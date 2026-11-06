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Xem xét chuyển một phần tuyến xe khách từ Giáp Bát, Nước Ngầm về Yên Sở

Phùng Linh

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị 17 địa phương phối hợp thông báo, vận động doanh nghiệp nghiên cứu điều chuyển một phần tuyến xe khách liên tỉnh từ bến Giáp Bát, Nước Ngầm về Yên Sở.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng 17 tỉnh, thành phố phối hợp thông báo đến các đơn vị vận tải đang khai thác tuyến cố định kết nối bến xe địa phương với bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát để nghiên cứu, đề xuất đăng ký điều chuyển một phần tuyến về bến xe Yên Sở.

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Bến xe Yên Sở được định hướng tiếp nhận một phần các tuyến xe khách liên tỉnh từ Giáp Bát và Nước Ngầm.

Theo đó, cơ quan quản lý khuyến khích doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, đăng ký điều chỉnh một phần phương án khai thác về bến xe Yên Sở trước ngày 3/11.

Dự kiến trong tháng 11, Sở sẽ xây dựng phương án điều chỉnh lộ trình, có thể xem xét điều chuyển một số tuyến về bến Yên Sở nếu thấy cần thiết. Cơ quan này lý giải, việc điều chuyển nhằm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng bến xe, chủ động tổ chức giao thông và hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A.

Đáng chú ý, đề xuất lần này có sự điều chỉnh so với định hướng tổ chức bến xe phía Nam được đưa ra chưa đầy một tháng trước. Cụ thể, vào ngày 2/10, Sở Xây dựng thông báo bến Yên Sở đi vào hoạt động và chỉ tiếp nhận các tuyến mới. Hai bến Giáp Bát, Nước Ngầm được định hướng tiếp tục duy trì các tuyến hiện có. Như vậy, ngoài chức năng tiếp nhận tuyến mới, Yên Sở hiện đang được nghiên cứu để bổ sung một số tuyến đang khai thác tại hai bến xe hiện hữu.

Trước phương án phân luồng mới, các đơn vị vận tải cho rằng cơ quan chức năng cần đánh giá kỹ hạ tầng kết nối thực tế. Đại diện nhà xe Đông Lý (khai thác khoảng 15 chuyến/ngày tuyến Giáp Bát - Thanh Hóa) cho biết lượng xe tại bến Giáp Bát hiện đã giảm mạnh từ 1.800 lượt xuống còn hơn 700 lượt/ngày.

Theo đại diện doanh nghiệp, từ bến Giáp Bát đi hướng Pháp Vân ra cao tốc hiện chỉ mất khoảng 9 - 15 phút. Trong khi đó, khu vực bến Yên Sở, đường Đỗ Mười và các tuyến kết nối Vành đai 3 thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm do mật độ xe tải, xe container lớn. Nếu chuyển về đây, phương tiện có nguy cơ phải đi vòng qua nút giao Tam Trinh để ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làm tăng cả thời gian và quãng đường.

Dưới góc độ chuyên môn, ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận định mạng lưới tuyến cố định tại Giáp Bát và Nước Ngầm đã hình thành ổn định trong nhiều năm. Việc dịch chuyển tuyến không chỉ là thay đổi địa điểm xuất bến mà còn liên quan trực tiếp đến bài toán kết nối xe buýt nội đô và thói quen đi lại của hành khách.

Dẫn chứng thực tế từ bến xe Miền Đông mới (TP.HCM) được đầu tư hiện đại nhưng lượng khách đến bến chưa đạt kỳ vọng do vị trí không thuận tiện, ông Quyền cho rằng phương án điều chuyển cần xuất phát từ nhu cầu đi lại thực tế. Bài toán phân luồng không nên chỉ dừng ở việc khai thác công suất bến bãi mà cần đánh giá toàn diện để đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và hiệu quả duy trì hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.

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