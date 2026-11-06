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Giới trẻ

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Tuyên dương 12 sinh viên, thanh niên hoạt động tình nguyện tại Malaysia

Ngô Tùng

TPO - Đội hình gồm 12 sinh viên, thanh niên TPHCM đã tham gia các hoạt động tình nguyện tại hai bang Johor và Negeri Sembilan của Malaysia.

Tối 5/11, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức buổi gặp gỡ, biểu dương đội hình sinh viên tình nguyện ASEAN-YSS tại Malaysia năm 2026.

Đội hình gồm 12 sinh viên, thanh niên TPHCM đã tham gia các hoạt động tình nguyện tại hai bang Johor và Negeri Sembilan của Malaysia.

Chia sẻ sau hành trình vừa qua, Trần Thị Minh Anh (sinh viên Trường đại học Quốc tế, Đại học quốc gia TPHCM) cho biết đã được học hỏi, trải nghiệm nhiều điều bổ ích trong thời gian đặc biệt này. Theo Minh Anh, các tình nguyện viên trong đoàn đều xông xáo, nhiệt tình thực hiện các nhiệm vụ, công việc và để lại những ấn tượng tốt với các bạn trẻ cũng như người dân Malaysia.

Các bạn cũng nhiệt tình thể hiện bản sắc văn hóa, quảng bá nét đẹp của dân tộc, qua đó giúp người dân hai nước hiểu biết nhau hơn. Nữ sinh cũng bày tỏ niềm hân hoan khi được các tình nguyện viên phía Malaysia và người dân địa phương đón tiếp và nhiệt tình hỗ trợ.

“Cám ơn các thành viên đã tham gia và thực hiện nhiệm vụ trong hành trình này và cùng nhau tạo nên một hành trình đáng nhớ. Những kết quả đạt không chỉ là thành tích mà còn là những tình cảm và sự gắn kết, là bài học quý giá mà khi trở về ai cũng rất trân trọng”, Minh Anh bộc bạch.

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Lãnh đạo Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tuyên dương, khen thưởng các tình nguyện viên tham gia hoạt động tình nguyện tại Malaysia. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cám ơn tình nguyện viên đã thay mặt thanh niên thành phố đến Malaysia tham gia các hoạt động tình nguyện.

Anh Khoa nhìn nhận, các tình nguyện viên đã tham gia các phần việc và có được kinh nghiệm, trải nghiệm mà ít ai có được. Điều các bạn có thể tự hào là đã mang hình ảnh tình nguyện của sinh viên thành phố và kiến thức tình nguyện của mình ra quốc tế.

“Hy vọng 18 ngày tham gia hoạt động tình nguyện vừa qua - những dấu chân tình nguyện này sẽ được các bạn trẻ ở những năm sau tiếp tục phát huy”, anh Nguyễn Đăng Khoa nói và mong các bạn cố gắng duy trì những mối liên hệ đã có tại đất nước Malaysia, để trở thành kỷ niệm đẹp trong thời gian sinh viên và tuổi trẻ của mình.

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM đã trao tặng Bằng khen biểu dương những nỗ lực, sự cố gắng của 12 sinh viên, thanh niên tham gia hành trình tình nguyện tại Malaysia.

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12 bạn trẻ hân hoan trong buổi gặp gỡ sau những ngày tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế.

Tham gia hành trình tình nguyện tại Malaysia, đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam đã hoàn thành khảo sát thực tế, bắt tay triển khai các hoạt động tình nguyện tại 3 làng thuộc hai bang Johor và Negeri Sembilan. Các tình nguyện viên đã tham gia các hoạt động cải thiện mỹ quan khu dân cư; tổ chức các lớp học, không gian nâng cao nhận thức cộng đồng; chung tay thực hiện ngày hội thể thao kết hợp chăm sóc sức khỏe và tập huấn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng vườn cây thuốc Nam.

Không chỉ đóng góp cho cộng đồng địa phương, hành trình còn là dịp để thanh niên, sinh viên hai nước giao lưu, học hỏi, chia sẻ văn hóa và lan tỏa tinh thần tình nguyện, tình hữu nghị trong cộng đồng ASEAN.

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Bạn trẻ TPHCM tham gia các hoạt động tình nguyện tại Malaysia. Ảnh: Thành Đoàn

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#sinh viên tình nguyện #tình nguyện quốc tế #Thành Đoàn TPHCM #biểu dương #dấu chân tình nguyện #dấu ấn tuổi trẻ

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