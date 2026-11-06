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Giới trẻ

'Thanh niên Sống đẹp' 2026: Năm thứ 7 TCP bền bỉ lan tỏa những giá trị tử tế

P.V

15 gương mặt được tuyên dương tại Giải thưởng “Thanh niên Sống đẹp” năm 2026 là những câu chuyện truyền cảm hứng về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Những lý tưởng đẹp

Trong những ngày cả nước sôi nổi hướng tới dấu mốc 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), ngày 10/10 vừa qua, đêm vinh danh của Giải thưởng "Thanh niên Sống đẹp" 2026 đã được tổ chức thành công tại Hà Nội. Sự kiện năm nay càng thêm ý nghĩa khi đánh dấu năm thứ 7 Tập đoàn TCP đồng hành cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam để tôn vinh các tấm gương trẻ, đúng vào dịp tập đoàn cũng vừa tròn 70 năm thành lập (1956 – 2026).

TCP vinh dự đồng hành cùng Giải thưởng “Thanh niên Sống đẹp” đến năm thứ 7
TCP vinh dự đồng hành cùng Giải thưởng “Thanh niên Sống đẹp” đến năm thứ 7

Năm nay, Giải thưởng nhận được tổng cộng 129 hồ sơ đề cử từ mọi miền Tổ quốc. Sau quá trình đánh giá công phu, Ban Tổ chức đã chọn ra được 15 gương mặt tiêu biểu nhất để trao giải thưởng danh giá này.

Trong số những gương mặt được vinh danh, Đinh Viết Tường có lẽ là cái tên quen thuộc nhất với khán giả đại chúng. Chàng trai trẻ vừa có bước chạm ngõ điện ảnh ấn tượng với vai cậu bé Nhân trong bộ phim ăn khách “Trại buôn người”. Tuy nhiên, đằng sau thành quả rực rỡ ấy là cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tấm gương sống đẹp Đinh Viết Tường chia sẻ tại Lễ Vinh danh “Thanh niên Sống đẹp” 2026
Tấm gương sống đẹp Đinh Viết Tường chia sẻ tại Lễ Vinh danh “Thanh niên Sống đẹp” 2026

Mắc hội chứng Tic từ năm lớp 7, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống đời thường, thế nhưng Tường vẫn kiên quyết không từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật. Từ quê nhà Quảng Trị, em khăn gói ra Hà Nội theo học chuyên ngành Múa tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Để nuôi dưỡng đam mê, chàng trai ấy sẵn sàng làm đủ thứ nghề, từ dạy múa cho trẻ em đến làm nhân viên phụ quán cà phê.

Chính sự bền bỉ đến sắt đá ấy đã khiến các cánh cửa cơ hội dần mở ra với Tường. Em lọt vào Top 100 Tân Binh Toàn Năng, được song ca với ca sĩ Bùi Công Nam và xây dựng cho mình một kênh TikTok với 927 nghìn lượt người theo dõi cùng 24 triệu lượt thích. Hành trình của Tường cho thấy những giới hạn về thể chất không thể ngăn người trẻ theo đuổi ước mơ và tạo ra những ảnh hưởng tích cực của riêng mình.

Nếu câu chuyện của Đinh Viết Tường truyền cảm hứng về nghị lực, hành động của cô giáo Hoàng Thị Hiền lại cho thấy tấm lòng nhân ái bao la của một người thầy. Chiều 28/8, khi đến trường chuẩn bị cho năm học mới, cô phát hiện một bé trai đang chạy ra đường rất nguy hiểm liền lập tức lao tới ngăn em lại. Đứa trẻ đã được cứu, song không may, cô mất vĩnh viễn một bên chân và sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng.

Hình ảnh cô giáo Hoàng Thị Hiền sau hành động dũng cảm xả thân cứu học sinh
Hình ảnh cô giáo Hoàng Thị Hiền sau hành động dũng cảm xả thân cứu học sinh

Hành động dũng cảm của cô đã khiến người dân cả nước phải rưng rưng xúc động. Nhiều tổ chức đoàn thể chủ động đề nghị được hỗ trợ chi phí điều trị và phục hồi cho cô. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô Hiền, thể hiện sự ghi nhận cao nhất của Đảng và Nhà nước dành cho hành động của cô giáo trẻ.

Đưa sức trẻ cùng vươn xa

Tinh thần bền bỉ cống hiến cũng được thể hiện rõ nét trong hành trình của Phan Trung Hải, người đã dành hơn tám năm tham gia giảng dạy và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại lớp học tình thương phường Phú Mỹ và lớp học “Ươm mầm trí tuệ” tại chùa Tam Bửu, TP. Hồ Chí Minh. Tính đến nay, đã có hơn 400 em nhỏ nhận được sự hỗ trợ từ chàng trai sinh năm 1998 này. Không chỉ vậy, Hải còn tham gia vận động người dân để trao tặng hàng nghìn phần quà cùng xe đạp, máy tính, học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn; đồng thời tạo sinh kế cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Tấm gương Phan Trung Hải tại Lễ Vinh danh “Thanh niên sống đẹp” 2026
Tấm gương Phan Trung Hải tại Lễ Vinh danh “Thanh niên sống đẹp” 2026

Một điều đáng nể ở Hải là dù dành rất nhiều tâm sức cho các hoạt động vì cộng đồng, anh vẫn duy trì được những thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học. Chàng trai này từng đạt Giải Bạc Giải thưởng “Thiết kế, chế tạo, ứng dụng” lần thứ 13 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh trao tặng; có nhiều bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước. Những đóng góp của anh là minh chứng cho cách người trẻ có thể kết hợp tri thức, năng lực chuyên môn và tinh thần tình nguyện để tạo ra những giá trị lâu dài.

Và còn rất nhiều những hành trình phi thường, những tấm gương cao đẹp đã được kể tại “Thanh niên sống đẹp” năm nay. Bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn TCP chia sẻ: “Với định hướng ‘Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống’, chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người. Ở năm thứ 7 đồng hành cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam tại giải thưởng, TCP tự hào khi mỗi cá nhân được vinh danh tại đây đều trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ để thế hệ trẻ tự tin hành động và sẻ chia. TCP Việt Nam cam kết tiếp tục sát cánh để tinh thần sống đẹp được lan tỏa rộng rãi, chuyển hóa thành năng lượng tích cực thúc đẩy cả xã hội cùng tiến lên.”

Với những đóng góp thầm lặng nhưng lớn lao, 15 gương mặt được tuyên dương tại Giải thưởng “Thanh niên Sống đẹp” năm 2026 đã cùng khẳng định một thông điệp: sống đẹp không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ sự tử tế được nuôi dưỡng mỗi ngày và tinh thần sẵn sàng hành động vì một cộng đồng tốt đẹp hơn./.

#Thanh niên Sống đẹp #TCP Việt Nam

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