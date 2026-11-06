Toàn cảnh ngọn núi giữa đô thị Quy Nhơn trước định hướng gọt, hạ một phần mái núi

TPO - Gia Lai thống nhất đưa dự án cải tạo, chỉnh trang và xử lý sạt lở núi Một vào danh mục đầu tư. Tỉnh sẽ xây dựng phương án tổng thể thay vì xử lý sạt lở cục bộ như trước đây. Phương án gọt, hạ một phần mái núi sẽ được nghiên cứu trên cơ sở khảo sát, đánh giá địa chất.
TPO - Tại Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mời cán bộ thuộc Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) truyền đạt chuyên đề “Phòng, chống tội phạm trên không gian mạng - đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng, hướng tới phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động Nhân dân cảnh giác, phòng ngừa.
TPO - Nhà trẻ tư nhân (số 18 Lê Quý Đôn, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai)-nơi bé gái 1 tuổi bị thương và sau đó tử vong tại bệnh viện được xác định là cơ sở giữ trẻ hoạt động tự phát, không có phép.
TPO - Liên tiếp những vụ sinh viên bị giả danh công an, thao túng tâm lý, ép tự cô lập và lừa chuyển tiền cho thấy thủ đoạn bắt cóc online ngày càng tinh vi. Dù liên tục được cảnh báo, nhiều người trẻ vẫn trở thành nạn nhân của các kịch bản lừa đảo. Chuyên gia phân tích những chiêu trò thao túng tâm lý, dấu hiệu nhận diện và cách giúp sinh viên chủ động thoát bẫy.
TPO - Mưa bắt đầu từ khoảng đêm 8/11, kéo dài đến khoảng ngày 11/11 với cường độ rất lớn, có nơi vượt 700mm, kéo theo nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
TPO - Nằm dưới lòng sông Kỳ Lộ (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) ở độ sâu khoảng 10m, hiện vật dài gần 9m, có hình dáng thuyền độc mộc vừa được một doanh nghiệp phát hiện.
TPO - Sau nhiều ngày mất liên lạc, cụ bà gần 100 tuổi ở xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng được tìm thấy bên bờ sông nhưng đã tử vong.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị 17 địa phương phối hợp thông báo, vận động doanh nghiệp nghiên cứu điều chuyển một phần tuyến xe khách liên tỉnh từ bến Giáp Bát, Nước Ngầm về Yên Sở.
TPO - Dự báo đợt không khí lạnh tràn xuống từ đêm 8/11 có cường độ khá mạnh, khiến nền nhiệt giảm sâu ở miền Bắc, mưa lớn diện rộng cũng bao trùm cả miền Bắc và miền Trung.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng lưu ý, mặc dù thành phố đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giải ngân được giao nhưng cần nhìn nhận thực chất kết quả này. Trong tổng số vốn đã giải ngân, một tỷ lệ đáng kể là vốn tạm ứng, chưa được chuyển hóa thành khối lượng thực hiện trên công trường.
TPO - Mưa lớn kéo dài trong đêm 5/11 khiến nước lũ dâng cao, ảnh hưởng đến khu vực cầu tạm trên tuyến đường 178, đoạn qua Nhà hàng Thủy Hiệu, xã Khuôn Lùng (Tuyên Quang). Chính quyền địa phương tạm thời chưa cho ô tô lưu thông qua cầu để kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, kiện toàn lực lượng kiểm tra liên ngành, xây dựng cơ chế hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng… là những giải pháp An Giang đang triển khai, đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm.
TPO - Ngày 6/11, UBND Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức khởi công xây dựng Trụ sở Trung tâm Hành chính đặc khu mới, quy mô 9 tầng nổi. Công trình được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa bộ máy hành chính, phục vụ công tác tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
TPO - “Ngày nào chúng tôi cũng gặp cháu, hôm thì bố mẹ đưa đi học, có khi cháu chơi ngoài ngõ… Cháu rất lễ phép, ngoan ngoãn và chỉ biết đến học hành thôi”, những người hàng xóm nghẹn ngào kể về nam sinh P.A.K. (SN 2015), nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội).
TPO - Trưa 5/11, vụ hỏa hoạn tại cơ sở học tạm của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) khiến một nam sinh lớp 6 tử vong. Từ khi nhận tin báo, nhiều người dân tại phố Ngọc Hồi đã đến túc trực, hỗ trợ gia đình lo hậu sự và xót xa nhớ về cậu học trò chăm ngoan, lễ phép.
TPO - Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) nêu về các vụ án lớn như Việt Á, AIC đều bị xử lý theo luật hiện hành, cho rằng, luật không thiếu chế tài, cái thiếu là phát hiện sớm, ngăn chặn từ đầu. "Cứ có sai phạm lại sửa luật thì rơi vào vòng “siết - nới”: siết thì cán bộ sợ, nới thì sai phạm tăng, đại biểu nêu.
TPO - Như thường lệ, anh P.V.H. chở con trai ra bến xe buýt để đi học vào đầu giờ chiều. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), anh đã vĩnh viễn mất con. Sự ra đi đột ngột của cậu học trò lớp 6 khiến gia đình, thầy cô và cả khu phố bàng hoàng, xót xa.