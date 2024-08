BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 4

Ngày 26/7/2024, tại tỉnh Điện Biên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” cấp Trung ương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi Độc Lập.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập - nơi an nghỉ của 2.432 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; các anh, các chị là những biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, gan dạ, mưu trí, dũng cảm.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 70 phần quà tới các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mỗi suất quà gồm 1.500.000đ tiền mặt và 500.000đ quà bằng hiện vật. Bên cạnh đó, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng các nguồn lực: 1 cây cầu dân sinh trị giá 200 triệu đồng; 3 ngôi nhà nhân ái trị giá 150 triệu đồng; 1 công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng; 1 tủ sách pháp luật và 05 bộ máy tính, tivi cho Tỉnh Đoàn Điện Biên; 2 tấn gạo trị giá 60 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ quét ở huyện Mường Pồn, tỉnh Điện Biên.

Cũng tại thời điểm này, tại 3 điểm cầu nhánh Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, tỉnh Điện Biên và tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên cả nước, hàng ngàn ngọn nến tri ân cũng đang được đồng loạt thắp lên, như một lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ dành cho các anh hùng liệt sĩ.

Trong khoảng thời gian cao điểm của tháng 7 - Tháng tri ân, các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh và các gia đình liệt sĩ; tổ chức “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, tham gia Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh ra quân vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang và làm sạch, đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ;…

“Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương”: Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sĩ, trưa ngày 27/7, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà và cùng ăn “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại nhà Chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Hữu Chấp (Tổ 20, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ). Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn những đóng góp to lớn của các anh hùng, chiến sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, nhằm giáo dục sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ cả nước. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của lớp lớp cha anh đi trước.

Trồng cây tri ân các anh hùng liệt sĩ: Ngày 26/7/2024, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình phát động trồng cây tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ngay sau lễ phát động, các đơn vị đã tham gia trồng khoảng 40 cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Khám chữa bệnh miễn phí cho thương bệnh binh: Sáng 20/7, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện Đoàn Yên Dũng tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh miễn phí, tặng quà cho thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tại chương trình, các y, bác sĩ của Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp nhà tài trợ tư vấn sức khỏe cho hơn 300 thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. Qua thăm, khám, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện và tư vấn cách phòng và điều trị một số nhóm bệnh chủ yếu thường gặp như huyết áp, bệnh lý dạ dày, bệnh lý tim mạch, mắt, tai, mũi, họng...

Hơn 25 ngàn đóa hoa sen dâng mộ liệt sĩ: Ngày 23/7, Tỉnh Đoàn Long An, Viettel Long An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Ngàn hoa dâng mộ liệt sĩ” tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Viettel Long An đã trao tặng 25.614 cành hoa sen cho 10 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và huyện, trị giá 495.743.580 đồng. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên tiến hành thắp hương, thay hoa sen trên 4.000 phần mộ Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Những ngày qua, tại các tỉnh miền núi phía bắc, nhất là ở hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã có mưa to đến rất to, làm lũ quét, lũ ống làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thăm, tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ Điện Biên: Sáng ngày 27/7, đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ với các gia đình thân nhân có người chết và mất tích do lũ quét tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tại đây, Đoàn công tác đã tới thăm hỏi chính quyền, người dân địa phương bị lũ quét gây thiệt hại nặng nề nhất. Tiếp đó, đoàn tới thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình đoàn viên Cà Thị Oanh có chồng và con nhỏ hiện đang mất tích, nhà cửa bị cuốn trôi hoàn toàn và đang phải ở nhờ nhà ông bà nội. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã tới UBND xã Mường Pồn trao tặng các nguồn lực hỗ trợ địa phương và người dân để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mong bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Tuổi trẻ Sơn La chia sẻ những mất mát, khó khăn của người dân bị thiệt hại do mưa lũ: Cùng sự góp sức, chung tay của các quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm đã gửi những tấm chân tình, món quà ý nghĩa đến với bà con Nhân dân Sơn La, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chia sẻ và động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Thuận Châu. Tại các địa điểm đến thăm, đoàn công tác đã trao những phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc và tiền mặt cho người dân và thanh thiếu nhi trên bị thiệt hại do mưa lũ sớm ổn định về tinh thần, cùng nhau khắc phục những khó khăn.

Tuổi trẻ Thủ đô tham gia hỗ trợ và tặng quà nhân dân các huyện bị ảnh hưởng bởi lũ lụt: Từ ngày 23/7/2024 đến nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn hai huyện Chương Mỹ, Quốc Oai đã xảy ra mưa to đến rất to, kết hợp lũ rừng ngang đổ về, mực nước sông dâng nhanh gây ngập úng, sạt lở, một số xã bị cô lập không có đường vào.

Nhằm thể hiện tinh thần Hà Nội nghĩa tình, tương thân, tương ái hỗ trợ nhân dân 2 huyện Quốc Oai và Chương Mỹ, trong 2 ngày 29, 30/7, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai hội thu với tổng số kinh phí gần 400 triệu đồng, trong đó có 200 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm: nước đóng chai, mì tôm, áo mưa để hỗ trợ bà con nhân dân vùng lũ lụt.

Cùng với đó, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố triển khai 03 hoạt động hỗ trợ Nhân dân vùng lụt bao gồm: Thành lập đội phản ứng nhanh hỗ trợ vận chuyển bằng xe bán tải, xuồng hơi; Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ chính quyền và người dân trong lũ và sau lũ; Cung cấp nhu yếu phẩm, đồ hộp, đồ đóng chai cho người dân.

Đồng Nai: Sáng 15/7, Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ xuất quân cao điểm Chiến dịch Sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” tỉnh Đồng Nai năm 2024. Trong đợt cao điểm gần 500 chiến sĩ tình nguyện sẽ thực hiện 10 phần việc, công trình nổi bật: Xây dựng thư viện thân thiện, thư viện số; Hỗ trợ địa phương xây nhà vệ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng và trang trí khu vui chơi cộng đồng cho thanh thiếu nhi; Thực hiện hệ thống lọc nước cho trường học; Hỗ trợ và xây dựng “Nhà nhân ái/Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”; Thực hiện công trình “Ánh sáng thân yêu” sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng phục vụ học tập; Chăm sóc và hỗ trợ tập Vật lý trị liệu cho các em khuyết tật mồ côi,...

Long An: Vừa qua Tỉnh Đoàn Long An đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2024. Đội hình chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh thực hiện nhiều phần việc như trải đá xanh đường giao thông nông thôn, thực hiện công trình thắp sáng đường quê, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, thăm gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng,… Từ những việc nhỏ như dọn dẹp nhà cửa, trồng cây xanh đến những công trình lớn hơn như làm đường giao thông, vẽ tường, các tình nguyện viên đều hoàn thành một cách tỉ mỉ, chu đáo.

Tại các tỉnh khu vực phía Bắc như Tuyên Quang, Cao Bằng màu áo xanh của các tình nguyện viên đến từ các Học viện, Trường đại học cũng đang thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ với những công trình, phần việc ý nghĩa.

Những món quà dành tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 300 bà con gia đình chính sách và truyền thông giáo dục cho 200 trẻ em xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang là những hoạt động nổi bật trong chuyến đi về nguồn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Đại học Y Hà Nội với truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước; đồng thời nêu cao ý thức nâng cao bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khẳng định bản sắc Đại học Y Hà Nội của thầy và trò trường Y.

Tại Cao Bằng: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Học viện Tài chính cũng tổ chức thành công Chương trình tình nguyện “Mùa Hè xanh 2024” với nhiều nội dung ý nghĩa. Nổi bật là những phần quà dành tặng cựu thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công; Hỗ trợ xây dựng công trình “Nhà Nhân ái”; Tổ chức lớp học dạy Tiếng Anh và giáo dục tài chính cá nhân cho thiếu nhi trên địa bàn huyện. Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, đội hình Mùa Hè xanh đã đến học tập truyền thống tại địa chỉ đỏ Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng - Nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt những bước chân đầu tiên trở về Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Những hình ảnh, câu chuyện lịch sử đã khơi dậy trong lòng mỗi bạn sinh viên một niềm tự hào dân tộc sâu sắc và ý thức trách nhiệm đối với đất nước.

Bình Dương: Nằm trong chuỗi hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Ngày 21/7/2024, đã diễn ra chương trình Chiến sĩ Hoa phượng đỏ với Hành trình đến địa chỉ đỏ thu hút đông đảo các chiến sĩ Hoa phượng đỏ tham gia. ham gia hành trình, các chiến sĩ đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, Mả 35 và Di tích suối Mạch Máng. Tại các điểm đến, các bạn được nghe thuyết trình tìm hiểu về lịch sử hình thành các di tích và truyền thống đấu tranh của thế hệ cha anh đi trước.

Bình Thuận: Mới đây, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thành lập 08 đội hình tuyên truyền, giới thiệu di tích lịch sử, công trình văn hóa trọng điểm với 110 đoàn viên, chiến sĩ Hoa Phượng đỏ tham gia. Ra mắt mô hình "Chuyển đổi số tuyên truyền, giới thiệu di tích lịch sử, công trình văn hóa trọng điểm của thành phố" sẽ được ra mắt bằng cách thông qua mỗi tuần sẽ đăng một video theo định dạng song ngữ Anh - Việt trên các fanpage do Đoàn, Hội, Đội bằng cách xem hình ảnh, clip và qua giọng đọc để người dân, du khách có thể tiếp cận danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử theo hướng đa dạng. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Phan Thiết trong thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các di tích, công trình văn hóa trọng điểm của Quốc gia, địa phương.

Bắc Ninh: Sáng 19/7, tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Chương trình Ngày cao điểm chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2024 với sự tham gia của hơn 100 chiến sỹ tình nguyện cùng nhiều công trình thiết thực, phần việc ý nghĩa. Chiến dịch được triển khai đến 100% Đoàn các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh. Với các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, chăm sóc các gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ; tổ chức hành trình đến các địa chỉ đỏ; các hoạt động tìm hiểu và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc; chăm lo người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… được chú trọng thực hiện.

Bình Phước: Sáng ngày 19/7/2024, tại thị xã Bình Long, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” cấp Trung ương năm 2024. Tại Lễ ra quân, Ban Tổ chức đã trao tặng 40 suất quà cho thanh niên công nhân, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt; trao tặng các nguồn lực để thực hiện các công trình: 02 tuyến đường thắp sáng, 02 công trình “Ánh sáng biên cương”, 02 căn nhà nhân ái… với tổng trị giá kinh phí là hơn 620 triệu đồng. Ngay sau Lễ ra quân, nhiều hoạt động đã được triển khai tại huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long như: Thăm và tặng quà cho thanh niên công nhân đang làm việc tại Nông trường Cao su Lợi Hưng thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; thăm và tặng quà cho Đội hình tình nguyện hỗ trợ Nhân dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa UBND thị xã Bình Long; tổ chức lễ khởi công xây dựng 02 căn nhà nhân ái; tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao Tuyến đường thắp sáng đường quê…

Phú Yên: Ngày 27/7, Tỉnh Đoàn tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” trong khối cán bộ, công chức trẻ hưởng ứng Ngày cao điểm ra quân bảo vệ cảnh quan, môi trường nông thôn năm 2024 tại huyện Tây Hòa. Tại chương trình, 100 cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn khối các Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh và Huyện Đoàn Tây Hòa đã tham gia tổ chức các hoạt động tiêu biểu như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với số lượng 100 cơ số thuốc cho người dân; trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 550.000 đồng cho gia đình chính sách tại địa phương. Thông qua chiến dịch nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên khối cán bộ, công chức trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương, hướng về bà con Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đắk Lắk: Sáng ngày 23/7/2024, tại Hội trường Thôn 4, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản phối hợp với Chi đoàn thanh niên Thôn 4, Ban tự quản thôn 4 tổ chức Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2024 với chương trình “ Món quà cho em” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa. Thực hiện chương trình “Món quà cho em”, Ban tổ chức dành tặng 10 phần quà đồ dùng học cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo đạt thành tích cao trong học tập. Nằm trong khuôn khổ chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2024, Chi đoàn Trung tâm tổ chức lớp tập huấn với chuyên đề “Phòng chống bạo lực học đường” cho các em nhỏ trên địa bàn Thôn 4. Qua buổi tập huấn, các em được phổ biến những nội dung cơ bản, những vấn đề cần lưu ý trong phòng chống bạo lực học đường; phương thức, tác hại, hậu quả của tình trạng bạo lực học đường tới bản thân học sinh, nhà trường, gia đình và xã hội... Buổi tập huấn cũng là cơ hội để các em nâng cao nhận thức về bạo lực học đường đảm bảo môi trường học đường luôn an toàn, lành mạnh để học sinh được rèn luyện, học tập và phát triển toàn diện về mọi mặt.

Ngày cao điểm Chiến dịch Hành quân xanh cấp Trung ương: Sáng 27/7, tại Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên), dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an) và Tỉnh đoàn Tây Ninh phồi hợp tổ chức hoạt động “Ngày cao điểm Chiến dịch Hành quân xanh” cấp Trung ương năm 2024. Tại chương trình, các đơn vị tổ chức đã trao tặng các nguồn lực với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng: Tặng 10 xe đạp và 10 phần dụng cụ học tập cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 10 phần quà cho cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn; Thăm hỏi 17 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; trao tặng công trình bản đồ Việt Nam; thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng thời, các đơn vị cùng triển khai hỗ trợ 15 công trình, phần việc thanh niên, 05 mô hình phát triển kinh tế gắn với các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chương trình đồng hành cùng lực lượng vũ trang cơ sở, các hoạt động chăm lo cho thanh, thiếu nhi.

Tuổi trẻ công an Quảng Bình thực hiện công trình thanh niên “Đường tình nghĩa - Ấm tình quân dân”: Vừa qua, Đoàn thanh niên - Hội phụ nữ Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Chi đoàn Công an phường Quảng Thọ tổ chức xây dựng và bàn giao đoạn đường bê tông hơn 20m vào nhà bà Nguyễn Thị Khích, sinh năm 1966, trú tại Tổ dân phố Nhân Thọ, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn là con của Liệt sỹ Nguyễn Văn Giang (hy sinh tại chiến trường Quảng Trị). Bà Nguyễn Thị Khích là hộ gia đình thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn của phường Quảng Thọ. Cũng tại chương trình, các tổ chức Đoàn - Hội đã trao 01 phần quà và tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng nhằm động viên, khích lệ tinh thần để bà cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn của bệnh tật và vươn lên trong cuộc sống.

Đà Lạt: Ngày 19/7, Thành đoàn Đà Lạt tổ chức chương trình 'Hành quân xanh' năm 2024 tại xã Tà Nung. Trong dịp này, Đoàn Khối công nhân viên chức và Lực lượng vũ trang TP Đà Lạt đã trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 thẻ bảo hiểm y tế, mỗi thẻ trị giá gần 900 nghìn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tà Nung. Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Đà Lạt còn phối hợp với Trạm Y tế xã và Công an xã Tà Nung tổ chức tuyên truyền cho các em thanh thiếu nhi nội dung đảm bảo sức khỏe sinh sản vị thành niên, tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, tuyên truyền về các quy định và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Học viện An ninh Nhân dân: Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn viên Học viện An ninh nhân dân phối hợp với công an địa phương 2 tỉnh Hoà Bình và Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với người có công cho cách mạng như hoạt động “thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thương binh, người già neo đơn và trẻ em mồ côi” tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Quảng Trị; hoạt động “Ra quân làm sạch biển, thu gom rác thải nhựa tại bãi biển Cửa Việt”; hoạt động sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ CAND tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

Cuối tháng 7, sân trường vốn vắng vẻ trong mùa hè lại trở nên nhộn nhịp với các hoạt động ôn tập hè cho trẻ em vùng biên tại Trường tiểu học A Nhơn Hưng (Tịnh Biên,An Giang). Ngoài ôn tập hè, các sinh viên tình nguyện tới từ Trường Đại học An Giang (ĐHQG TPHCM) còn tổ chức cho các em vui chơi, dạy làm người có ích, trạng nguyên nhỏ tuổi… để tạo niềm vui, động lực giúp các em tự tin bước vào năm học mới.

Bạn Bùi Thị Ngọc Liễu, sinh viên năm nhất ngành Giáo dục mầm non (Đại học An Giang) lần đầu tham gia chiến dịch tình nguyện hè. “Bản thân em thích trẻ em và tham gia các hoạt động tình nguyện, vì thế tranh thủ dịp hè tham gia chiến dịch tình nguyện và thỏa ước muốn cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương”, Liễu chia sẻ. Còn Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền (sinh viên ĐH An Giang) cho rằng, chiến dịch mùa hè xanh là cơ hội giúp mình rèn luyện bản thân. “Qua những hoạt động do sinh viên tình nguyện tổ chức, các em có thêm niềm vui, kiến thức, kỹ năng sống, như về an toàn giao thông, học làm người có ích”, Tuyền nói.