xuôi gió với Bắc Kinh.

Rủi ro nằm ở chỗ, khi bị hạn chế bởi tình hình chính trị trong nước, ông Trump có thể trở nên quyết liệt hơn trong tìm kiếm những thắng lợi về đối ngoại. Trong khi đó, một Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát có thể gây sức ép buộc ông nối lại việc bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) - vấn đề mà Bắc Kinh coi là lằn ranh đỏ.

“Ông Trump vẫn còn có thể thực hiện nhiều hành động đối ngoại khác thường và chưa từng có tiền lệ”, ông Chim Lee, chuyên gia phân tích cấp cao về Trung Quốc tại Economist Intelligence Unit, nhận định.

“Định hướng tổng thể trong chính sách Mỹ - Trung không nhất thiết sẽ thay đổi. Tuy nhiên, tôi cho rằng mối lo ngại nằm ở những vấn đề đối ngoại ít mang tính truyền thống hơn, vốn có thể dẫn đến những hệ quả khó lường với Trung Quốc”, ông nói.

Một trong những mối lo ngại hàng đầu là nguy cơ cuộc chiến tại Iran leo thang. Điều này có thể khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt trong thời gian dài, đe dọa an ninh năng lượng của Trung Quốc và làm gián đoạn các mối quan hệ của Bắc Kinh tại Trung Đông.

Rủi ro nếu đánh giá sai tình hình

Trong ngắn hạn, sự chú ý đang hướng về các cuộc đàm phán thương mại sắp diễn ra. Theo dự kiến, ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến vào cuối tháng này, sau đó 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp lại nhau tại Miami vào tháng 12, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh G20.

Vấn đề được đặt lên bàn đàm phán là thỏa thuận đình chiến thương mại, dự kiến hết hiệu lực vào tháng 1. Thỏa thuận này từng giúp ngăn chặn một cú sốc lớn với nền kinh tế toàn cầu trong năm ngoái.

Ông Craig Singleton, chuyên gia cao cấp tại tổ chức nghiên cứu FDD tại Mỹ, cho rằng Bắc Kinh có thể nhận định những khó khăn chính trị của ông Trump khiến ông cần đạt được thỏa thuận với Trung Quốc hơn là ngược lại. Điều này có thể khuyến khích các nhà đàm phán Trung Quốc gây sức ép mạnh hơn, yêu cầu Mỹ cắt giảm thuế quan và chấp nhận những nhượng bộ khác.

Tuy nhiên, ông Singleton nói thêm rằng cách này cũng tiềm ẩn nguy cơ “đánh giá sai tình hình, làm xáo trộn sự ổn định mà ông Tập đang cố gắng duy trì”.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích điều mà ông cho là hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc với Mỹ. Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái, ông đã áp mức thuế quan lên tới 3 chữ số với hàng hóa Trung Quốc, nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại mà ông cho là đang “giết chết” nước Mỹ.

Tuy nhiên, kể từ đó, ông đã dịu giọng đáng kể, tiếp ông Tập trong 2 lễ đón hoành tráng tại Bắc Kinh và Washington, dù những cuộc gặp này không mang lại nhiều kết quả kinh tế cụ thể.

Thái độ thân thiện của ông Trump với ông Tập trái ngược với người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ Joe Biden. Ông Biden nhiều lần khiến Trung Quốc tức giận bởi những phát biểu liên quan đến vấn đề nhân quyền và cam kết sẽ bảo vệ Đài Loan.

Một số nhân vật thuộc đảng Cộng hòa được xem là ứng viên tiềm năng kế nhiệm ông Trump, như Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng được đánh giá là có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Ông Wu Xinbo, giáo sư tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải và là cố vấn cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump có thể càng không muốn phá vỡ mối quan hệ ổn định mà ông đã xây dựng với Trung Quốc.

Ngoài vấn đề thương mại, ông Trump cũng có thể tìm cách tranh thủ sự hỗ trợ của Bắc Kinh để đạt được những thành tựu khác trong chính sách đối ngoại, khi nhiệm kỳ tổng thống dần đi đến hồi kết. Những mục tiêu này có thể bao gồm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hoặc tổ chức thêm một cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo các nhà phân tích, bằng quan hệ thương mại sâu rộng với Nga và Triều Tiên, Bắc Kinh có thể tận dụng ảnh hưởng này để đổi lấy những nhượng bộ từ ông Trump.

Theo Reuters

Xem thêm

#Trung Quốc #Bầu cử giữa kỳ #Tổng thống Trump #Thuế quan #Thương mại

Cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc 3 kịch bản với Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc 3 kịch bản với Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ba phương án đối phó với Iran, từ phát động các cuộc không kích mới, tiếp tục gây sức ép kinh tế đến tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao. Trong khi Washington chuẩn bị các phương án quân sự, các nỗ lực trung gian hòa giải cũng đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang.

Ngân hàng Pháp bị tấn công mạng, 100 triệu euro 'không cánh mà bay'

Ngân hàng Pháp bị tấn công mạng, 100 triệu euro 'không cánh mà bay'

TPO - Ngân hàng Credit Mutuel Arkea của Pháp cho biết các tin tặc đã đánh cắp khoảng 100 triệu euro trong một vụ tấn công mạng quy mô lớn, và ngân hàng hiện đang nỗ lực thu hồi số tiền trên. Đây là một trường hợp hiếm hoi khi tội phạm mạng thực hiện thành công hành vi đánh cắp tiền từ một ngân hàng chính thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NBC News

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ làm gì trước nguy cơ bị thay thế hoặc luận tội?

TPO - Khi máy bay chiến đấu đang rơi vì bị bắn hạ hoặc trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng, phi công buộc phải bấm nút hoặc kéo tay cầm để phóng ghế thoát hiểm. Vậy Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth sẽ làm gì trước nguy cơ bị điều tra và luận tội trước Quốc hội và trước tin mới nhất là ông có thể bị Thống đốc Florida Ron DeSantis thay thế?

Tổng thống Paraguay từ chức sau vụ sụp đổ ngân hàng số

Tổng thống Paraguay từ chức sau vụ sụp đổ ngân hàng số

TPO - Tổng thống Paraguay Santiago Pena đã từ chức sau khi sự sụp đổ của ngân hàng kỹ thuật số Ueno gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị và tài chính, khiến hàng triệu tài khoản bị phong tỏa và làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào một trong những nền kinh tế ổn định nhất Nam Mỹ.

Tin mới vụ hàng chục chuyến bay bị đe dọa đánh bom cùng lúc ở châu Âu

Tin mới vụ hàng chục chuyến bay bị đe dọa đánh bom cùng lúc ở châu Âu

TPO - Một loạt những lời đe dọa đánh bom giả đã nhắm vào các hãng hàng không châu Âu, từ Ireland đến Bulgaria. Đây là lần thứ hai trong tuần xảy ra tình trạng này, khiến ít nhất 27 chuyến bay bị ảnh hưởng. Một số chuyến phải hạ cánh khẩn cấp hoặc được các máy bay chiến đấu hộ tống.

Đe doạ đánh bom liên tiếp, nhiều chuyến bay châu Âu phải hạ cánh khẩn cấp

Đe doạ đánh bom liên tiếp, nhiều chuyến bay châu Âu phải hạ cánh khẩn cấp

TPO - Hàng loạt hãng hàng không tại châu Âu tiếp tục nhận được cảnh báo đánh bom trong ngày 5/11, buộc một số chuyến bay phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp hoặc được tiêm kích hộ tống. Đây là làn sóng đe dọa thứ hai chỉ trong vài ngày, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gây rối an ninh hàng không trên diện rộng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe