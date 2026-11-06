Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Cảnh nhẫn cưới 'bay' vào hôn lễ ở Phú Thọ gây chú ý

Cảnh cặp nhẫn cưới đặt trên chiếc drone, bay vào bên trong buổi hôn lễ, suýt đâm vào chú rể khiến nhiều quan khách bật cười. Anh Huy cho biết, đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong đám cưới của mình.

Sự cố đáng nhớ trong lễ cưới

Trong lễ cưới diễn ra ngày 1/11 tại Phú Thọ, cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Thương và chú rể Nguyễn Huy cùng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc chiếc drone (thiết bị bay không người lái) mang cặp nhẫn cưới tiến vào hôn trường.

Thay vì được trao tận tay theo cách thông thường, đôi nhẫn được đặt trên drone, tạo nên một màn xuất hiện khá đặc biệt.

drone-nhan-cuoi.png
Khoảnh khắc drone mang theo nhẫn cưới suýt đâm vào chú rể. Ảnh cắt từ video

Tuy nhiên, khi chiếc drone bay vào bên trong, đường bay bất ngờ chệch hướng, lao về phía chú rể. Nhận thấy tình huống không an toàn, Huy kịp thời né sang một bên. Chiếc drone sau đó rơi xuống, khiến chú rể phải cúi người nhặt lại cặp nhẫn.

Chia sẻ với phóng viên, chú rể cho biết sự cố xảy ra do người bạn điều khiển drone bị cận thị, không nhìn rõ những tín hiệu từ phía chú rể. Người bạn này không quan sát được động tác Huy giơ tay nên điều khiển thiết bị lệch hướng.

"Khi thấy chiếc drone lao về phía mình, tôi kịp tránh luôn. Nếu biết trước tình huống, tôi đã lấy chiếc nhẫn ra khỏi thiết bị bay luôn", chú rể nói.

Sau khi va vào tấm màn che trên sân khấu, drone rơi xuống nhưng không bị hư hỏng nhờ có bộ phận bảo vệ. Sự cố không làm gián đoạn buổi lễ.

Khoảnh khắc bất ngờ diễn ra nhanh chóng và màn trao nhẫn vẫn bình thường. Nhiều khách mời tham dự lễ cưới bật cười vì hài hước, trong khi đó, đây lại là kỷ niệm đáng nhớ của cặp đôi trẻ.

Chú rể cho biết, thời gian bay của drone phụ thuộc vào quy mô sân khấu. Với sân khấu lớn, thiết bị thường mất hơn một phút để đưa nhẫn vào bên trong. Còn ở những sân khấu nhỏ như tại nhà, thời gian bay từ cổng vào chỉ khoảng 30 giây.

"Đây chỉ là một cảnh được chuẩn bị thêm để tạo điểm nhấn cho lễ cưới, không phải màn dàn dựng tạo tình huống bất ngờ", anh Huy nói.

Yêu xa 3 năm mới được gặp nhau ngoài đời

Đằng sau khoảnh khắc hài hước trong lễ cưới là chuyện tình kéo dài nhiều năm của cặp đôi. Chú rể quê xã Thanh Sơn, còn cô dâu sinh sống tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ. Hai gia đình cách nhau khoảng 60km.

drone-nhan-cuoi1.png
Sau nhiều năm yêu xa, cả hai đã về chung một nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cặp đôi quen nhau từ năm 2019, khi Huy đang làm việc tại Nhật Bản. Thương học tiếng Nhật và tham gia một hội nhóm liên quan đến ngôn ngữ này. Quen nhau qua mạng xã hội, từ những lần trò chuyện, hai người dần nảy sinh tình cảm.

Suốt 3 năm yêu xa, cặp đôi duy trì mối quan hệ nhờ những cuộc gọi thể hiện sự quan tâm và nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Thương cho biết, thời điểm đó, dù chưa từng gặp mặt người yêu trực tiếp ngoài đời, nhưng cô vẫn có niềm tin. Với họ, khoảng cách địa lý không phải là vấn đề.

Năm 2023, Huy trở về Việt Nam. Sau khoảng thời gian yêu xa suốt nhiều năm, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trực tiếp ngoài đời. Khi đó, Thương tới sân bay Nội Bài đón bạn trai. Khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, cảm xúc của đôi bên đều xúc động, vỡ òa.

"Tôi nhớ mãi lần đầu tiên gặp cô ấy ngoài đời sau thời gian dài chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Thương xinh xắn hơn trong ảnh rất nhiều", Huy nói.

Trong mắt anh, Thương là cô gái hiền lành, sống tử tế. Anh nói vui rằng "vợ mình không có điểm gì để chê".

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Hiện cả hai cùng làm việc tại Phú Thọ. Huy làm công việc chụp ảnh cưới, còn Thương cũng sinh sống và làm việc tại địa phương.

Với hai người, ngày cưới không chỉ đánh dấu chặng đường mới sau nhiều năm yêu nhau mà còn lưu lại những khoảnh khắc khó quên.

Nếu lần đầu gặp mặt tại sân bay Nội Bài là kỷ niệm khiến Huy xúc động, thì sự cố chiếc drone mang nhẫn cưới suýt lao vào chú rể trong ngày trọng đại lại đem đến một câu chuyện hài hước mà cả hai có lẽ sẽ còn nhắc lại trong thời gian dài.

Link gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/canh-nhan-cuoi-bay-vao-hon-le-o-phu-tho-suyt-dam-trung-chu-re-gay-chu-y-20261104122945844.htm

* Tiêu đề đã được thay đổi so với bài gốc.

Dân trí

Xem thêm

#drone suýt đâm trúng chú rể #drrone mang theo nhẫn cưới #Sự cố đáng nhớ trong lễ cưới #yêu xa

Cùng chuyên mục

Sau quyết định của vị trưởng khoa

Sau quyết định của vị trưởng khoa

Quê tôi, một ngôi làng ven biển miền Trung, đứng chân nơi cát trắng gió lào, song nom khá trù phú, trên bến dưới thuyền, đông vui, nhộn nhịp. Tôi theo nghề cầm bút, viết cho các báo, đài cấp tỉnh và Trung ương.

Trao giải thi ảnh và video clip ‘Hương sắc xứ trà’ 2026

Trao giải thi ảnh và video clip ‘Hương sắc xứ trà’ 2026

TPO - Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, sau hơn một tháng phát động cuộc thi "Hương sắc xứ trà", Ban tổ chức đã nhận được gần 1.900 tác phẩm thuộc hai thể loại ảnh và video clip. Kết quả, Ban giám khảo đã lựa chọn 32 tác phẩm ảnh, video clip xuất sắc để trao giải.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhận nhiệm vụ mới

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhận nhiệm vụ mới

TPO - Anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội được điều động làm Phó Giám đốc Sở KH&CN

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội được điều động làm Phó Giám đốc Sở KH&CN

TPO - Anh Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, thôi biệt phái giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, được điều động đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Thiếu niên tự học thành chuyên gia AI ở tuổi 17

Thiếu niên tự học thành chuyên gia AI ở tuổi 17

TPO - Dù tuổi đời còn nhỏ và không qua đào tạo lập trình bài bản, Chen Guangyu khiến giới công nghệ thế giới phải chú ý khi tự học thành tài và ghi được dấu ấn đáng kể trong ngành trí tuệ nhân tạo.

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Ngày tôi quyết định về quê làm việc, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi có được một môi trường làm việc tốt nhưng cũng đáng lo, lo tôi không làm được, không trụ được ở vùng biên giới ấy. Cho đến bây giờ đã hơn nửa năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy chùn bước hay lạc lõng ở nơi đây. Na Ngoi đã cho tôi thật nhiều điều đặc biệt đáng trân quý từ con người cho đến thiên nhiên.

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi, ranh giới giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành mong manh như một cái chớp mắt. Đó là cái tuổi mà người ta đứng trước muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, nơi mỗi lựa chọn đều mang theo sự háo hức lẫn nỗi sợ hãi chới với của bước ngoặt đầu đời. Khi ấy, trong tâm trí của một tân sinh viên vừa bước chân vào môi trường đại học như tôi luôn vang vọng hai tiếng gọi đầy giằng xé.

195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang: Người trẻ khát vọng dựng xây quê hương

195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang: Người trẻ khát vọng dựng xây quê hương

TPO - Tại lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường được hun đúc qua các thế hệ. Tiếp nối tinh thần ấy, đại diện tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh mang đến những góc nhìn về trách nhiệm dựng xây quê hương trong giai đoạn mới, từ chuyển đổi số đến bảo tồn bản sắc văn hóa.

Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

TPO - Cổng Parabol, biểu tượng gắn với nhiều thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, được quây rào để chuẩn bị di chuyển vào sâu bên trong khuôn viên khoảng 20 m. Một số cựu sinh viên tranh thủ trở lại chụp ảnh lưu niệm trước khi công trình thay đổi vị trí.

Đồng hành với thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp

Đồng hành với thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp

TPO - Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe