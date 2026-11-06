Cảnh nhẫn cưới 'bay' vào hôn lễ ở Phú Thọ gây chú ý

Cảnh cặp nhẫn cưới đặt trên chiếc drone, bay vào bên trong buổi hôn lễ, suýt đâm vào chú rể khiến nhiều quan khách bật cười. Anh Huy cho biết, đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong đám cưới của mình.

Sự cố đáng nhớ trong lễ cưới

Trong lễ cưới diễn ra ngày 1/11 tại Phú Thọ, cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Thương và chú rể Nguyễn Huy cùng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc chiếc drone (thiết bị bay không người lái) mang cặp nhẫn cưới tiến vào hôn trường.

Thay vì được trao tận tay theo cách thông thường, đôi nhẫn được đặt trên drone, tạo nên một màn xuất hiện khá đặc biệt.

Khoảnh khắc drone mang theo nhẫn cưới suýt đâm vào chú rể. Ảnh cắt từ video

Tuy nhiên, khi chiếc drone bay vào bên trong, đường bay bất ngờ chệch hướng, lao về phía chú rể. Nhận thấy tình huống không an toàn, Huy kịp thời né sang một bên. Chiếc drone sau đó rơi xuống, khiến chú rể phải cúi người nhặt lại cặp nhẫn.

Chia sẻ với phóng viên, chú rể cho biết sự cố xảy ra do người bạn điều khiển drone bị cận thị, không nhìn rõ những tín hiệu từ phía chú rể. Người bạn này không quan sát được động tác Huy giơ tay nên điều khiển thiết bị lệch hướng.

"Khi thấy chiếc drone lao về phía mình, tôi kịp tránh luôn. Nếu biết trước tình huống, tôi đã lấy chiếc nhẫn ra khỏi thiết bị bay luôn", chú rể nói.

Sau khi va vào tấm màn che trên sân khấu, drone rơi xuống nhưng không bị hư hỏng nhờ có bộ phận bảo vệ. Sự cố không làm gián đoạn buổi lễ.

Khoảnh khắc bất ngờ diễn ra nhanh chóng và màn trao nhẫn vẫn bình thường. Nhiều khách mời tham dự lễ cưới bật cười vì hài hước, trong khi đó, đây lại là kỷ niệm đáng nhớ của cặp đôi trẻ.

Chú rể cho biết, thời gian bay của drone phụ thuộc vào quy mô sân khấu. Với sân khấu lớn, thiết bị thường mất hơn một phút để đưa nhẫn vào bên trong. Còn ở những sân khấu nhỏ như tại nhà, thời gian bay từ cổng vào chỉ khoảng 30 giây.

"Đây chỉ là một cảnh được chuẩn bị thêm để tạo điểm nhấn cho lễ cưới, không phải màn dàn dựng tạo tình huống bất ngờ", anh Huy nói.

Yêu xa 3 năm mới được gặp nhau ngoài đời

Đằng sau khoảnh khắc hài hước trong lễ cưới là chuyện tình kéo dài nhiều năm của cặp đôi. Chú rể quê xã Thanh Sơn, còn cô dâu sinh sống tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ. Hai gia đình cách nhau khoảng 60km.

Sau nhiều năm yêu xa, cả hai đã về chung một nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cặp đôi quen nhau từ năm 2019, khi Huy đang làm việc tại Nhật Bản. Thương học tiếng Nhật và tham gia một hội nhóm liên quan đến ngôn ngữ này. Quen nhau qua mạng xã hội, từ những lần trò chuyện, hai người dần nảy sinh tình cảm.

Suốt 3 năm yêu xa, cặp đôi duy trì mối quan hệ nhờ những cuộc gọi thể hiện sự quan tâm và nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Thương cho biết, thời điểm đó, dù chưa từng gặp mặt người yêu trực tiếp ngoài đời, nhưng cô vẫn có niềm tin. Với họ, khoảng cách địa lý không phải là vấn đề.

Năm 2023, Huy trở về Việt Nam. Sau khoảng thời gian yêu xa suốt nhiều năm, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trực tiếp ngoài đời. Khi đó, Thương tới sân bay Nội Bài đón bạn trai. Khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, cảm xúc của đôi bên đều xúc động, vỡ òa.

"Tôi nhớ mãi lần đầu tiên gặp cô ấy ngoài đời sau thời gian dài chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Thương xinh xắn hơn trong ảnh rất nhiều", Huy nói.

Trong mắt anh, Thương là cô gái hiền lành, sống tử tế. Anh nói vui rằng "vợ mình không có điểm gì để chê".

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Hiện cả hai cùng làm việc tại Phú Thọ. Huy làm công việc chụp ảnh cưới, còn Thương cũng sinh sống và làm việc tại địa phương.

Với hai người, ngày cưới không chỉ đánh dấu chặng đường mới sau nhiều năm yêu nhau mà còn lưu lại những khoảnh khắc khó quên.

Nếu lần đầu gặp mặt tại sân bay Nội Bài là kỷ niệm khiến Huy xúc động, thì sự cố chiếc drone mang nhẫn cưới suýt lao vào chú rể trong ngày trọng đại lại đem đến một câu chuyện hài hước mà cả hai có lẽ sẽ còn nhắc lại trong thời gian dài.

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