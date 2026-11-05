Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trao giải thi ảnh và video clip ‘Hương sắc xứ trà’ 2026

Thanh Hiếu

TPO - Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, sau hơn một tháng phát động cuộc thi "Hương sắc xứ trà", Ban tổ chức đã nhận được gần 1.900 tác phẩm thuộc hai thể loại ảnh và video clip. Kết quả, Ban giám khảo đã lựa chọn 32 tác phẩm ảnh, video clip xuất sắc để trao giải.

Chiều 5/11, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh và video clip “Hương sắc xứ trà” năm 2026.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ và cộng đồng trong quảng bá hình ảnh quê hương, con người và văn hóa trà Thái Nguyên.

Sau hơn một tháng phát động (từ ngày 28/8 đến ngày 10/10/2026), Ban tổ chức nhận được gần 1.900 tác phẩm dự thi thuộc hai thể loại ảnh và video clip. Trong đó, nhiều tác phẩm được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

image639294952184760585.jpg
Ban tổ chức trao Giải Nhất cho tác giả đoạt giải trong cuộc thi "Hương sắc xứ trà " năm 2026.

Kết quả, Ban giám khảo đã thống nhất lựa chọn 32 tác phẩm ảnh, video clip xuất sắc để trao giải. Trong đó, giải Nhất thể loại ảnh thuộc về tác giả Nguyễn Thị Hương; giải Nhất thể loại video clip thuộc về tác giả Nguyễn Thị Như Trang.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên trong quảng bá và phát triển thị trường chè Thái Nguyên. Trong đó, tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp ứng dụng công nghệ số vào truyền thông, giới thiệu, quảng bá sản phẩm chè, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

image639294302012257078.jpg
Ban Tổ chức trao danh hiệu Quán quân và Đại sứ Văn hóa Trà cho các thí sinh World Master Tea Vietnam 2026.

Cũng trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc đạt giải tại Cuộc thi World Master Tea Vietnam 2026.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi thu hút 111 thí sinh tham dự. Trải qua 6 vòng thi, còn lại 3 thí sinh lọt vào Vòng Chung kết.

Kết quả, Lý Thu Hằng (Hà Nội) đã giành ngôi vị Quán quân World Master Tea Vietnam 2026 với phần thưởng 100 triệu đồng. Danh hiệu Đại sứ Văn hóa Trà được trao cho Đặng Trần Thủy Tiên, đến từ Hải Phòng.

Xem thêm

#Hương sắc xứ Trà #Festival Trà 2026 #Tỉnh Đoàn Thái Nguyên #Cuộc thi #Ban tổ chức #Chè Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhận nhiệm vụ mới

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhận nhiệm vụ mới

TPO - Anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội được điều động làm Phó Giám đốc Sở KH&CN

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội được điều động làm Phó Giám đốc Sở KH&CN

TPO - Anh Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, thôi biệt phái giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, được điều động đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Thiếu niên tự học thành chuyên gia AI ở tuổi 17

Thiếu niên tự học thành chuyên gia AI ở tuổi 17

TPO - Dù tuổi đời còn nhỏ và không qua đào tạo lập trình bài bản, Chen Guangyu khiến giới công nghệ thế giới phải chú ý khi tự học thành tài và ghi được dấu ấn đáng kể trong ngành trí tuệ nhân tạo.

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Ngày tôi quyết định về quê làm việc, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi có được một môi trường làm việc tốt nhưng cũng đáng lo, lo tôi không làm được, không trụ được ở vùng biên giới ấy. Cho đến bây giờ đã hơn nửa năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy chùn bước hay lạc lõng ở nơi đây. Na Ngoi đã cho tôi thật nhiều điều đặc biệt đáng trân quý từ con người cho đến thiên nhiên.

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi, ranh giới giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành mong manh như một cái chớp mắt. Đó là cái tuổi mà người ta đứng trước muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, nơi mỗi lựa chọn đều mang theo sự háo hức lẫn nỗi sợ hãi chới với của bước ngoặt đầu đời. Khi ấy, trong tâm trí của một tân sinh viên vừa bước chân vào môi trường đại học như tôi luôn vang vọng hai tiếng gọi đầy giằng xé.

195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang: Người trẻ khát vọng dựng xây quê hương

195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang: Người trẻ khát vọng dựng xây quê hương

TPO - Tại lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường được hun đúc qua các thế hệ. Tiếp nối tinh thần ấy, đại diện tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh mang đến những góc nhìn về trách nhiệm dựng xây quê hương trong giai đoạn mới, từ chuyển đổi số đến bảo tồn bản sắc văn hóa.

Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

TPO - Cổng Parabol, biểu tượng gắn với nhiều thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, được quây rào để chuẩn bị di chuyển vào sâu bên trong khuôn viên khoảng 20 m. Một số cựu sinh viên tranh thủ trở lại chụp ảnh lưu niệm trước khi công trình thay đổi vị trí.

Đồng hành với thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp

Đồng hành với thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp

TPO - Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.

Bí kíp của nhà vô địch Olympia 2026: Biến lợi thế chuyên Sử thành điểm mạnh

Bí kíp của nhà vô địch Olympia 2026: Biến lợi thế chuyên Sử thành điểm mạnh

TPO - Từng được xếp vào lớp Toán và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn học này, Đoàn Lê Anh Đức lại quyết định theo đuổi đam mê Lịch sử. Sau 6 năm gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia, nam sinh đã chạm tay đến vòng nguyệt quế bằng kiến thức, chiến thuật và sự tự tin vào thế mạnh của bản thân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe