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Giới trẻ

Tiếp sức trẻ, lan tỏa năng lượng tích cực cùng thanh niên Việt Nam

PV

Đồng hành cùng Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" suốt 7 năm liên tiếp, Tập đoàn TCP tiếp tục khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với thế hệ trẻ Việt Nam.

Với định hướng "Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống", TCP không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm mà còn tập trung khơi mở tiềm năng con người và phát triển bền vững cùng cộng đồng.

Chia sẻ về 7 năm liên tiếp đồng hành cùng Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp", bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn TCP nhấn mạnh: "Với định hướng 'Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống', chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình phát triển bền vững”.

Qua 7 năm tiếp sức, đại diện TCP cho biết bà rất ấn tượng khi luôn nhìn thấy ở những người trẻ Việt Nam một "tinh thần dám nghĩ dám làm, chủ động tạo ra cơ hội" ở đa dạng lĩnh vực và hoàn cảnh, qua đó khẳng định, thế hệ trẻ chính là lực lượng mang nguồn năng lượng dồi dào nhất để kiến tạo những thay đổi xã hội tích cực.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 ghi nhận nhiều tấm gương nghị lực đầy cảm xúc. Tiêu biểu như câu chuyện của Đinh Viết Tường, người đã biến những rào cản cá nhân thành động lực để tạo ra giá trị cho xã hội, hay cô giáo Hoàng Thị Hiền tại Nghệ An với tấm lòng tận tụy và sự hi sinh hết lòng vì học sinh. Những câu chuyện này thể hiện rõ nét tinh thần vượt khó, sự kiên trì, lòng nhân ái và truyền thống tương thân tương ái. Đây cũng chính là nguồn năng lượng tích cực quý giá mà chương trình hướng tới tôn vinh.

Thông qua chuỗi hoạt động đồng hành, TCP hướng tới việc kiến tạo môi trường để mỗi bạn trẻ tự tin phát huy giá trị bản thân. Bà Arjaree Suwangool bày tỏ kỳ vọng: "Tôi mong muốn TCP có thể góp phần tạo ra một thế hệ trẻ không chỉ tin vào khả năng thay đổi cuộc sống của chính mình, mà còn tin rằng họ có khả năng tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng”.

Khi năng lượng tích cực của người trẻ được kết nối và nhân lên, đó sẽ trở thành nguồn sức mạnh quan trọng cho tương lai của Việt Nam. Không đặt mục tiêu mỗi người trẻ phải làm điều phi thường, TCP mong muốn từng cá nhân nhận ra giá trị riêng, chủ động phát triển và sẵn sàng chia sẻ nguồn năng lượng tích cực. Với mỗi hành động tốt đẹp truyền cảm hứng cho người khác sẽ hình thành chuỗi tác động lan tỏa, tạo nên động lực quan trọng cho sự phát triển tương lai của Việt Nam.

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP (1956–2026). Theo bà Arjaree Suwangool, nếu trong quá khứ thành công thường đo bằng thị phần hay tăng trưởng, thì ngày nay doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần đặt mình trong mối quan hệ rộng lớn hơn với cộng đồng. Coi Việt Nam là thị trường chiến lược dài hạn, TCP không nhìn sự hiện diện của mình đơn thuần dưới góc độ kinh doanh mà muốn trở thành một phần của cộng đồng, thấu hiểu các ưu tiên xã hội để đóng góp thiết thực.

Bước sang giai đoạn hợp tác mới 2026–2028 với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hai bên thống nhất mở rộng thêm không gian trải nghiệm và phát triển cho giới trẻ. Bên cạnh các hoạt động tôn vinh truyền thống, chương trình tập trung tạo cơ hội kết nối những gương mặt tiêu biểu để lan tỏa sâu rộng các câu chuyện truyền cảm hứng. Việc kết nối các cá nhân tích cực sẽ biến sự ghi nhận dành cho một người thành động lực cho nhiều người khác, tạo nên phong trào thi đua lành mạnh trong cộng đồng thanh niên.

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#Tập đoàn TCP #Thanh niên sống đẹp #thanh niên Việt Nam #Arjaree Suwangool #năng lượng tích cực #Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

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