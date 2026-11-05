Trao giải thi ảnh và video clip ‘Hương sắc xứ trà’ 2026

TPO - Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, sau hơn một tháng phát động cuộc thi "Hương sắc xứ trà", Ban tổ chức đã nhận được gần 1.900 tác phẩm thuộc hai thể loại ảnh và video clip. Kết quả, Ban giám khảo đã lựa chọn 32 tác phẩm ảnh, video clip xuất sắc để trao giải.

Chiều 5/11, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh và video clip “Hương sắc xứ trà” năm 2026.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ và cộng đồng trong quảng bá hình ảnh quê hương, con người và văn hóa trà Thái Nguyên.

Sau hơn một tháng phát động (từ ngày 28/8 đến ngày 10/10/2026), Ban tổ chức nhận được gần 1.900 tác phẩm dự thi thuộc hai thể loại ảnh và video clip. Trong đó, nhiều tác phẩm được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Ban tổ chức trao Giải Nhất cho tác giả đoạt giải trong cuộc thi "Hương sắc xứ trà " năm 2026.

Kết quả, Ban giám khảo đã thống nhất lựa chọn 32 tác phẩm ảnh, video clip xuất sắc để trao giải. Trong đó, giải Nhất thể loại ảnh thuộc về tác giả Nguyễn Thị Hương; giải Nhất thể loại video clip thuộc về tác giả Nguyễn Thị Như Trang.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên trong quảng bá và phát triển thị trường chè Thái Nguyên. Trong đó, tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp ứng dụng công nghệ số vào truyền thông, giới thiệu, quảng bá sản phẩm chè, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ban Tổ chức trao danh hiệu Quán quân và Đại sứ Văn hóa Trà cho các thí sinh World Master Tea Vietnam 2026.

Cũng trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc đạt giải tại Cuộc thi World Master Tea Vietnam 2026.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi thu hút 111 thí sinh tham dự. Trải qua 6 vòng thi, còn lại 3 thí sinh lọt vào Vòng Chung kết.

Kết quả, Lý Thu Hằng (Hà Nội) đã giành ngôi vị Quán quân World Master Tea Vietnam 2026 với phần thưởng 100 triệu đồng. Danh hiệu Đại sứ Văn hóa Trà được trao cho Đặng Trần Thủy Tiên, đến từ Hải Phòng.