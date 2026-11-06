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Tin mới vụ bé gái 1 tuổi bị thương tại nhà trẻ và tử vong sau đó ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Nhà trẻ tư nhân (số 18 Lê Quý Đôn, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai)-nơi bé gái 1 tuổi bị thương và sau đó tử vong tại bệnh viện được xác định là cơ sở giữ trẻ hoạt động tự phát, không có phép.

Ngày 6/11, bà Giang H’Dan - Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, đã nắm được thông tin ban đầu vụ việc cháu P.H.H. (1 tuổi, trú xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) bị thương ở nhà trẻ tư nhân (số 18 đường Lê Quý Đôn, xã Đak Đoa) và sau đó tử vong.

Theo bà H’Dan, nhà trẻ tư nhân trên là cơ sở hoạt động tự phát, không có phép. Đến nay Phòng Văn hoá - Xã hội xã cũng chưa có báo cáo cụ thể sự việc cho lãnh đạo UBND xã Đăk Đoa, bởi phòng chưa làm việc được với chủ cơ sở.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo và các phòng ban đã cử người xuống thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời tiến hành rà soát lại các cơ sở nuôi dưỡng trẻ tương tự trên địa bàn.

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Cơ sở trông giữ trẻ tư nhân liên quan vụ cháu bé 1 tuổi bị thương và tử vong sau 7 ngày

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 9h sáng 27/10, chị Phan Thị Viên đưa con gái là cháu P.H.H. đến cơ sở giữ trẻ tư nhân trên. Đến khoảng 10h cùng ngày, cô giáo gọi điện cho gia đình tới đón, đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai chẩn đoán, xác định cháu H. bị hôn mê, xuất huyết não. Quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, không tan máu não, não bị chèn ép. Đến tối 4/11, cháu H. tử vong.

Người nhà nạn nhân thông tin, sau khi xảy ra vụ việc đã tới hỏi các giáo viên tại cơ sở giữ trẻ này. Giáo viên nói do cháu bé "ngã từ võng xuống nền nhà". Tuy nhiên, người nhà nạn nhân không đồng tình với nguyên nhân mà các giáo viên đưa ra, bởi khoảng cách từ võng xuống mặt đất chỉ tầm 15cm.

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