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Tạm cấm phương tiện qua cầu tạm sau lũ dâng bất thường trong đêm ở Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Mưa lớn kéo dài trong đêm 5/11 khiến nước lũ dâng cao, ảnh hưởng đến khu vực cầu tạm trên tuyến đường 178, đoạn qua Nhà hàng Thủy Hiệu, xã Khuôn Lùng (Tuyên Quang). Chính quyền địa phương tạm thời chưa cho ô tô lưu thông qua cầu để kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn.

Chiều 6/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lò Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Khuôn Lùng, tỉnh Tuyên Quang cho biết, mưa lớn kéo dài trong đêm 5/11 khiến nước lũ dâng cao, gây ảnh hưởng đến một số tuyến đường giao thông trên địa bàn. Đáng chú ý, khu vực cầu tạm trên tuyến đường 178, đoạn qua Nhà hàng Thủy Hiệu, xuất hiện nguy cơ mất an toàn sau khi nước lũ dâng.

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Khu vực cầu tạm trên tuyến đường 178, đoạn qua Nhà hàng Thủy Hiệu, xã Khuôn Lùng. Ảnh: UBND xã Khuôn Lùng.

Theo lãnh đạo xã, đến chiều 6/11, ô tô vẫn chưa được phép lưu thông qua cầu tạm. Đối với xe máy, người dân đã có thể di chuyển tạm thời qua khu vực này. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đang chờ nước lũ rút hết để kiểm tra kết cấu cầu, đánh giá mức độ an toàn trước khi quyết định cho các phương tiện lưu thông trở lại.

Thông tin về hiện trạng cầu, lãnh đạo xã cho biết khu vực này có hiện tượng ảnh hưởng đến phần rọ đá khi nước lũ chảy mạnh. Cầu tạm hiện được sử dụng để phục vụ việc đi lại trong thời gian thi công cầu chính, nằm cách đó vài mét.

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Để đảm bảo an toàn UBND xã Khuôn Lùng tạm thời cấm phương tiện đi qua cầu tạm. Ảnh: UBND xã Khuôn Lùng.

Trước nguy cơ mất an toàn, UBND xã Khuôn Lùng đã phát đi khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người sinh sống và thường xuyên đi lại trên tuyến đường 178, không di chuyển qua khu vực cầu tạm khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân chủ động lựa chọn tuyến đường khác để đi lại; không cố tình qua cầu khi nước lũ còn diễn biến phức tạp. Người dân cũng được khuyến cáo theo dõi thông tin cảnh báo, nhắc nhở người thân, nhất là trẻ em, không đến gần khu vực cầu tạm và những vị trí có nguy cơ sạt lở, nước chảy xiết.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, lãnh đạo xã Khuôn Lùng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, nắm bắt tình hình và yêu cầu các bộ phận chuyên môn, lực lượng chức năng tăng cường theo dõi diễn biến mưa lũ, triển khai cảnh báo, hướng dẫn và kiểm soát người, phương tiện qua lại.

Tuyên Quang được yêu cầu chủ động ứng phó thiên tai trong 10 ngày tới

Ngày 4/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công văn số 60/BCĐ-BNNMT, đề nghị 26 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong 10 ngày tới, trong đó có tỉnh Tuyên Quang.

Theo dự báo, khoảng ngày 8-9/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét, nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống dưới 13 độ C. Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông 2026-2027.

Đối với khu vực Bắc Bộ, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với rét, bảo đảm sức khỏe người dân; tránh thiệt hại do sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín, đồng thời có biện pháp bảo vệ vật nuôi và sản xuất nông nghiệp. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường thông tin, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh thiên tai và duy trì chế độ trực ban, báo cáo theo quy định.

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#Xã Khuôn Lùng #Tuyên Quang #Lũ lụt #An toàn cầu đường #Giao thông đường bộ

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