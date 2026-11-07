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Thế giới

Hé lộ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông sau bầu cử Mỹ

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar để thảo luận về nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Cuộc trao đổi diễn ra vào thời điểm khu vực vẫn căng thẳng trước nguy cơ Mỹ tiếp tục các hành động quân sự nhằm vào Iran.

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Tổng thống Donald Trump trao đổi với các phóng viên trong chuyến thị sát công trình xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng ngày 4/11. (Ảnh AP)

Theo tuyên bố từ văn phòng truyền thông của lãnh đạo Qatar ngày 6/11, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tập trung vào các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt căng thẳng.

Hai bên đặc biệt thảo luận về các nỗ lực trung gian hòa giải của Qatar, nhằm đạt được "một thỏa thuận toàn diện, chấm dứt cuộc khủng hoảng và mang lại an ninh, ổn định cho khu vực".

Dù đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran, Qatar và các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh khác có quan hệ đồng minh với Mỹ đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công dữ dội từ Iran trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Mỹ - Iran. Những nước này đang lo ngại nguy cơ căng thẳng leo thang trở lại, khiến họ dễ trở thành mục tiêu tấn công.

Trong cuộc điện đàm, Quốc vương Tamim "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại và sử dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết bất đồng, tránh đẩy khu vực vào tình trạng leo thang căng thẳng hơn nữa, đồng thời bảo đảm tự do hàng hải và an ninh nguồn cung năng lượng", tuyên bố cho biết.

Trong khi đó, hai quan chức Trung Đông cho biết Iran đang xem xét các đề xuất do Qatar đưa ra, nhằm giải quyết những bất đồng giữa Tehran và Washington liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Chuyển động này làm dấy lên hy vọng hai bên có thể đang từng bước tiến tới các cuộc đàm phán gián tiếp, về một trong những vấn đề gai góc nhất mà ông Trump yêu cầu phải giải quyết trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Tuy nhiên, một trong hai quan chức nhấn mạnh rằng, ít nhất ở thời điểm hiện tại, Iran vẫn chưa sẵn sàng tham gia đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump về các hoạt động hạt nhân của nước này, trừ khi Mỹ chấp thuận một số điều kiện cốt lõi mà Tehran yêu cầu.

Ngày 6/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Iraq và Tunisia, để thông báo về những tiến triển ngoại giao hướng tới giảm căng thẳng trong khu vực.

Theo hãng thông tấn Iraq, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein, ông Araghchi đã nêu tầm nhìn của Tehran về việc nối lại đàm phán với Mỹ.

Ông Araghchi nêu vấn đề mở lại eo biển Hormuz, thiết lập thời gian biểu cho việc bắt đầu đàm phán và đưa các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân Iran vào nội dung thảo luận.

Đầu tuần này, ông Araghchi cũng đã trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà lãnh đạo vùng Vịnh về những diễn biến trong khu vực, cũng như việc bảo đảm tự do hàng hải.

Trong cuộc điện đàm với ông Araghchi hôm 5/11, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh cần phải ưu tiên các giải pháp ngoại giao.

Ông Abdelatty kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự linh hoạt và tinh thần thỏa hiệp nhằm đạt được một giải pháp chính trị, đồng thời tránh để căng thẳng tiếp tục leo thang, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Nader Zaki cho biết.

Theo AP

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#Trung Đông #Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran #Xung đột Mỹ - Iran #Tổng thống Trump #Qatar

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