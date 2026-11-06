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Phát hiện hiện vật nghi thuyền độc mộc nằm sâu 10m dưới sông ở Đắk Lắk

Nguyễn Thảo

TPO - Nằm dưới lòng sông Kỳ Lộ (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) ở độ sâu khoảng 10m, hiện vật dài gần 9m, có hình dáng thuyền độc mộc vừa được một doanh nghiệp phát hiện.

Ngày 6/11, lãnh đạo Bảo tàng Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục thành lập hội đồng khảo sát, giám định hiện vật có hình dáng thuyền độc mộc vừa được phát hiện dưới lòng sông Kỳ Lộ.

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Hiện vật giống chiếc thuyền độc mộc dài gần 9m. Ảnh: TTĐX.

Theo báo cáo của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đồng Xuân, khoảng 17h30 ngày 13/10/2026, trong quá trình hoạt động tại khu vực Núi Một Triều Sơn, vị trí giáp ranh giữa thôn Tân Vinh và thôn Tân Phước, một doanh nghiệp phát hiện một hiện vật có hình dáng thuyền độc mộc ở độ sâu khoảng 10m dưới lòng sông Kỳ Lộ.

Qua ghi nhận ban đầu, hiện vật có chiều dài 866cm, rộng 49cm, cao 75cm, thành dày khoảng 6cm, hiện vật còn tương đối nguyên vẹn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, sáng 14/10, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đồng Xuân và Bảo tàng Phú Yên đã đến hiện trường phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra, ghi nhận thông tin về hiện vật. Sau đó, hiện vật được đưa về Nhà thi đấu đa năng Đồng Xuân để bảo quản tạm thời, chờ ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

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Hiện vật được phát hiện dưới lòng sông Kỳ Lộ. Ảnh: TTĐX.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đồng Xuân đã kiến nghị UBND xã chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ ghi nhận việc phát hiện, quá trình di chuyển, tình trạng hiện vật và bổ sung hình ảnh, thông tin về vị trí, điều kiện phát hiện để phục vụ công tác kiểm tra, giám định.

Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan chuyên môn hướng dẫn bảo quản, tổ chức khảo sát, giám định và xác định phương án xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, do chưa có kết luận chuyên môn về niên đại, chất liệu và giá trị lịch sử, văn hóa, việc vệ sinh, xử lý bề mặt, lấy mẫu hoặc di chuyển hiện vật cần được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tránh làm thay đổi hiện trạng, ảnh hưởng đến những dấu vết có thể phục vụ nghiên cứu.

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#thuyền độc mộc #sông Kỳ lộ #vật thể #khảo sát #Đắk Lắk

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