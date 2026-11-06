An Giang tăng cường phòng, chống mại dâm, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng

Tăng cường tuyên truyền, kiện toàn lực lượng kiểm tra liên ngành, xây dựng cơ chế hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng… là những giải pháp An Giang đang triển khai, đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm.

Đa dạng hóa tuyên truyền, tăng cường kiểm tra từ cơ sở

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh An Giang được triển khai thông qua nhiều hình thức, hướng đến các nhóm đối tượng khác nhau, từ người dân, học sinh, sinh viên đến người lao động và chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Theo Sở Y tế An Giang, ngành Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức 7.220 cuộc tuyên truyền, cung cấp kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mại dâm, thu hút gần 121.000 lượt người tham dự.

Đáng chú ý, hoạt động tuyên truyền được triển khai trực tiếp đến các nhóm có liên quan. Có 110 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm và 1.350 lượt người lao động tại các cơ sở này được phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin và kiến thức phòng ngừa.

Tại các khu công nghiệp, chương trình cũng tiếp cận 5.960 lượt người lao động; hơn 7.200 lượt học sinh, sinh viên tại các trường THPT, cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp cũng được tuyên truyền.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã cấp phát gần 8.700 tờ rơi, treo 66 băng rôn, pa nô tại những khu vực đông dân cư. Nội dung về chính sách, pháp luật, tình hình, phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng, chống mại dâm được phổ biến qua báo chí, phát thanh, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube, với hơn 2.000 lượt tin, bài, bản tin…

Cùng với tuyên truyền, An Giang cũng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2026 của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (còn gọi là Đội Kiểm tra liên ngành 178), với nhân sự 17 thành viên. Thời gian qua, Đội đã kiểm tra 79 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, gồm 19 khách sạn, nhà nghỉ; 36 cơ sở massage; 22 cơ sở karaoke và 2 nhà hàng. Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật…

Công tác kiểm tra liên ngành là một trong những giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để tổ chức mại dâm.

Hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng

Bên cạnh tuyên truyền và kiểm tra, An Giang chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 61 (ngày 22/9/2026), quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 380 (ngày 13/7/2026) triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2026-2030; Quyết định số 1518 (ngày 28/4/2026) phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2026 của Đội Kiểm tra liên ngành và kiện toàn tổ chức đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm…

Bên cạnh đó, Sở Y tế An Giang cũng ban hành Kế hoạch số 106 (ngày 8/4/2026) về việc hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh AnGiang năm 2026 và các văn bản liên quan triển khai nội dung phòng chống mại dâm…

Việc ban hành các văn bản và kiện toàn lực lượng là cơ sở để thống nhất chỉ đạo, phân công trách nhiệm và tổ chức triển khai nhiệm vụ. Tại các xã, phường, đặc khu, chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm được phổ biến thông qua các kế hoạch, mô hình và hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Tuy nhiên, phòng, chống mại dâm không chỉ dừng ở việc ngăn chặn, xử lý vi phạm. Một trong những nhiệm vụ được tỉnh xác định trong thời gian tới là tăng cường quản lý, giáo dục tại cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để người bán dâm có cơ hội ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm và tái hòa nhập xã hội.

Thời gian tới, An Giang sẽ tiếp tục tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Đặc biệt, công tác truyền thông cần hướng đến chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người bán dâm, tạo điều kiện để những người có nhu cầu thay đổi cuộc sống được hỗ trợ hoàn lương.

Tỉnh cũng định hướng lồng ghép Chương trình phòng, chống mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối với phụ nữ và người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu có đời sống kinh tế khó khăn. Đây được xem là hướng tiếp cận gắn công tác phòng ngừa với an sinh xã hội, góp phần hạn chế những yếu tố có thể dẫn đến nguy cơ phát sinh tệ nạn.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, An Giang đặt mục tiêu tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên môn làm công tác phòng, chống mại dâm và các tệ nạn xã hội; đồng thời tăng cường trang bị phương tiện, kỹ thuật, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới.

Sở Y tế An Giang kiến nghị Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan, trong đó cần bổ sung, qui định rõ ràng hơn về trách nhiệm của chủ cơ sở vi phạm chứa chấp hoặc tham gia vào hoạt động mại dâm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống mại dâm.

Hình sự hóa một số hành vi như tổ chức, bảo kê, cưỡng bức mại dâm, lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm thành tội danh độc lập làm cơ sở cho việc xử lý, phòng ngừa những hành vi này.