Bầu cử Mỹ: Ứng viên Dân chủ dù dừng tranh cử vẫn đánh bại đối thủ Cộng hòa

TPO - Một ứng viên đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử phía tây bang Iowa (Mỹ) trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11, dù ông đã tạm dừng chiến dịch tranh cử từ hai tháng trước vì lý do sức khỏe.

Theo hãng tin AP, ông Eric Armstrong - một cựu giám đốc điều hành ngành đường sắt - đã đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa Keith Jones với cách biệt khoảng 9 điểm phần trăm.

Nhờ chiến thắng này, ông Armstrong sẽ đảm nhận ghế Hạ nghị sĩ đại diện bang Iowa mà trước đó do Hạ nghị sĩ Dân chủ Josh Turek nắm giữ. Ông Turek đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ hôm 3/11.

Hai năm trước, cử tri tại khu vực này từng ủng hộ Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Ông Eric Armstrong. (Ảnh: The Times)

Chiến thắng của ông Armstrong khiến nhiều người bất ngờ, vì ông đã tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tranh cử từ tháng 9. Dù vậy, tên ông vẫn có trên lá phiếu.

“Vì hiện tại tôi cần ưu tiên cho sức khỏe và quá trình hồi phục, nên tôi quyết định dừng chiến dịch tranh cử của mình, có hiệu lực ngay lập tức”, ông viết ngày 7/9. “Đây là một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng tôi biết đó là lựa chọn đúng đắn.”

“Khu vực bầu cử của chúng ta xứng đáng có một đại diện có thể dành 100% năng lượng cho cuộc đua này”, ông nói thêm. “Lúc này, tôi cần tập trung vào việc hồi phục để có thể tiếp tục phục vụ cộng đồng theo những cách khác trong tương lai”.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times vào sáng 4/11 sau khi giành chiến thắng, ông Armstrong khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để “đại diện cho khu vực bầu cử của mình”.

“Tuy nhiên, tôi vẫn đang gặp phải các vấn đề về sức khỏe, đó là điều tôi đang phải đối mặt”, ông chia sẻ.

Chia sẻ trên Facebook ngày 5/11, ông Armstrong nói rằng ông cảm thấy tự hào về chiến thắng này và khẳng định sẽ “cởi mở, thẳng thắn về những bước tiếp theo”.

Đảng Dân chủ đã giành được những thắng lợi quan trọng trong các cuộc đua trên toàn quốc, giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội và thay đổi cục diện tại các cơ quan lập pháp tiểu bang. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, đảng này đã giành được ghế thống đốc và một ghế Thượng viện tại Texas, đồng thời đạt được những chiến thắng đáng chú ý tại các tiểu bang vốn nghiêng về đảng Cộng hòa như Kansas, Nam Carolina và Florida.

Tại bang Iowa, ứng viên Dân chủ Josh Turek đã đánh bại đối thủ từ Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện, trong khi ứng viên đảng Dân chủ Rob Sand giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế thống đốc tiểu bang.