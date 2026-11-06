Toàn cảnh ngọn núi giữa đô thị Quy Nhơn trước định hướng gọt, hạ một phần mái núi

TPO - “Ngày nào chúng tôi cũng gặp cháu, hôm thì bố mẹ đưa đi học, có khi cháu chơi ngoài ngõ… Cháu rất lễ phép, ngoan ngoãn và chỉ biết đến học hành thôi”, những người hàng xóm nghẹn ngào kể về nam sinh P.A.K. (SN 2015), nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội).