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Sức khỏe

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Công bố tân giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Hà Minh

TPO - Ngày 6/11, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo Quyết định số 3289/QĐ-BYT ngày 24/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế, BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kể từ ngày 1/12/2026, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Cùng ngày, theo Quyết định số 3288/QĐ-BYT, BSCKII Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện, thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Y tế đã trao các quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho hai cán bộ.

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Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho BS. Nguyễn Trung Cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh truyền nhiễm mà còn phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh y tế quốc gia, chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh mới nổi, tái nổi và các tình huống y tế khẩn cấp.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Thứ trưởng đề nghị Bệnh viện tập trung củng cố vị thế cơ sở chuyên khoa đầu ngành, làm chủ các kỹ thuật chẩn đoán, hồi sức và điều trị bệnh truyền nhiễm nặng, nhiễm trùng phức tạp. Cùng với đó, cần phát triển các lĩnh vực vi sinh, sinh học phân tử, hồi sức tích cực và chuyên khoa hỗ trợ.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ yêu cầu Bệnh viện xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chiến lược, tập trung vào các tác nhân gây bệnh mới nổi, tái nổi, tình trạng kháng kháng sinh, dịch tễ học, lâm sàng, chẩn đoán phân tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường hợp tác với các viện, trường trong nước và quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCKII Nguyễn Trung Cấp bày tỏ vinh dự và ý thức sâu sắc về trách nhiệm khi được Bộ Y tế tin tưởng giao trọng trách Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trên cương vị mới, ông khẳng định sẽ cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của Bệnh viện, giữ vững đoàn kết, dân chủ, đổi mới và tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm.

Bên cạnh đó, Bệnh viện sẽ đẩy mạnh đổi mới quản trị, chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình khám, chữa bệnh và nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Công tác đào tạo, thu hút và phát triển đội ngũ bác sĩ, chuyên gia có trình độ cao, giàu y đức cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

BS Nguyễn Trung Cấp tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1994. Năm 2003, ông hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu; năm 2019 hoàn thành chương trình Bác sĩ chuyên khoa II và được bổ nhiệm chức danh Bác sĩ cao cấp năm 2020.

Giai đoạn 1995-2003, ông công tác tại Khoa Nội và Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nông nghiệp, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Trưởng khoa Nội và Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu.

Tháng 8/2006, ông chuyển về công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tiền thân là Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia. Năm 2008, ông được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu; đến năm 2018 giữ chức Trưởng khoa Cấp cứu. Tháng 7/2020, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện.

BS Vũ Thị Thu Hương tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 2002. Năm 2006, bà hoàn thành chương trình Bác sĩ nội trú khóa 27; năm 2015 hoàn thành chương trình Bác sĩ chuyên khoa II. Tháng 9/2026, bà hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ và được bổ nhiệm chức danh Bác sĩ cao cấp vào tháng 7/2026.

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Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định cho tân PGĐ Vũ Thị Thu Hương.

Từ năm 2007 đến 2014, bà công tác tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Giai đoạn 2014-2019, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Trưởng khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú, Phó Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế.

Năm 2020, bà được bổ nhiệm Trưởng khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú cơ sở Giải Phóng. Đến năm 2022, bà giữ chức Trưởng khoa, sau đó là Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế; đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện.

Hiện Bệnh viện có quy mô 800 giường bệnh, gồm 34 khoa, phòng và trung tâm chuyên sâu.

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#Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương #Bộ Y tế #Bổ nhiệm cán bộ #Bệnh truyền nhiễm #An ninh y tế

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