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Pháp luật

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Khởi tố, bắt tạm giam giang hồ mạng 'Hiệp đen' và 13 đồng phạm

Nguyễn Dũng

TPO - Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (tức “Hiệp đen”) cùng 13 đối tượng liên quan việc dàn dựng, phát tán video bạo lực; đồng thời làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (tức “Hiệp đen”, sinh năm 1971) cùng 13 đối tượng để điều tra về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

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Các đối tượng liên quan bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tuấn Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, TPHCM. Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Tuấn Hiệp”, thường xuyên đăng video giao lưu, ăn uống để thu hút sự chú ý.

Muốn nổi tiếng và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp khởi xướng, cùng những người quen biết bàn bạc, dàn dựng các đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ”, đăng lên YouTube, Facebook, TikTok.

Các clip có cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, Hiệp được xây dựng hình ảnh là “đại ca”, được gọi là “A2”.

Cơ quan điều tra làm rõ một video dài 39 giây, trong đó các thành viên phân vai, dàn cảnh đôi nam nữ bị đuổi đánh rồi gặp nhóm của Hiệp. Ở cảnh quay này, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại.Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long (tức “Long dê”) dùng tài khoản TikTok “Longdebd1978” đăng video trên, thu hút 13.300 lượt xem.

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Hình ảnh Hiệp đen trên video và Hiệp đen tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, việc dàn dựng, phát tán các video nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng những người liên quan.

Mở rộng điều tra, công an xác định Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Hiệp bỏ tiền, cùng hai người này cho vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

11 bị can còn lại gồm Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Riêng Nguyễn Tuấn Hiệp bị điều tra đồng thời về 3 tội: “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”

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Từ trái sang phải, Đối tượng Trịnh Quốc Long, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Trung Nghĩa và Nguyễn Sơn Lâm

Công an TPHCM đề nghị người dân không cổ súy, tiếp tay lan truyền nội dung bạo lực; đặc biệt, thanh thiếu niên không ngộ nhận sự nổi tiếng trên mạng là uy tín, không bắt chước lối sống coi thường pháp luật.

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#Hiệp đen #Khởi tố #Ông trùm #Xã hội đen

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