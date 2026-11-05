Hiếu PC cảnh báo bẫy lừa đảo từ clip nhạy cảm nhắc người tên 'Mai' trong ô tô lan truyền trên mạng

TPO - Những lời mời gọi như “xem clip đầy đủ”, “link bản gốc” có thể được sử dụng để dẫn dụ người dùng truy cập các trang web giả mạo. Thông qua những thủ đoạn này, các đối tượng có thể đánh cắp tài khoản, dữ liệu cá nhân, thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ bên trong một chiếc ô tô. Nhiều phiên bản clip được chia sẻ công khai, không che mặt những người xuất hiện.

Đáng chú ý, một số tài khoản giả mạo người có tên “Mai” được cho là liên quan đến vụ việc để đăng trạng thái, phát tán thông tin chưa kiểm chứng, thu hút tương tác và dẫn dụ người dùng truy cập các đường link đáng ngờ.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC)

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cảnh báo, không chỉ dừng lại ở việc phát tán hình ảnh riêng tư, các đối tượng xấu còn có thể lợi dụng sự tò mò của người dùng để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Những lời mời gọi như “xem clip đầy đủ”, “link bản gốc” có thể được sử dụng để dẫn dụ người dùng truy cập các trang web giả mạo.

“Kẻ xấu có thể dùng lời mời ‘xem clip đầy đủ’ để dẫn tới trang giả đăng nhập Facebook, yêu cầu nhập mã xác thực, trả phí hoặc cài ứng dụng chứa mã độc”, chuyên gia phân tích.

Thông qua những thủ đoạn này, các đối tượng có thể đánh cắp tài khoản, dữ liệu cá nhân, thậm chí lợi dụng thông tin thu thập được để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Tuy nhiên, Hiếu PC lưu ý không nên hiểu rằng cứ nhấp vào đường link là lập tức mất tiền. Nguy cơ còn phụ thuộc vào trang đích, lỗ hổng thiết bị và những thao tác tiếp theo của người dùng.

Để tự bảo vệ, Hiếu PC khuyến cáo người dùng không mở các đường link đáng ngờ, không nhập mật khẩu, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng theo lời mời không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, cần bật xác thực hai yếu tố và thường xuyên cập nhật thiết bị.

Trường hợp đã nhập thông tin đăng nhập vào trang web nghi giả mạo, người dùng cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi các phiên đăng nhập lạ. Nếu đã để lộ thông tin ngân hàng hoặc phát hiện giao dịch bất thường, cần liên hệ ngân hàng ngay để được hỗ trợ.

Hiếu PC cũng khuyến cáo người dùng cần tỉnh táo trước những nội dung gây tò mò trên mạng xã hội, không tiếp tay phát tán hình ảnh riêng tư và tuyệt đối không đánh đổi an toàn thông tin cá nhân chỉ để xem một đường link chưa được kiểm chứng.