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Pháp luật

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Phạt 12,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về phạm nhân trốn Trại giam A2

Phùng Quang

TPO - Đăng tải video, phát trực tiếp thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận liên quan đến vụ 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, một người đàn ông trú tại TP. HCM vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa xử phạt 12,5 triệu đồng.

Ngày 6/11, Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.H. (SN 1976, trú tại TP. HCM) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

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Lực lượng chức năng đang truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình.

Trước đó, ngày 28/10, ông N.Q.H. sử dụng các tài khoản Facebook và TikTok để đăng tải video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã trộm xe máy của người dân, sau đó di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện vụ việc và tiến hành xác minh. Ngày 29/10, đơn vị phối hợp với Công an xã Diên Lâm làm việc với ông N.Q.H.

Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận đã tiếp nhận thông tin từ một người bạn qua mạng xã hội nhưng không kiểm chứng tính xác thực. Sau đó, ông sử dụng thông tin này để phát trực tiếp, đồng thời cắt ghép video và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Ông H. cũng nhận thức được hành vi của mình có thể gây hoang mang dư luận, làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến công tác truy bắt các phạm nhân đang bỏ trốn.

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Hồ Văn Tình là phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 hiện đang còn lẩn trốn.

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không tự ý suy diễn, cắt ghép, phát tán thông tin chưa được xác thực nhằm câu view, câu like hoặc tăng tương tác, nhất là những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự.

Đặc biệt, khi phát hiện thông tin liên quan đến các đối tượng đang bị truy bắt, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất, không tự ý tiếp cận hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

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#Trại giam A2 #Công an tỉnh Khánh Hòa #Xử phạt #Phạm nhân

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