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Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Thủy điện A Vương

Việt Linh

TPO - Ông Phạm Đình Quang - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện A Vương - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vụ án hình sự liên quan đến thời gian công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (mã: AVC) vừa có công bố thông tin bất thường về việc ông Phạm Đình Quang - Phó Tổng giám đốc công ty, bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến thời gian công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Quang, nguyên Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hiện giữ chức Phó Tổng giám đốc Thủy điện A Vương.

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Ông Phạm Đình Quang thời điểm nhận quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thủy điện A Vương. Ảnh: AVC

Thủy điện A Vương khẳng định vụ việc liên quan đến cá nhân ông Phạm Đình Quang, không liên quan đến hoạt động của công ty.

Ông Quang từng đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3).

Tháng 12/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đồng thời từng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhà máy.

Đầu năm 2024, ông Quang chuyển công tác và được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện A Vương với thời hạn 5 năm.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được EVN giao cho EVNGENCO 3 làm chủ đầu tư. Nhà máy gồm 2 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.200 MW sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 7,2 tỷ kWh. Tổng mức đầu tư dự án trên 36.000 tỷ đồng.

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#Phạm Đình Quang #Thủy điện A Vương #Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 #Khởi tố hình sự #Ngành điện lực

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