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Nhận diện 5 thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên mạng để cảnh giác, phòng ngừa

Trường Phong

TPO - Tại Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mời cán bộ thuộc Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) truyền đạt chuyên đề “Phòng, chống tội phạm trên không gian mạng - đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng, hướng tới phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động Nhân dân cảnh giác, phòng ngừa.

Chiều 6/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng nêu rõ, đối với MTTQ Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĐ.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Mặt trận góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Nhấn mạnh đây là hoạt động được tổ chức hằng năm, ông Trần Thắng cho biết, năm 2026, hội nghị nghe 2 chuyên đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống xã hội và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận.

Một là Chuyên đề về một số nội dung chính của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026, giúp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư; chủ động giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố tình làng, nghĩa xóm và tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân.

Theo ông Trần Thắng, đây là lĩnh vực gắn bó mật thiết với hoạt động của Mặt trận, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Chuyên đề thứ hai là “Phòng, chống tội phạm trên không gian mạng - đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động Nhân dân.

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Trung tá Phạm Thùy Dung, cán bộ Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), trình bày chuyên đề Phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Ảnh: VĐ.

Ông Trần Thắng nêu rõ, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng ngày càng trở thành môi trường quan trọng phục vụ hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và giao tiếp xã hội. Bên cạnh những tiện ích mang lại, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin và dữ liệu cá nhân.

“Do đó, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng là yêu cầu cần thiết đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời cần phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng”, ông Trần Thắng nêu.

Hội nghị đã nghe TS Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) trình bày Chuyên đề về một số nội dung chính của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026; và nghe Trung tá Phạm Thùy Dung, cán bộ Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), trình bày chuyên đề Phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Theo Trung tá Phạm Thùy Dung, có 5 phương thức, thủ đoạn chủ yếu của tội phạm trong lĩnh vực này, gồm: Mạo danh cơ quan tổ chức để chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo bằng công nghệ AI, Deepfake, Deep Voice; Lừa đảo đầu tư tài chính, tuyển dụng việc làm; Lừa đảo trong hoạt động mua bán trực tuyến và Đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Trung tá Phạm Thùy Dung cũng trình bày các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực này, đồng thời gợi ý kỹ năng tuyên truyền, trong đó, lưu ý cần phải thường xuyên, liên tục; gắn với địa bàn và quan trọng là đưa dẫn chứng, minh hoạ thực tiễn.

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#MTTQ Việt Nam #Ngày Pháp luật Việt Nam #Lừa đảo #Lừa đảo trên không gian mạng

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