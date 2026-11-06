Quy định mới của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến

TPO - Sinh hoạt đảng trực tuyến là phương thức bổ trợ trong những trường hợp cần thiết. Việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm thiết thực, thực chất, hiệu quả, đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng...

Bảo đảm thiết thực, thực chất, hiệu quả, đúng nguyên tắc



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 228-QĐ/TW của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến.

Quy định nhằm tạo điều kiện để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt của cấp ủy, tổ chức đảng trong trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện khách quan không thể thường xuyên sinh hoạt trực tiếp tại một địa điểm hoặc do nguyên nhân bất khả kháng không thể tổ chức sinh hoạt đảng trực tiếp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Đồng thời, quy định cũng hướng tới việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

“Sinh hoạt đảng trực tuyến là phương thức bổ trợ trong những trường hợp cần thiết. Việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm thiết thực, thực chất, hiệu quả, đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; phát huy dân chủ, bảo đảm chất lượng thảo luận, tham gia ý kiến của đảng viên; không làm giảm chất lượng sinh hoạt đảng; không được lạm dụng để thay thế sinh hoạt đảng trực tiếp ở những nơi đủ điều kiện tổ chức trực tiếp”, quy định nêu.

Quy định nhấn mạnh nguyên tắc, phải chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về chế độ sinh hoạt đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng.

Sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ tổ chức khi cần thiết, có đủ điều kiện và do cấp uỷ có thẩm quyền quyết định. Hình thức và quy mô sinh hoạt đảng trực tuyến phải phù hợp với tính chất, phạm vi và yêu cầu bảo mật của nội dung sinh hoạt.

Những nội dung không thực hiện trong sinh hoạt đảng trực tuyến

Quy định cũng nêu rõ những nội dung không thực hiện trong sinh hoạt đảng trực tuyến, gồm:



Công tác tổ chức và cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xem xét, quyết định xoá tên đảng viên, xem xét cho đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Các nội dung liên quan đến bỏ phiếu kín.

Quy định nêu, việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến được quản lý thông qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện trên nền tảng họp trực tuyến đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về chức năng, kỹ thuật, an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu và yêu cầu kết nối, tích hợp; bảo đảm xác thực người tham dự, kiểm soát thành phần tham gia và không để lộ lọt thông tin, tài liệu. Không tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến khi hạ tầng kỹ thuật, đường truyền, nền tảng họp trực tuyến không đáp ứng yêu cầu an toàn, ổn định, bảo mật.

Sinh hoạt đảng trực tuyến có thông tin bí mật nhà nước hoặc nội dung khác phải bảo mật chỉ được tổ chức khi nền tảng họp trực tuyến, thiết bị, đường truyền và biện pháp bảo vệ đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.