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Đại tướng Phan Văn Giang: Điều chỉnh tổ chức, biên chế trong Quân đội phải tránh chồng chéo

Nguyễn Minh

TPO - Theo Đại tướng Phan Văn Giang, cần đánh giá kỹ tác động của từng phương án điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội đối với khả năng chỉ huy, điều hành và duy trì hoạt động thường xuyên; đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động.

Ngày 6/11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm việc với Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị về tổ chức, biên chế Quân đội.

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Thực hiện kết luận ngày 7/10/2026 tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo Cục Quân lực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh tổ chức, biên chế trong toàn quân.

Trên cơ sở tổng hợp đề nghị của các cơ quan, đơn vị và kết quả nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một số nội dung nhằm hoàn thiện đề án tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Nội dung nghiên cứu, đề xuất tập trung vào tổ chức, biên chế các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; các quân chủng, binh chủng, hệ thống nhà trường và khối doanh nghiệp Quân đội.

Việc rà soát, điều chỉnh được đặt trong tổng thể yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa tổ chức lực lượng với chức năng, nhiệm vụ và khả năng bảo đảm, phù hợp với yêu cầu tác chiến, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội. Trọng tâm là Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, điều chỉnh tổ chức, biên chế là nhiệm vụ quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân.

Quá trình nghiên cứu, đề xuất phải được tiến hành thận trọng, khoa học, toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; giữ tính kế thừa, ổn định, đồng bộ và thống nhất trong hệ thống tổ chức.

Việc điều chỉnh phải gắn với yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có.

Với từng phương án tổ chức, biên chế, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu đánh giá kỹ tác động, nhất là khả năng chỉ huy, quản lý, điều hành, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và duy trì hoạt động thường xuyên. Việc điều chỉnh không để xảy ra chồng chéo chức năng, nhiệm vụ hoặc tạo khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tổng tham mưu được giao chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, bảo đảm có cơ sở lý luận và thực tiễn; xác định rõ mục tiêu, lộ trình, bước đi và giải pháp thực hiện.

Trong quá trình triển khai, Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ; bảo đảm chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động, giữ vững đoàn kết, thống nhất và ổn định tư tưởng, tổ chức trong toàn quân.

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#Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ Quốc phòng #tổ chức biên chế Quân đội #điều chỉnh biên chế #Bộ Tổng tham mưu #Tổng cục Chính trị #xây dựng Quân đội hiện đại

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