Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

TPO - Công an TP Đà Nẵng thông báo những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” tại Đà Nẵng nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng kinh doanh công ty này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Võ Thị Kiều Trinh và Nguyễn Xuân Hiệp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án bất động sản không có thật, mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”. Sau đó, Trinh và Hiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền các đối tượng bị xác định đã chiếm đoạt lên đến hơn 430 tỷ đồng.

Việc khởi tố hai bị can được thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với các doanh nghiệp núp bóng đầu tư dự án bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong nhân dân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Đà Nẵng thông báo những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.