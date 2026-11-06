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Giới trẻ

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Sinh hoạt Đoàn, Hội thời số

Lưu Trinh

TP - Từ mô hình “Thanh niên số – Chi hội số” ở Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) đến “Xưởng sáng tạo truyền thông số thanh niên” tại Long Bình (Đồng Tháp), cán bộ Đoàn - Hội đang đưa công nghệ vào quản lý, tuyên truyền và tập hợp thanh niên.

“Chi hội số” sinh hoạt Ðoàn trên không gian mạng

Sau khi ba xã Điện Phước, Điện Thọ và Điện Hồng sáp nhập thành xã Điện Bàn Tây, địa bàn quản lý mở rộng, số lượng chi đoàn được tổ chức lại đi kèm với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động Đoàn - Hội. Trước thực tế ấy, anh Nguyễn Quốc Công, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) đã triển khai mô hình “Thanh niên số - Chi hội số”, đưa công nghệ vào công tác quản lý, tập hợp thanh niên và hỗ trợ người dân.

Anh Công cho biết, hiện xã Điện Bàn Tây hiện có 12 thôn, mỗi thôn từ 800 đến 1.000 hộ dân, cùng 19 chi đoàn trực thuộc. “Với địa bàn rộng, việc thông báo hoạt động, cập nhật thông tin hội viên, tổng hợp số liệu và lưu trữ hình ảnh theo cách làm thủ công khiến cán bộ Đoàn - Hội mất nhiều thời gian. Thanh niên đi học, đi làm xa cũng khó tham gia thường xuyên các hoạt động tại địa phương”, anh Công nói.

Từ thực tế đó, anh xây dựng mô hình “Thanh niên số - Chi hội số trong triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên”, tận dụng khả năng tiếp cận công nghệ của người trẻ để đổi mới cách tổ chức hoạt động. “Mô hình hướng tới xây dựng phương thức hoạt động Hội theo tinh thần ‘Ở đâu có thanh niên, ở đó có kết nối. Ở đâu có phong trào, ở đó có dấu ấn số’. Chúng tôi xác định ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số là giải pháp bắt buộc. Qua đó, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động”, anh Công chia sẻ.

Mô hình được triển khai từ những việc cụ thể. Các chi hội xây dựng kênh thông tin số để kết nối hội viên, phân công ít nhất một người có khả năng sử dụng công nghệ làm hạt nhân thanh niên số. Thông tin hoạt động, hình ảnh, nội dung tuyên truyền được cập nhật lên môi trường trực tuyến. Bên cạnh đó, mã QR và biểu mẫu điện tử được sử dụng để đăng ký tham gia phong trào, giúp cán bộ Hội thuận tiện tổng hợp danh sách.

Đến nay, 100% chi hội đã xây dựng kênh thông tin số kết nối hội viên. Mạng lưới trực tuyến thu hút hơn 500 hội viên, thanh niên, trong đó khoảng 90% hội viên được tiếp cận thông tin hoạt động qua các kênh số. Thay vì chờ thông báo trực tiếp hoặc qua từng người, thanh niên có thể chủ động cập nhật thông tin và đăng ký hoạt động bất cứ lúc nào. Với những người đi học, đi làm xa quê, các kênh trực tuyến trở thành cầu nối để duy trì liên hệ với tổ chức Hội.

Phương châm “Mỗi hoạt động - một sản phẩm số” cũng được áp dụng trong công tác truyền thông. Các chi hội đã xây dựng khoảng 100 tin, bài tuyên truyền, hàng trăm poster, hình ảnh và video ngắn; tổng cộng khoảng 500 sản phẩm truyền thông số được xây dựng, lan tỏa. Hơn 500 lượt hình ảnh được cập nhật, lưu trữ, phục vụ tuyên truyền và tổng hợp minh chứng hoạt động.

Cùng với đổi mới công tác Hội, Đoàn xã Điện Bàn Tây đẩy mạnh số hóa dữ liệu đoàn viên trên phần mềm Quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn. Các buổi sinh hoạt Ban Chấp hành, sinh hoạt chi đoàn được tổ chức linh hoạt hơn trên không gian số.

Đặc biệt, thanh niên không chỉ sử dụng công nghệ để phục vụ hoạt động nội bộ mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân. Tại 12 thôn, đoàn viên, thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức các đội hình xung kích trực định kỳ vào buổi tối, hoặc ngày cuối tuần, tại nhà văn hóa thôn. Với máy tính, máy in và Wi-Fi được trang bị tại 100% nhà văn hóa, các bạn trẻ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng Đà Nẵng Smart, eTax Mobile, VNeID.

“Việc đưa chuyển đổi số từ quản lý nội bộ Đoàn ra phục vụ đời sống nhân dân không chỉ giúp nâng cao kỹ năng số cho người trẻ, mà còn tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu đưa xã Điện Bàn Tây nâng cấp thành phường vào năm 2026”, anh Công cho biết.

Xưởng sáng tạo số thanh niên

Năm 2023, khi tìm cách đổi mới hoạt động truyền thông của Đoàn - Hội, chị Lê Thị Mỹ Lợi, Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội LHTN Việt Nam (tỉnh Đồng Tháp) nhận thấy, những thông báo dài chữ, đăng tải không còn đủ sức hấp dẫn. Từ trăn trở ấy, chị cùng cán bộ Đoàn - Hội xã Long Bình, xây dựng mô hình “Xưởng sáng tạo truyền thông số thanh niên”, biến thông tin văn bản thành những sản phẩm trực quan, sinh động.

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Một trong những sản phẩm tuyên truyền sinh động do “Xưởng sáng tạo truyền thông số thanh niên” xã Long Bình, Đồng Tháp triển khai.

“Các văn bản, thông báo truyền thống chứa quá nhiều chữ, tính tương tác chưa cao nên rất khó thu hút sự chú ý của đoàn viên, thanh niên. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do T.Ư Đoàn triển khai, tôi học hỏi và đẩy mạnh số hóa nhằm thiết kế sản phẩm truyền thông trực quan sinh động”, chị Lợi chia sẻ.

Chị Lợi tìm tòi, học hỏi cách thiết kế infographic, dựng video ngắn, thử nghiệm những hình thức truyền thông mới. Những nội dung văn bản về hoạt động Đoàn - Hội được chuyển thành hình ảnh, video dễ theo dõi, giúp người xem nhanh chóng nắm bắt thông tin.

Từ những thử nghiệm ban đầu, mô hình “Xưởng sáng tạo truyền thông số thanh niên” dần hình thành. Các thành viên được phân công theo từng công đoạn: người lên ý tưởng, viết nội dung; người cập nhật dữ liệu; người biên tập bài viết; người thiết kế infographic, dựng video; bộ phận phụ trách đăng tải và kiểm duyệt sản phẩm trước khi phát hành.

Cách làm này giúp mỗi sản phẩm truyền thông có quy trình thực hiện rõ ràng, từ khâu thu thập thông tin đến hoàn thiện và đưa lên các nền tảng số. Chị Lợi trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, thiết kế sản phẩm, đồng thời hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sử dụng Canva, CapCut và trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tạo nội dung.

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, đến năm 2026, xưởng đã đi vào hoạt động một cách chuyên nghiệp, bài bản, trở thành đầu mối sản xuất nội dung cho công tác tuyên truyền tại địa phương. Xưởng sản xuất hơn 100 sản phẩm infographic, video clip; kho dữ liệu số có hơn 50 bộ infographic và 30 video ngắn, đạt tổng cộng hơn 400.000 lượt xem.

Chị Lợi cho biết, từ khi áp dụng số hóa, lượt tiếp cận mỗi bài viết tuyên truyền tăng từ mức bình quân 200-500 lượt lên 3.000-10.000 lượt. Mỗi tháng, nhóm thực hiện khoảng 15-20 sản phẩm truyền thông số; việc số hóa tài liệu, sử dụng mã QR cũng giúp tiết kiệm hơn 70% chi phí in ấn.

“Mô hình ‘Thanh niên số – Chi hội số trong triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên’ trên địa bàn xã Điện Bàn Tây đã tạo ra sự thay đổi rõ nét. Từ việc ‘Thông báo - tập hợp - tổ chức - báo cáo’ theo phương thức truyền thống, các Chi hội từng bước chuyển sang: Kết nối số - Tập hợp số - Tổ chức linh hoạt - Truyền thông số - Báo cáo số. Qua đó góp phần chuyển từ phương thức quản lý danh sách sang nắm bắt và phát huy nguồn lực thanh niên”. Anh Nguyễn Quốc Công - Bí thư Đoàn xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng

Không dừng lại ở việc đổi mới cách truyền tải thông tin, chị Lợi còn đưa các nền tảng trực tuyến vào tổ chức hoạt động Hội. Trong năm 2026, chị chủ trì bốn cuộc thi trực tuyến, thu hút 1.250 lượt thanh niên tham gia; trực tiếp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI cán bộ Hội và đoàn viên, thanh niên.

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Anh Nguyễn Quốc Công (Bí thư Đoàn xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến Ảnh: CTV

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao năng lực vận hành của xưởng truyền thông để không gian mạng thực sự trở thành môi trường sinh hoạt, tập hợp thanh niên một cách hiệu quả. Trong đó, chúng tôi chú trọng đổi mới ý tưởng content để bài viết ngày càng chuyên nghiệp, nâng cao tính kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực đến đông đảo thanh thiếu nhi”, chị Lợi cho biết.

Từ những văn bản nhiều chữ đến infographic, video ngắn và các cuộc thi trực tuyến, “Xưởng sáng tạo truyền thông số thanh niên” tiếp tục được chị Lê Thị Mỹ Lợi cùng tuổi trẻ Long Bình duy trì, hoàn thiện trong quá trình đổi mới phương thức tuyên truyền, tập hợp thanh niên trên không gian số.

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#Đoàn Thanh niên #Chuyển đổi số #Truyền thông số #Điện Bàn Tây #Long Bình #Đà Nẵng Smart #eTax Mobile #VNeID

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