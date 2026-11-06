Dự án tái định cư ở Lào Cai xuất hiện cung sạt lở dài

TPO - Dự án sắp xếp dân cư thôn Tả Pa Cheo, xã Bản Xèo, Lào Cai vừa xuất hiện một cung sạt trượt dài tới 150m, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của những hộ dân lân cận.

Dự án sắp xếp dân cư thôn Tả Pa Cheo, xã Bản Xèo được triển khai từ năm 2023 với quy mô hơn 10,3 ha, tổng mức đầu tư trên 18 tỷ đồng, phục vụ việc bố trí tái định cư cho 60 hộ dân.

Ông Lý A Tráng, Trưởng thôn Pa Cheo cho hay, toàn thôn vẫn còn 7 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt cao, cần phải di chuyển gấp. "Chúng tôi rất mong muốn nhà thầu thi công nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục tại khu tái định cư để người dân sớm được di chuyển đến nơi ở mới an toàn", ông Tráng nói.

Khu vực sạt lở dài khoảng 150m. Ảnh: Lưu Liên.

Sau 3 năm triển khai, đến nay, đã có 9 hộ dân chuyển đến xây dựng nhà ở tại khu tái định cư. Về nguyên nhân dự án chậm tiến độ, đại diện UBND xã Bản Xèo lý giải là do địa hình chia cắt mạnh, địa chất phức tạp, công trường phải xử lý khối lượng lớn đá, cộng với thời tiết thất thường, mưa nhiều làm chậm tiến độ san nền.

Khu vực sạt trượt. Ảnh: Lưu Liên.

Ngày 25/10, trong quá trình thi công san nền, một cung sạt trượt dài khoảng 150m bất ngờ xuất hiện, ảnh hưởng đến khoảng 300m2 đất nông nghiệp của người dân. Cung sạt trượt này đã áp sát ba nhà dân bên cạnh với khoảng cách nguy hiểm (lần lượt cách mép sạt 5m).

Lực lượng chức năng kiểm tra thực trạng, cắm mốc cảnh báo. Ảnh: Lưu Liên.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo Tiền Phong, bà Bàn Thanh Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Bản Xèo cho biết, Dự án hiện đã hoàn thành trên 70% khối lượng; gói thầu đường giao thông và thoát nước đạt trên 10%. Tổng kinh phí đã giải ngân hơn 13,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 8,5 tỷ đồng tạm ứng xây lắp, các đơn vị đang khẩn trương thi công, nỗ lực hoàn thành trước 31/12/2026.

Đối với việc sạt trượt xảy ra khi thi công, địa phương đã lập đoàn công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường. Theo báo cáo bước đầu của xã Bản Xèo, dự án chưa có hạng mục khảo sát địa chất trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Quá trình đào đắp phát hiện nhiều mạch nước ngầm, đất liên kết yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khi chịu tác động.

Ngày 5/11, đại diện sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo cùng Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra hiện trường, làm việc với UBND xã Bản Xèo về phương án khắc phục sạt lở tại Dự án Sắp xếp dân cư thiên tai thôn Tả Pa Cheo, nay là thôn Pa Cheo, xã Bản Xèo.

Lãnh đạo xã Bản Xèo kiểm tra thực địa tại dự án. Ảnh: Lưu Liên.

Qua kiểm tra và trao đổi, đại diện các sở, ngành đồng tình với đề xuất lập dự án mới để khắc phục sạt lở, bảo vệ khu dân cư theo cơ chế công trình khẩn cấp. Địa phương được đề nghị phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, xác định tổng mức đầu tư, làm căn cứ báo cáo UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn.

Đồng thời phải xác định rõ phạm vi, ranh giới và khối lượng giữa dự án đang thực hiện với phần đầu tư mới được đề xuất, tránh chồng chéo.

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai kiểm tra thực địa tại dự án.

Rà soát những hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng, sớm di chuyển người dân khỏi khu vực nguy hiểm; báo cáo cụ thể tình trạng của 3 hộ gần cung sạt để xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh bổ sung các hộ bị ảnh hưởng vào phương án bố trí dân cư để tính toán, ổn định chỗ ở.

Đối với dự án hiện có, đại diện các sở, ngành đề nghị địa phương đánh giá khối lượng còn lại, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán và hoàn thiện thủ tục quyết toán.