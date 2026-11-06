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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc 3 kịch bản với Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ba phương án đối phó với Iran, từ phát động các cuộc không kích mới, tiếp tục gây sức ép kinh tế đến tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao. Trong khi Washington chuẩn bị các phương án quân sự, các nỗ lực trung gian hòa giải cũng đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang.

Sau cuộc gặp với các cố vấn an ninh quốc gia hôm thứ Năm (5/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ "sớm quyết định" có nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran hay không.

Theo Axios, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được xem là bước ngoặt đối với quyết định tiếp theo của ông Trump, đặc biệt là khả năng phát động một đợt không kích mới nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty Images).

Hiện Nhà Trắng đang cân nhắc ba phương án: tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới, tiếp tục siết chặt sức ép kinh tế đối với Tehran hoặc đạt được một thỏa thuận ngoại giao, trong đó có những nhượng bộ đáng kể dành cho Iran.

Hôm thứ Năm, ông Trump cùng các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu cũng đã có cuộc họp đầu tiên về vấn đề Iran kể từ sau cuộc bầu cử, trong khuôn khổ buổi báo cáo tình báo thường kỳ.

Phát biểu với phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết Washington đang cân nhắc liệu có cần tiến hành thêm các cuộc tấn công để bảo đảm chương trình hạt nhân Iran bị chấm dứt hoàn toàn hay không.

"Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định....Chúng ta có muốn tiến xa hơn bằng các cuộc tấn công để đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran bị chấm dứt và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa", ông nói.

Trong khi Washington cân nhắc bước đi tiếp theo, các nỗ lực ngoại giao cũng đang được đẩy mạnh. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có nhiều cuộc điện đàm với các nhà trung gian hòa giải từ Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman và Ai Cập.

Đáng chú ý, Qatar đang tiếp tục trao đổi với Tehran và Nhà Trắng về một dự thảo đề xuất gồm các bước đi trong vòng hai ngày, nhằm xây dựng lòng tin và tạo tiền đề cho một thỏa thuận rộng hơn.

Theo đề xuất, trong ngày đầu tiên, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và giải phóng một phần tài sản bị đóng băng của Iran. Đổi lại, Tehran sẽ chính thức mời Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cử thanh sát viên tới các cơ sở hạt nhân từng bị không kích, trên cơ sở thỏa thuận đạt được tại Cairo một năm trước.

Sang ngày thứ hai, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, sau đó hai bên tiếp tục đàm phán về vấn đề hạt nhân, tập trung vào kho dự trữ uranium được làm giàu ở mức cao của Tehran.

Hôm thứ Năm, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo và đề xuất của ông Putin về việc làm trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran.

Ông Rezaei cho biết đã chuyển thông điệp từ Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tới Tổng thống Putin. Theo ông, nhà lãnh đạo Nga khẳng định sẵn sàng nỗ lực giúp chấm dứt chiến tranh.

"Chúng tôi đã nói với ông Putin rằng chúng tôi đã đưa ra bảy điều kiện cho phía Mỹ về vấn đề ngoại giao, và cho đến khi Mỹ đáp ứng bảy điều kiện đó, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa và cũng sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào", ông Rezaei nói sau cuộc gặp.

Một quan chức Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn tại Iran, dù chưa nhận được chỉ thị mới từ Washington.

Một trong những dấu hiệu có thể cho thấy Mỹ đang chuẩn bị tăng cường hiện diện quân sự là khả năng điều động nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông.

Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến sẽ dừng tại Singapore trong vài ngày, bắt đầu từ thứ Sáu, để thực hiện chuyến thăm cảng. Nhóm tàu này dự kiến chỉ có thể tiến vào khu vực trách nhiệm của CENTCOM vào giữa tháng 11.

Axios

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#Tổng thống Donald Trump #Iran #không kích Iran #đàm phán Mỹ - Iran #thỏa thuận #ngoại giao #eo biển Hormuz #CENTCOM #Trung Đông

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