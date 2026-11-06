Đi xe buýt nhiều nhất, nam sinh ở TPHCM bất ngờ nhận iPhone 17

TPO - Có số lượt đi xe buýt hợp lệ nhiều nhất trong tháng 10, một nam sinh viên năm cuối Trường đại học Giao thông vận tải TPHCM đã bất ngờ nhận được món quà là iPhone 17.

Chiều 6/11, tại Bến xe buýt Sài Gòn (phường Bến Thành, TPHCM), Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM tổ chức chương trình tặng quà tri ân hành khách năm 2026, dành cho những sinh viên tích cực sử dụng xe buýt và thực hiện định danh khi đi phương tiện công cộng.

Tại chương trình, nam sinh viên năm cuối ngành Quản lý và kinh doanh vận tải, Trường đại học Giao thông vận tải TPHCM (UTH) Trần Thanh Lượng được trao tặng trực tiếp một chiếc iPhone 17 vì có số lượt đi xe buýt hợp lệ nhiều nhất trong thời gian 15 ngày đầu tháng 10.

Chia sẻ với phóng viên, Lượng cho biết thường xuyên xuất hiện trên các tuyến xe buýt không đơn thuần do nhu cầu đi lại mà còn để phục vụ việc làm đề án tốt nghiệp liên quan đến đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

“Trong quá trình khảo sát, mình thường xuyên di chuyển qua nhiều tuyến để tìm hiểu chất lượng phục vụ, vị trí các trạm dừng và những bất cập trong việc bố trí điểm đón, trả khách”- Lượng chia sẻ.

Bạn Trần Thanh Lượng (áo thun trắng) và bạn Lê Quý (áo đỏ) được nhận điện thoại iPhone 17 vào chiều 6/11. Ảnh: Hữu Huy

Nam sinh cho biết, có những khu vực phát sinh nhu cầu đi lại lớn nhưng vị trí trạm dừng chưa thực sự thuận tiện. Từ những chuyến đi thực tế, Lượng ghi nhận thông tin để đề xuất điều chỉnh, giúp người dân tiếp cận xe buýt dễ dàng hơn.

Lượng cũng bày tỏ mong muốn chương trình miễn phí vé xe buýt dành cho người dân và sinh viên tiếp tục được duy trì. Theo nam sinh, việc kết hợp chính sách miễn phí với những hoạt động khuyến khích, tặng quà sẽ tạo thêm động lực để người dân lựa chọn phương tiện công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân và bảo vệ môi trường.

Không chỉ có Lượng, một sinh viên khác cũng bất ngờ trở thành chủ nhân của chiếc iPhone 17 thứ hai thông qua phần bốc thăm may mắn.

Đó là Lê Quý, sinh viên năm cuối ngành Quay phim, Trường cao đẳng Phát thanh và Truyền hình II. Quý cho biết thường xuyên sử dụng xe buýt để đi chơi, thăm bạn bè và di chuyển giữa các địa điểm trong thành phố. Có những ngày, nam sinh đi qua 2-3 tuyến xe buýt.

Theo Quý, chất lượng xe buýt hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước. Nếu như trước đây, xe thường rung lắc và thái độ phục vụ của một số nhân viên, tài xế chưa tốt thì hiện nay trải nghiệm đi lại đã được cải thiện.

Theo thể lệ chương trình, ngoài sinh viên có lượt đi xe buýt nhiều nhất được nhận iPhone 17 trực tiếp, 9 sinh viên còn lại trong danh sách đủ điều kiện sẽ tham gia bốc thăm may mắn. Cơ cấu giải thưởng gồm một iPhone 17, hai voucher trị giá 2 triệu đồng, hai voucher trị giá 1,5 triệu đồng và bốn voucher trị giá 1 triệu đồng.

Như vậy, đợt đầu tiên của chương trình trao hai chiếc iPhone 17 và 8 voucher mua sắm, với tổng giá trị voucher là 11 triệu đồng.

Hơn 45,3 triệu lượt hành khách đi xe buýt sau hơn 4 tháng miễn phí vé

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, cho biết từ ngày 1/7/2026, thành phố triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt theo Nghị quyết 09 của HĐND TP. Sau hơn 4 tháng thực hiện, hệ thống xe buýt đã phục vụ hơn 45,3 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Hoàn, số lượng hành khách sử dụng xe buýt đang có xu hướng tăng. Chất lượng phương tiện và dịch vụ phục vụ cũng từng bước được cải thiện thông qua việc đổi mới phương tiện và nâng cao chất lượng vận hành.

Từ tháng 10/2026, Trung tâm triển khai xác thực định danh hành khách khi đi xe buýt. Đến nay, tỷ lệ người dân sử dụng phương thức xác thực định danh trên xe buýt đạt khoảng 86%.

Trung tâm đang hướng đến mục tiêu hoàn thành việc xác thực định danh đối với hành khách đi xe buýt vào cuối năm 2026. Dữ liệu thu thập được sẽ phục vụ công tác quản lý, theo dõi nhu cầu đi lại và cải thiện chất lượng dịch vụ.

“Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức 4 đợt tri ân hành khách theo hình thức xã hội hóa. Chương trình lần này hướng đến đối tượng sinh viên, nhằm khuyến khích người trẻ duy trì thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức những hoạt động tương tự, tạo thêm cơ hội nhận quà cho hành khách, đặc biệt là sinh viên thường xuyên đi xe buýt”- ông Hoàn thông tin.